Viajes y negocios / Limpian Acapulco, Fridman en Jalisco y ONU Turismo en R. Dominicana

Encabeza titular de Sectur comitiva de 244 servidores públicos en brigadas de limpieza en zonas afectadas de Acapulco

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno e IP para la recuperación del puerto de Acapulco. A los trabajos de las brigadas de limpieza se integran servidores públicos de Ángeles Verdes y Fonatur. La secretaria de Turismo encabeza una comitiva de 244 servidores públicos de la dependencia para fortalecer las brigadas de limpieza en calles, escuelas y viviendas de las colonias Parque Ecológico de Viveristas, El Coloso, Jardín Princesa y Colosio del puerto de Acapulco, afectadas por el paso del huracán John. Rodríguez Zamora informó que, a este grupo de trabajo, se integraron servidores públicos de la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quienes brindan apoyo de manera gratuita en casos de desastres naturales, auxilio carretero y orientación turística a personas usuarias en las carreteras.

Nombran a Michelle Fridman como secretaria de Turismo de Jalisco

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó a Michelle Fridman Hirsch como titular de la Secretaría de Turismo local. Fridman fue titular de la Secretaría de Turismo de Yucatán en el periodo 2018-2024, con más de 80 reconocimientos al destino y a su trayectoria como “Mejor Secretaria de Turismo”. Fridman Hirsch presentó la Política Estatal de Turismo. Mencionó la creación de un ecosistema turístico sostenible, la implementación de un Observatorio Turístico con un Centro de Inteligencia Turística —con indicadores internacionales—, así como una estrategia integral y transversal de seguridad turística, y una inversión sólida en infraestructura turística con una oferta innovadora y descentralizada. Abordó la necesidad de una mayor inversión privada, incentivando la renovación de instalaciones turísticas y fomentando prácticas innovadoras, tecnológicas y sustentables. Señaló que la atracción de eventos internacionales será clave para consolidar a Jalisco como un epicentro turístico global, aprovechando recintos como Expo Guadalajara y los destinos de sol y playa.

República Dominicana, sede de la Cumbre de ONU Turismo 2024: impulsando alianzas turísticas entre África y las Américas

República Dominicana reafirmó su liderazgo en la industria turística global al ser el país anfitrión de la Cumbre de ONU Turismo 2024, que reunió a representantes de África y las Américas para discutir oportunidades de cooperación y crecimiento en el sector. El evento, celebrado del 3 al 5 de octubre en el hotel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, convocó a ministros, expertos y actores clave de ambas regiones para abordar retos, prácticas sostenibles e inversiones en el turismo. David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana y presidente de ONU Turismo para las Américas, destacó que esta cumbre marcó el inicio de una nueva etapa en la colaboración intercontinental. “República Dominicana está a la vanguardia del turismo global. Por primera vez, dos continentes se unieron para impulsar un turismo sostenible y accesible que beneficie a nuestras economías”, señaló Collado durante su discurso inaugural. El objetivo de esta cumbre fue promover una mayor cooperación turística, intercambios culturales y nuevas oportunidades de inversión entre África y las Américas. Con sesiones de alto nivel y debates ministeriales, el foro representó un paso decisivo hacia la creación de una agenda común para impulsar el desarrollo turístico y económico en ambas regiones.

La agencia de viajes de EU insta al Congreso a brindar ayuda rápida ante el desastre

La Asociación de Viajes de Estados Unidos insta al Congreso a aprobar una legislación de ayuda en caso de desastre tras la devastación causada por los huracanes Helene y Milton, que han provocado una pérdida significativa de vidas y destrucción en el sudeste del país. El presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, destacó la necesidad urgente de recursos para ayudar a las comunidades y empresas, muchas de las cuales dependen de los viajes y el turismo, y advirtió que las demoras en la ayuda podrían exacerbar el sufrimiento.

Aeropuertos y parques temáticos de Florida reabren hoy

La mayoría de los aeropuertos de Florida Central planean reabrir hoy después de que el huracán Milton azotara el estado de oeste a este el miércoles por la noche. Los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale no cerraron, pero cientos de vuelos se retrasaron o cancelaron debido a los fuertes vientos. Busch Gardens Tampa permanece cerrado, pero Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort y SeaWorld reabrirán hoy.

El huracán Milton altera los horarios de los cruceros en Florida

Debido al cierre de los puertos de Florida por el huracán Milton, las líneas de cruceros tuvieron que modificar sus planes, reprogramando algunas salidas y regresos, y Carnival desembarcando un barco con base en Tampa en Miami. El puerto de Miami y Port Everglades en Fort Lauderdale estuvieron abiertos al tráfico de barcos el jueves, Port Canaveral espera reabrir el sábado, mientras que el estado de los puertos de Tampa y Jacksonville es menos seguro, aunque las líneas de cruceros están planeando algunas llegadas a Tampa para el domingo y el lunes.

Hyatt House, Hyatt Place y Hyatt Studios muestran crecimiento

Hyatt Hotels ha aumentado sus marcas de servicios selectos (Caption, Hyatt Place y Hyatt House) en un 25% aproximadamente en América durante los últimos tres años. En menos de dos años, la marca de estadías prolongadas Hyatt Studios ha creado una cartera de más de 4,000 habitaciones y tiene alrededor de 250 acuerdos en negociación.

La demanda de cruceros seguirá en auge, afirma un analista

La demanda de cruceros debería seguir creciendo a medida que el mercado supere la "operación de recuperación de la Covid" y los cruceros son fundamentalmente un "mejor producto" de lo que eran antes de la pandemia, dice James Hardiman, analista de ocio y viajes de Citi. Hardiman dijo que las tormentas que han cerrado los puertos de Florida no tendrán un impacto duradero.

Alaska Airlines prueba una herramienta de recomendación de destinos

Alaska Airlines se prepara para lanzar un "cuestionario de vibraciones" en su sitio web que utiliza inteligencia artificial para hacer a los clientes una serie de preguntas sobre sus preferencias y recomendar destinos de viaje, y Bernadette Berger, directora de innovación de la aerolínea, dijo que la interfaz parece incitar a las compras tanto como ofrecer descuentos. Ese resultado "me dice que nuestros clientes están buscando viajar, pero no pueden encontrar lo que necesitan, o no están seguros de que ese sea el destino adecuado para ellos", dijo Berger, y agregó que la herramienta de búsqueda es "parte de una estrategia de conversión más integral para asegurarnos de que nuestros clientes encuentren lo que buscan y se sientan lo suficientemente seguros como para comprar".

Nueva certificación dirigida a hoteles enfocados en el bienestar

Wellness in Travel and Tourism, una organización que también ofrece servicios de consultoría y marketing, se suma a la tendencia de los viajes de bienestar al ofrecer una certificación que evalúa las propiedades por sus ofertas en alimentación saludable, sanación holística, naturaleza, movimiento e impacto local. "Piense en nosotros como la Guía Michelin de los viajes de bienestar", dijo el fundador y director ejecutivo Robin Ruiz.

Crece el interés por los viajes sobrios

La creciente tendencia de los viajes sobrios ha llevado a las empresas a especializarse en viajes sin alcohol, entre ellas Sober Vacations International y Hooked on Travel. Además, las principales cadenas hoteleras han lanzado programas de bebidas sin alcohol y Healdsburg, en el corazón de la región vinícola de California, ofrece una ruta de cócteles sin alcohol.





