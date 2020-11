Veneno poblano

“Igualdad Social”. “Situación en contexto”

“Estaba cenando y viendo mi face cuando mi papá, quien es chofer de transporte público, nos platicó que durante su turno del día el tráfico estuvo terrible por la “famosa marcha fifí” y fue muy desgastante, ya que el microbús utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, de modo que ganó muy poco económicamente y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, el teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar. Seguí viendo mi face, principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá se enojó y me regañó porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas, cargaron las pancartas de sus patronas, entonces me dijo: “¿Qué hubieras hecho tú?”, “¿hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día“.

“Con la información anterior, responde lo siguiente:

¿Por qué se realizó la marcha “fifí?

¿Por qué a algunas personas les llaman fifís y a otras chairos?”

Esta auténtica aberración proviene de un texto de la materia de Ciencias Sociales, presumiblemente para los alumnos del quinto semestre de Historia socioeconómica de México, del estado de Puebla.

Creí que era una de las tantas falsedades que circulan por las redes, pero, cuando me remití al link de la Secretaría de Educación estatal y localicé el plan de estudios, se me cayó el alma a los pies.

De no creerse. Tienen el descaro de llamarle la Nueva Escuela Mexicana (Como si semejantes ignaros descubrieran el hilo negro). En el planteamiento de la materia suscriben que se inculcarán los “desafíos a los que se enfrenta el país y el mundo, principalmente la corrupción, crimen organizado y desigualdades”.

Circunscribir los conocimientos a esos tres enunciados es inculcar en los chamacos un pensamiento aldeano y carente de sustento teórico. Simplificar la problemática nacional e internacional, de modo rudimentario, remite a corrientes de pensamiento tan obsoletas, como que sus autores deben haberse embebido con el Capital de Marx, con énfasis en la lucha de clases.

Simbólico el texto, en voz de la mamá que relata que, a sus amigas auxiliares del hogar, los patrones las obligan a cargar sus carteles en las marchas. Debo estar fuera de circulación, porque jamás he conocido a ninguna señora a la que se le pase por la cabeza, semejante estupidez. Pero, lo dice AMLO todos los días: los empresarios son “rapaces, deshonestos” y demás cantinela distractora de los verdaderos problemas, simiente de odio.

Se pide que el alumno “interprete su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que lo han configurado” y aquí viene lo mejor: “Conoce las contradicciones económicas y sociales que llevaron al levantamiento indígena del EZLN en Chiapas y sus consecuencias”.

“Explica las condiciones laborales y sociales en el país y las consecuencias de la desigualdad y exclusión”. “Explica la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y sus consecuencias”.

En este par de hechos coloca la columna vertebral de la enseñanza de una materia, en la que, sin fundamento teórico ni la información sobre las diversas corrientes económicas y sociales, basa el aprendizaje.

Si esta es la Nueva Escuela Mexicana, infelices alumnos. Un intento de adoctrinamiento falaz, sin pies ni cabeza, inoculador de veneno y resentimientos, propios de la más fascista de las dictaduras.

