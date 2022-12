Vacunación en México, ¿qué esperar para 2023? 

Luis Soriano (@LuisSoriano7), Frida Romay Hidalgo (@FridaRomayHgo)y Andrés Castañeda Prado (@castanedaprado)

@NosotrxsMX





El Presupuesto de Egresos es donde el Gobierno Federal plasma sus prioridades de política pública y se refiere a las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal. Para el año 2023, se estima un gasto neto de 8 billones, 299 mil, 647.8 millones de pesos, de los cuales $209,616,460,086 están destinados a la Salud como ramo administrativo, lo que representa un aumento del 5% en términos reales. En principio esto podría ser buena señal, pero si nos adentramos a los programas que están dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, como el Programa de Vacunación o el Suministro de Claves de Medicamentos, nos encontramos con recortes del 55.2% y 25.4% respectivamente.

El programa nacional de vacunación era un hito global de salud pública y representaba un logro económico de salud y desarrollo social para el país. Desafortunadamente, el recorte previsto para el 2023 puede conllevar a una probable afectación a la cobertura en niñas y niños, la cual está en sus niveles históricos más bajos, lo cual fue documentado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021: solamente el 27.5% de las niñas y niños de un año de edad tuvieron esquema completo de vacunación, cuando hace una década superaba el 90%, mientras que para los niños de hasta 2 años la cobertura de la cartilla completa es de apenas 31.13%.1

Aun así, si comparamos el presupuesto asignado al Programa de Vacunación durante los últimos cinco años, nos damos cuenta que, aún con el recorte para el año entrante, el monto está por encima de los destinado entre 2018 y 2021 ya considerando la inflación.2

Para 2023, el presupuesto asignado a la vacunación en México es de 14 mil 21 millones de pesos. El aumento de recursos en 2022 y la disminución para el próximo año estuvo directamente relacionado con la compra de vacunas contra la COVID-19, las cuales pareciese que no se planea comprar para el próximo año. Esperamos que el Gobierno no esté mandando una señal de relajamiento ya que es fundamental seguir con campañas de vacunación masiva para mitigar el impacto de ésta y otros padecimientos donde hay escasez de biológicos.

Si bien el presupuesto para vacunación aumentó de manera considerable respecto a los años previos a la pandemia, esto no se ha visto reflejado en las coberturas de los esquemas de vacunación tradicionales. También, cabe mencionar que otra de las áreas de atraso importantes son la escasez de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano con un rezago casi completo de la mitad de 2019 a la fecha y lo mismo sucede con la vacuna del Tétanos.

Finalmente, un punto importante a recalcar es que el presupuesto etiquetado para vacunación no se debe utilizar únicamente para la compra de los biológicos. Para un verdadero acceso a la vacunación se necesita reforzar al personal de salud con contratación y capacitación, garantizar los insumos necesarios (jeringas, algodón, alcohol, agujas, etc.) y fortalecer la infraestructura de la red de frío para llegar a todos los rincones del país con refrigeradores, mecanismos de transporte, etc.

El derecho a la salud se garantizará cuando todos los insumos y vacunas se apliquen a toda la población que lo requiera. Por lo que si en tu clínica u hospital, no quieren aplicarte o aplicarle a algún familiar alguna vacuna por desabasto, te invitamos a que lo reportes en cerodesabasto.org o vía WhatsApp al número 55 1820 9299.