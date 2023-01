Verdad y boicot, Gobierno de la 4T

El equipo de Claudia Sheinbaum, se tomó en serio que este, aunque no todo, ya es año electoral. Después de cerrar el 2022 con su imagen en anuncios espectaculares por casi todo el país, anticipadamente comenzó el año retomando sus giras de promoción; sin embargo, el Metro cobró la factura de su descuido.

Por el terrible accidente, no tardó en buscar culpables; eso sí, lejos de su equipo de trabajo. Siguiendo el mismo discurso de su líder moral, comenzó su propia historia sospechando de todos, denunciando información mal intencionada y señalando que, incluso la ciudadanía realiza sabotaje en su contra.

En el ocaso de su administración y suspirando por la presidencia, esta Ciudad que dejó al garete los últimos meses, le demanda atención y planeación; mientras la ciudadanía espera buenos resultados de su gestión y de la lucha contra el influyentísimo, autoritarismo y abusos de Gobiernos anteriores, que prometió erradicar.

A casi 5 años de esa promesa, la CDMX está muy lejos de los resultados prometidos, en cambio, sorprende ver Instituciones, incluso federales, moverse en comparsa y sincronía con lo que dice y pide la mandataria.

Mientras la instrucción en Jefatura de Gobierno es limpiar la Imagen de Claudia Sheinbaum, las víctimas y deudos del accidente en la línea 12 o el fallecimiento de las jóvenes que cayeron en una coladera, esperan que sigan las investigaciones, se hagan peritajes o se encuentre un responsable.

Si la rápida reacción del Gobierno, no fuera atípica, los ciudadanos que presentaron quejas y denuncias contra servidores públicos y no han tenido avance en las investigaciones, no cuestionarían la inmediatez con la que actúan las autoridades en la capital.

No es la rapidez para realizar peritajes, tampoco la celeridad para mandar a juicio al conductor del metro que señalan responsable del accidente. El malestar y reclamo ciudadano, incrementa porque #EsClaudia quien a través de premoniciones, anticipó que era necesaria la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el Metro, para evitar “hechos atípicos” y que la ciudadanía trama “campañas de desprestigio” en su contra.

Ahora, presagiar cosas en la CDMX, parece una virtud entre servidores públicos del gobierno central, pues con exactitud supieron el tiempo, modo y lugar de hechos que necesitaba coordinación de diversas autoridades, y predijeron varias cosas el pasado jueves:

Una denuncia anónima, fundada y sin lugar a dudas; la necesidad de contar con un grupo importante de policías que contuvieran y resguardaran un inmueble público; la presencia de peritos especializados para atender la denuncia; y muy importante, un funcionario de alto nivel, como el titular de la Secretaría de la Contraloría General, que estuviera cerca de la zona y personalmente se trasladara para atender la denuncia.

Lo que no predijeron, son los juicios que hace la ciudadanía por la veloz atención a esta denuncia anónima, y por el despliegue inmediato y sin reparo de recursos materiales y humanos; todo, ante la posibilidad de encontrar folletos que critican los resultados del gobierno de la Ciudad.

Para la 4T, si la ciudadanía hace crítica, se consideran hechos atípicos y boicot; si la oposición señala, son campañas malintencionadas de desprestigio. Sin embargo, usar instituciones del estado para perseguir o censurar, no lo consideran autoritarismo.

Lamento decir para desgracia de MORENA, que día con día pierde credibilidad, mientras se empaña la imagen de la gobernante local rumbo a 2024, pues en su administración al frente de la CDMX siempre hay hechos atípicos o malintencionados.