Viajes y negocios / Los Cabos se promociona; United en español; home office impulsa vacaciones largas; dolorosa reestructuración en Marriot…

Los Cabos inicia VIP Summit con 70 socios comerciales de turismo

VIP Summit 2024, el evento de negocios más importante de la industria turística de Los Cabos, dio inicio ayer lunes y se extenderá hasta el miércoles 20 de noviembre, teniendo como sede el hotel Hacienda del Mar Los Cabos Resort. La 18° edición de VIP Summit cuenta con la participación de unos 70 socios comerciales turísticos pertenecientes a los principales mercados emisores como Estados Unidos, Canadá y México; así como de mercados emergentes, incluyendo Australia, Alemania, Brasil, Colombia, España, Francia, Japón y Reino Unido. Los asistentes conocerán los servicios turísticos que ofrece Los Cabos, como más de 21 mil habitaciones, muchas de ellas de ultra lujo; una robusta conectividad aérea con las principales ciudades del mundo con 500 vuelos a la semana, y una vasta cartera de experiencias wellness, gastronómicas y de aventura.

Se espera que los viajes por Acción de Gracias alcancen niveles récord

La AAA prevé un número récord de viajes por Acción de Gracias, ya que se espera que 79,9 millones de estadounidenses viajen 80 kilómetros o más, superando las cifras previas a la pandemia. La mayoría de los viajeros conducirán, pero un récord de 5,84 millones planean volar, la cantidad de asientos de avión disponibles aumentó un 4,8% y se espera que el día de mayor actividad aérea sea el domingo 1 de diciembre.

La aplicación de United Airlines ahora está completamente disponible en español

United Airlines ha traducido completamente su aplicación móvil al español, lo que permite a los pasajeros reservar vuelos, registrarse y acceder a información de vuelos en tiempo real en su idioma preferido, y la aplicación cambiará automáticamente si un dispositivo está configurado para usar español. La aerolínea también ha actualizado la señalización del aeropuerto para mostrar información tanto en inglés como en español para los vuelos a destinos de habla hispana.

Tres aeropuertos de EU adoptan sillas de ruedas autónomas

Whill Mobility Services ha introducido sillas de ruedas autónomas en tres aeropuertos importantes, en colaboración con American Airlines en Los Ángeles y Miami y Alaska Airlines en Seattle, para ayudar a los viajeros que pueden caminar pero necesitan ayuda para cubrir largas distancias. Las sillas, que han completado 50.000 misiones sin incidentes de seguridad, ofrecen independencia al desplazarse hasta las puertas de embarque y regresar a una sala de espera para sillas de ruedas de forma autónoma.

El trabajo remoto impulsa viajes de vacaciones más largos

El trabajo remoto ha aumentado significativamente la capacidad de los estadounidenses para viajar durante las vacaciones: el 49 % de los viajeros empleados planean trabajar durante sus vacaciones, frente al 34 % del año pasado. Esta flexibilidad permite viajes más largos y es particularmente favorecida por la generación Z y las personas con altos ingresos, que conforman los grupos más grandes de "transportadores de computadoras portátiles".

Amex prevé crecimiento de reuniones y eventos en 2025

Según el último pronóstico de American Express Global Business Travel, se espera que la industria de reuniones y eventos prospere en 2025. El 74 % de los profesionales de reuniones se muestra optimista y el 66 % anticipa aumentos presupuestarios. Las reuniones en persona siguen siendo las predominantes, en particular en América del Norte, con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y la diversidad, la equidad y la inclusión.

La reestructuración de Marriott incluye cientos de despidos

Marriott International está atravesando una reestructuración a nivel de empresa que despedirá a cientos de empleados corporativos, y un aviso formal presentado en Maryland, donde tiene su sede, indica que 833 trabajadores se verán afectados. La iniciativa apunta a mejorar la eficiencia y se espera que genere entre 80 y 90 millones de dólares en reducciones de costos anuales antes de impuestos a partir de 2025.

EU emitirá casi 65 mil visas H-2B más para el año fiscal 2025

La administración Biden emitirá 64.716 visas H-2B adicionales para el año fiscal 2025, lo que eleva el total a más de 130.700, el máximo permitido por el Congreso. Se espera que estas visas se destinen a trabajadores de sectores como la hostelería y el turismo, así como a trabajadores de temporada y otros trabajadores temporales. US Travel ha abogado durante mucho tiempo por ampliar el programa de visas H-2B para apoyar a las empresas pequeñas y estacionales que dependen de trabajadores temporales para satisfacer la fuerte demanda de viajes.

Spirit Airlines se declara en quiebra por su alto nivel de deuda

Spirit Airlines se ha declarado en bancarrota, alegando competencia y un alto nivel de deuda. La aerolínea tiene un acuerdo de reestructuración con los tenedores de bonos, que incluye una inversión de capital de 350 millones de dólares y un préstamo de 300 millones de dólares, y planea completar el proceso en el primer trimestre de 2025. "Lo importante es saber que se puede seguir reservando y volando ahora y en el futuro", dijo la aerolínea a los pasajeros en una carta el lunes por la mañana.

US Travel refuerza su experiencia para aumentar los viajes entrantes

Tyler Gosnell, ejecutivo de destinos globales, se ha unido a US Travel en un nuevo puesto como director general de viajes internacionales entrantes. Gosnell reunirá a los principales actores del segmento internacional entrante, identificará nuevas oportunidades para hacer crecer el mercado, fortalecerá continuamente la feria comercial internacional IPW de US Travel y buscará métodos para mejorar el valor de US Travel para sus miembros.

Pensilvania invierte 5 millones de dólares para atraer grandes eventos deportivos

El Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Pensilvania ha anunciado una inversión de 5 millones de dólares para apoyar 11 eventos deportivos importantes a través del Programa de Turismo y Marketing Deportivo. Se espera que la financiación genere 240 millones de dólares para la economía del estado a través de eventos como el Abierto de Estados Unidos de 2025 y el Juego de las Estrellas de la MLB de 2026.

Penske Entertainment compra el Gran Premio de Long Beach

Penske Entertainment ha adquirido la Grand Prix Association de Long Beach, añadiendo así la icónica carrera callejera a su cartera, que incluye el Indianapolis Motor Speedway. "Esta carrera y sus fieles seguidores son muy importantes para todos los miembros de la comunidad de IndyCar, y estamos deseando celebrar el 50.º aniversario de forma muy especial también en abril", afirma Roger Penske, presidente de Penske Corp.

