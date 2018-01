Ma. Antonieta Collins

La fecha me toma por sorpresa en Los Ángeles. Estaba ensimismada en la asignación que me tenía atrapada ese día, cuando la voz del hombre en el estacionamiento cercano a la alcaldía de la ciudad fundada hace más de doscientos años por una docena de familias de Sonora, México, de pronto me sacó de mis pensamientos…

“¡Vaya primer año que nos hemos botado con el tal Mr.”! No tuvo que decir ni nombre ni apellido para que los que escuchábamos, soltáramos la carcajada. “Pero, bueno, mire usted que marcha tan grande, mírela bien. Y ¿sabe por que? Porque todas estas mujeres tienen más pantalones que muchos hombres y aquí están manifestándose en contra de lo que nos ha hecho.”

Es cuando reparo que es 20 de enero, justo el primer año de la toma de posesión del presidente número 45 de los Estados Unidos.

Recibo en ese momento una llamada desde la Florida. Es de un reportero que iba a cubrir los eventos que había programados en las propiedades de Donald Trump y que festejarían con bombo y platillo el primer aniversario de la ascensión del hombre a la Casa Blanca… “Todo acaba de ser cancelado -dice la voz al otro lado del auricular- parece ser que los demócratas con el cierre del gobierno aguaran la fiesta”

No solo eran los demócratas. En realidad, se trataba de la queja de todo el mundo.

Todos tienen algo que sentir, de los mexicanos ni que hablar, no solo es el muro, es la primera declaración de su campaña donde nos marcó como violadores y asesinos, es la posible cancelación del TLC, y “trae del ala” al presidente Obama y el Obamacare.

Ha insultado en su momento a los afroamericanos, a las mujeres, se ha metido con los ex presidentes de esta nación, ha roto reglas del juego con los acuerdos de Paris sobre cambio climático. Tiene a todos con los nervios de punta por los “twiiters” que se pone a hacer a media noche y por las amenazas que lanza internacionalmente en forma directa contra Corea del Norte, embarcándose en un juego infantil: “tengo un botón nuclear más fuerte y grande que el tuyo”

No hay tregua y los números no dejan mentir. Es el presidente con peor popularidad en casi sesenta años desde John F. Kennedy con 76 por ciento hasta el, Trump con 39.

Los que el año pasado lo aprobaban comienzan a desertar de las filas luego de darle el beneficio de la duda” 39.8 contra un 54.3 que ya no le darían el voto.

Si, es cierto que tiene números a su favor: el Producto interno bruto creció 2.5 en relación al de 2016, tenemos el nivel de desempleo más bajo en la historia del país, logró la reducción de impuestos mayor en treinta años.

Todo eso es innegable, pero ¿de que forma somos mejores si ha logrado sacar lo peor de cada quien para atacar al contrario? Que sea déspota como la infame lanzada de papel toalla a los damnificados de Puerto Rico cuando el huracán “Maria” es solo la punta del Iceberg.

Me dice alguien: “Hay que ver en lo que emplea el tiempo. Twitteo 2,559 veces que en este año significa que por lo menos hizo siete “twiits” al día. ¿Acaso el presidente del país más poderoso de la tierra tiene tiempo para eso? Estoy de acuerdo. Esto no es un juego de oferta y demanda porque lo que gobierna son seres humanos que hasta antes de su mandato jamás hubieran aceptado el racismo y el insulto como forma de llevar la vida contra quien no piense como él.

Así que estoy de acuerdo con el mexicano de un estacionamiento en Los Ángeles… ¡Vaya primer aniversario! Y pensar que aún nos quedan tres más.