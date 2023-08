Vamos por una mejor educación

Puebla mantiene un ascenso sostenido en grado de escolaridad, dato que se demuestra con el comparativo del 6.7 en 2000 respecto del 9.2 que hemos alcanzado en 2020, encontrándonos en el lugar 26 de 32 a nivel nacional, siendo uno de los Estados con mayor población con posibilidad de asistirá la escuela.

Por ello, es tan importante el apoyo a los ciudadanos para el fortalecimiento de la educación, sobre todo en los niveles de preescolar y media superior, esto a través de la mejora De la infraestructura educativa y equipamiento de todos los niveles, atendiendo las necesidades de localidades de alta y muy alta marginación.

La estrategia de permanencia y egreso escolar a través de la Creación de la Unidad de Impulso a la Permanencia Escolar es clave en esta propuesta ya que nos ayuda a llegar al objetivo de que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación.

En el mismo sentido, la medición y fortalecimiento de la educación indígena en todos los niveles es muy importante porque nos ayuda a garantizar su derecho a la educación, una educación al alcance de todos.

Es importante compartir con ustedes que este tema, como muchos otros, no se quedan solo plasmados como ideas en un libro, es importante dar acción a esas ideas, así que también he presentado iniciativas para fortalecer la educación porque, como lo he mencionado anteriormente, la educación es la base del progreso de nuestros jóvenes, de sus familias y de nuestro país.

A través del diagnóstico social “Por Amor a Puebla” se propone:

Cobertura de servicios educativos (énfasis en preescolar y educación media superior) y Medición del fortalecimiento de la educación indígena en todos sus niveles.

Fortalecimiento y mejora de la infraestructura educativa y equipamiento de todos los niveles, con énfasis en las localidades de alta y muy alta marginación.

Estrategia de permanencia y egreso escolar a través de la Creación de la Unidad de Impulso a la Permanencia Escolar.

Descarga administrativa y fortalecimiento de las escuelas multigrado, además de la formación, profesionalización y actualización docente.

Creación del Servicio Profesional Administrativo. U Simplificación del marco jurídico educativo y nuevo Plan y Programa para Educación Básica y Fortalecimiento del Instituto de Educación Digital.

Desde el Senado de la República seguiremos impulsando las iniciativas que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje a favor de construir un mejor futuro.