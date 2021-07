Vacunacracia global

Vacuna

Es cualquier preparado que se basa en microorganismos (muertos, debilitados o vivos) como bacterias, hongos, parásitos y, en forma más limitada, virus o rickettsias; que se administra a una persona para prevenir, atenuar o tratar las enfermedades infecciosas.

La Organización Mundial de la Salud hace referencia de que el sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o se nebulizan en la nariz. Y en esta pandemia por la COVID-19, hay promesas de que pronto tendremos vacunas inhaladas.

Burocracia

De acuerdo al origen etimológico de la palabra, éste viene de bureau ‘oficina’ en el idioma francés y cratie procedente del griego krátosque significa ‘poder’.

Una definición técnica es “un sistema de organización que se caracteriza por procesos que pueden ser centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, especialización, jerarquía y relaciones impersonales” (https://economipedia.com/definiciones/burocracia.html). Algunas características de la burocracia son: i) las normas se asientan por escrito, ii) los puestos están definidos, iii) hay cierta certidumbre en el puesto, iv) existe la división del trabajo, v) se define la línea de poder y vi) existe una estandarización en los procesos administrativos.

Sin embargo, ¿por qué se ha convertido en un dolor de cabeza? Es decir, lejos de que los sistemas gubernamentales funcionen como reloj suizo, se han convertido en el epicentro de una cadena de trámites para alcanzar un fin. Y si uno quiere saltarse algunos eslabones de dicha cadena, la corrupción es la solución.

Teorías de la burocracia

La teoría principal que hace referencia a la burocracia es la de Max Weber. Él la definió como la forma más eficiente en una organización. Además, consideró que había una clara línea de autoridad, con reglas y reglamentos precisos y estrictos. Sin embargo, actualmente hemos deformado esta definición por las amargas experiencias vividas. Cuando decimos que una institución es burocrática, nos referimos a que es lenta, ineficiente y los procesos son engorrosos. Es decir, nada que ver con la concepción teórica de este concepto.

La burocracia en las vacunas

Este término de vacunacracia lo estoy creando a partir de la fusión de las palabras ‘vacunas y burocracia’ ya que me parece pertinente considerarlo a la luz de lo que estamos viviendo. Los organismos internacionales hacen y jalan para donde hay conveniencia política, las farmaceúticas se dirigen hacia su conveniencia monetaria, los gobiernos se mueven hacia negociaciones para hacer diplomacia de las vacunas, implementan sus propias medidas de confinamiento y sus propios planes de vacunación aunque éstos puedan estar llenos de vicios como: sobornos, vacunatorios VIP, mercado negro, así como buscan la recompensa política de obtener mayor aprobación de su población, entre otras prácticas. En el caso de las instituciones y empresas intentan implementar sus propios protocolos sanitarios apegados a los oficiales pero no hay claridad sobre un impacto favorable ni eficiente sobre cómo el rol gubernamental pueda beneficiar a las empresas. Algunos sectores inclusive están muy molestos con sus gobiernos porque consideran que las medidas de confinamiento atentan contra su economía. La sociedad civil tampoco se libra. El uso de cubrebocas parece que quedó en el olvido, hay países que presentan manifestaciones porque están en contra de las medidas de restricción impuestas por sus gobiernos, organizan fiestas como si no hubiera pandemia, se van de viaje y quienes están en la playa y creen que el calor es la justificación perfecta para no usar cubrebocas. En algunos países cierto porcentaje de la población ya está vacunada y creen que eso les da permiso para andar por la vida sin ningún tipo de cuidado. Así que hoy me pregunto: ¿dónde está la consciencia de las partes deberían ser eficientes para que todos los procesos involucrados con los actores clave, hagan lo que les corresponde y esta pandemia pueda frenarse y en algún momento desaparecer? Así que este ciclo vicioso está peor que antes.

A esto me refiero con vacunacracia. A crear un sistema gubernamental, administrativo, de conciencia personal y empresarial de que sí y sólo si todos hacemos nuestra parte, la pandemia podrá estar contenida. Hace un año se decía que la pandemia duraría dos años y que podría estar controlada para este año por las vacuna. Pero no es así. Durará el tiempo que nosotros como seres humanos decidamos lo que tenga que durar.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

