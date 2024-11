Viajes y negocios / Claroscuros de la actividad turística; 2 mmdp por Día de Muertos; Hyatt, Five Star Tours y Carnival son noticia…

Enfrenta turismo cierre de año retador: CNET

Desaceleración del turismo internacional, falta de asientos y alza de precios aéreos, principales retos. Al cierre de 2024 se esperan ingresos de 32 mmdd por visitantes internacionales y 42.9 millones de llegadas de visitantes internacionales. Turistas mexicanos gastaron 7 mmdd en el extranejro durante de enero a agosto de 2024. Temor por la continua desaceleración del turismo aéreo internacional; insuficiencia de asientos en los vuelos y precio al alza; falta de promoción turística; y la inflación que merma el poder adquisitivo, son algunos de los factores que ocasionarán un cierre de año retador para la industria turística, según el número 3 de la publicación “Perspectiva Turística”, elaborada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Sustainable Tourism Advanced Research (STARC) Anáhuac Cancún.

“El tema de la promoción turística lo hemos hablado con la Secretaria de Turismo, yo he estado bastante activo con ella y con su equipo para sensibilizar sobre el cómo debería de ser una promoción diferente; es cierto que se ha dicho que un CPTM no regresará, pero también es cierto que nosotros no estamos pidiendo eso, sino que exista un organismo orgánico para poder tener recursos para promoción”, señaló Braulio Arsuaga, presidente del CNET.

Francisco Madrid, director del STARC Anáhuac Cancún, señaló que uno de los grandes retos del sector es la inflación. A pesar que el INEGI reporta que el índice general es de 5 por ciento, uno de los segmentos que se ha encarecido mayormente es el aéreo en 22.5 por ciento, y en el caso de los vuelos nacionales sencillos se observa un incremento de 20.3 por ciento.

La publicación menciona que debido a la falta de apoyos de una política turística relevante, la contribución del PIB Turístico al conjunto de la economía se ha degradado, al pasar de 9.5 por ciento, en 2001, 8.4 por ciento en 2023. No obstante, destaca que al primer semestre del 2024, el PIB turístico se elevó 7.1 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2023. Hasta agosto de 2024, la Balanza Turística registró 15 mil 509.8 millones de dólares, mientras que las balanzas Manufacturera, Comercial y Petrolera registraron déficit. Sin el aporte del sector turístico, el déficit en la cuenta corriente sería de -30 mil 454 millones de dólares, por lo que gracias al turismo, es de -17 mil 735 millones de dólares.

Ingreso turístico superior a 2 mmdp en la CdMx por Día de Muertos

Durante el fin de semana de Día de Muertos en México, las reservas hoteleras aumentaron un 15%, especialmente en la Ciudad de México, donde se esperan ingresos turísticos superiores a 2 mil millones de pesos. Según RateHawk, los mexicanos prefieren estancias de tres noches y alojamientos de 4 estrellas, gastando un promedio de 4,600 pesos por noche. El incremento en las tasas de ocupación durante la festividad son un signo positivo para la industria turística de México, acentuado por el esperado impacto económico de 2 mil millones de pesos en la Ciudad de México y un aumento del 10% interanual en la ocupación hotelera, según la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero.

Five Star Tours nominado para los Premios de Travel Unity

Five Star Tours, la empresa que dirige Alfonso Hernandez, con sede en San Diego California USA y Tijuana México, se honra en anunciar su nominación para los primeros Premios Travel Unity, que reconocen la excelencia en Impacto Comunitario. Los premios se entregarán en la Ciudad de Nueva York en el mes de diciembre de este año, destacando a las organizaciones que han contribuido significativamente a la diversidad, la inclusión y el desarrollo comunitario en la industria del turismo. El compromiso de Five Star Tours es con el turismo inclusivo y su labor impactante en comunidades diversas, lo que ha merecido este prestigioso reconocimiento, marcando un hito significativo para la empresa.La votación está ahora abierta al público en el sitio web de Travel Unity.

Hyatt reporta récord en cartera de clientes y membresías de fidelización

Hyatt Hotels informó un aumento del 3% en los ingresos por habitación disponible y un crecimiento neto de habitaciones del 4,3% para el tercer trimestre. El director ejecutivo, Mark Hoplamazian, dijo que la cartera de proyectos de la compañía alcanzó un nuevo récord de aproximadamente 135.000 habitaciones, un aumento del 10% con respecto a 2023, y la membresía de World of Hyatt se expandió a un récord de 51 millones, un aumento del 22%.

Samantha Brown se lanza de crucero

Oceania Cruises, línea de cruceros se ha asociado con la experta en viajes Samantha Brown, del programa de televisión “Lugares para amar de Samantha Brown”, para organizar uno de los viajes inaugurales de Allura el próximo verano. Los huéspedes están invitados a unirse a la personalidad de televisión en un viaje de 10 días por el Mediterráneo a bordo de su barco más nuevo, Allura, que se lanzará a mediados de julio de 2025. Navegando desde Montecarlo a Atenas, con salida el 5 de agosto de 2025, este crucero especial ofrece la oportunidad de disfrutar de destinos impresionantes, una enriquecedora programación a bordo, una cocina de clase mundial e inmersiones culturales.

Booking Holdings se impulsa con los "viajes conectados"

Booking Holdings informó un aumento del 9% en los ingresos para el tercer trimestre de 2024, impulsado en parte por un aumento del 40% en las transacciones de "viajes conectados", donde los clientes reservan múltiples elementos de un viaje. El director ejecutivo Glenn Fogel también destacó la integración de herramientas de inteligencia artificial en las plataformas de la empresa y la expansión de alojamientos alternativos como áreas de crecimiento clave.

Las aerolíneas estadounidenses registran resultados financieros positivos

Las principales aerolíneas estadounidenses tuvieron un tercer trimestre positivo, ya que disfrutaron de menores costos y ajustaron su capacidad para satisfacer la demanda de los viajeros. Las aerolíneas prevén que la rentabilidad se mantendrá durante el resto de 2024.

El marketing del Carnival se apoya en influencers

La estrategia de marketing de Carnival Cruise Line está adoptando a personas influyentes y una personalización basada en datos, afirma Amy Martin-Ziegenfuss, su directora de marketing, y señala que los relatos en primera persona son especialmente útiles para atraer nuevos cruceristas. "Si nunca has estado en un barco, nunca has estado en un barco, y probablemente no lo harás a menos que tengas una mejor comprensión de cómo es", afirma Martin-Ziegenfuss.

Dolly Parton, socia de turismo de Tennessee, en la guía de planificación

Dolly Parton y Tennessee Tourism han presentado la Tennessee Playcation Kid's Guide, un recurso interactivo gratuito para planificar aventuras familiares en todo el estado, que incluye actividades y destinos como Dollywood y Grand Ole Opry. Diez guías contendrán entradas Butterfly para una experiencia VIP en Dollywood.

turismo@elsoldemexico.com.mx