Vacunar o no vacunar, ¡esa es la cuestión!

Por Fernando García Carreño (Cibnor)

Los expertos en medicina han descrito a la vacunación como uno de los diez logros en salud pública del siglo XX. La ciencia médica ha demostrado que la vacunación es el mejor método para prevenir la mayoría de las enfermedades infecciosas. Inocular una vacuna es la razón de la erradicación de la viruela en el mundo y de la eliminación de enfermedades infecciosas como polio, tétano y sarampión. A pesar de los beneficios de la vacunación (reducir la probabilidad de adquirir una enfermedad infecciosa o disminuir la severidad de la infección para quien se vacuna), ha habido oposición a la vacunación desde que la misma ha existido.

Como todo en la naturaleza, no hay nada que sea totalmente efectivo; algunos individuos, por razón de su singularidad, pueden tener reacciones adversas a una vacuna o no quedar inmunizados; por fortuna, son los menos. La ciencia médica trabaja para mejorar las vacunas en cuanto aumentar su efectividad y reducir los efectos secundarios. Vacunación o inmunización, aquello que causa inmunidad, deriva del latín vacca debido a que la primera vacuna derivó de un virus que infectaba, además de humanos, al ganado bovino.

La viruela es una infección contagiosa y de alta mortandad: mueren de 20 a 60 por ciento de los adultos infectados y 80 por ciento en el caso de los niños. Se estima que cuando la viruela fue erradicada en 1979, había matado entre 300 y 500 millones de personas. Dos científicos contribuyeron a generar vacunas y a dar una explicación científica sobre su funcionamiento: Edward Jenner, en Inglaterra, creó la vacuna contra la viruela y Louis Pasteur, con su teoría de los gérmenes, generó el conocimiento sobre su mecanismo de acción.

La vacunación es efectiva de dos maneras: inmunizar reduce significativamente la posibilidad de un contagio y, al no haber individuos infectados, aquellos pocos que no están vacunados se benefician porque no hay quien los contagie; en epidemiología se llama “herd protection or immunity” (“protección o inmunidad por el rebaño”, en español). Si la proporción de no vacunados aumenta, este efecto se pierde y crece la probabilidad de epidemias.

Desde que Jenner implementó la primera vacunación, ha habido críticas del público argumentando razones religiosas, sanitarias, científicas y políticas. Ha habido varios movimientos antivacunación desde entonces.

El actual movimiento antivacunación nació en 1999 con la publicación de un artículo, producto de una serie de textos en la revista científica médica británica The Lancet , titulado “MMR vaccination and autism” por A. Wakefield; esos artículos correlacionaban la vacunación de MMR, iniciales de measles, mumps, rubella (esto es, sarampión, paperas y rubéola, en español) con autismo.

Estudios posteriores no han demostrado correlación, y menos una relación causa-efecto, de que la vacunación con MMR cause autismo. Aun así, ha habido un aumento significativo de no vacunados y ya se han reportado 41 mil casos de sarampión en Europa. Ya hay incidentes en México y toda América. Una nota de Once Noticias dice: “El brote de sarampión que azota a Europa podría convertirse en epidemia, extenderse por el mundo y afectar nuestro país, alertaron doctores pediatras y especialistas, integrantes de la Alianza por la Vacunación”. Entre 2017 y 2018 ha habido en Venezuela casi 4,000 casos de sarampión, en Brasil 1,237, Estados Unidos 107, Colombia 60 y México cinco, incluidas 115 muertes en Venezuela y cinco en Brasil.

Nada en la naturaleza es negro o blanco, hay matices. Lo que debemos hacer es un análisis costo beneficio y recordar que la vacunación tiene el beneficio de proteger a una población, si todos se vacunan. No solo es asunto personal o familiar; hacerlo o no afecta a todo el vecindario, así como si otros se vacunan o no, nos afectan. Seamos responsables con nosotros y con quienes convivimos.





Autor

El doctor Fernando García Carreño es investigador titular D del Programa de Ecología Pesquera en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor). Contacto: fgarcia@cibnor.mx

