Viajes y negocios / México hace presencia en Londres; Hoteles RIU y energías limpias; último puente vacacional de 2024; Carnival y los tatuajes…

Se inaugura Pabellón México, en el World Travel Market 2024, en Londres

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que, como parte del impulso a la promoción turística nacional en el exterior, participa en el World Travel Market 2024, que se realizará del 5 al 7 noviembre en Londres, Reino Unido. Comentó que este evento es una plataforma fundamental para impulsar el turismo y establecer conexiones estratégicas entre profesionales de la industria a nivel global. Acompañada por la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), ha mantenido una intensa agenda de trabajo con una serie de encuentros con tour operadores, directivos de líneas aéreas y representantes de la industria turística. Durante la inauguración del Pabellón México, la titular de Sectur destacó la importancia de promover la oferta turística y cultural nacional en este importante foro, donde asisten alrededor de 50 mil participantes, con la finalidad de aumentar la llegada de visitantes internacionales y la derrama económica a nuestro país, así como de generar empleos para las y los mexicanos.

Como parte de las actividades que encabeza, sostuvo una reunión con Sebastian Ebel, CFO del corporativo TUI Group, con 19 millones de clientes en todo el mundo, y que cuenta con una importante inversión hotelera en nuestro país, además de cruceros que llegan año con año a la Riviera Maya, Cozumel y Puerto Vallarta. Se logró fortalecer la continuidad en la inversión de esta empresa líder del turismo. Y se acordó que la fundación Support TUI Care se vinculará con las necesidades en materia de infraestructura turística del puerto de Acapulco, para generar un impacto positivo en este destino.

Por otra parte, con directivos de la aerolínea British Airways se analizaron estrategias para ampliar la conectividad entre México y Europa, se acordó que se ampliarán rutas a Quinta Roo y a estados del Pacífico mexicano, toda vez que nuestro país sigue siendo uno de los destinos más buscados y favoritos de la población europea.

Último puente vacacional del 2024

Del 16 al 18 de noviembre, México vivirá el último puente vacacional del 2024, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, cuya fecha es el 20 de noviembre. Esta celebración, establecida en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), se transfiere del miércoles 20, al lunes 18 de noviembre, generando así un fin de semana largo que brinda a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de un breve descanso. Esta disposición, que forma parte de los cambios a la LFT, tiene como objetivo fomentar el turismo y proporcionar un respiro a los trabajadores, quienes podrán aprovechar estos días para realizar viajes cortos o actividades recreativas.

Iberdrola México firma contrato para suministrar energía limpia a RIU Hotels & Resorts

Iberdrola México y RIU Hotels & Resorts han firmado un contrato de compra-venta de energía 100% libre de emisiones, mediante el cual Iberdrola proveerá electricidad limpia a cinco hoteles de la cadena en Nayarit, Sinaloa y Jalisco. Este acuerdo permitirá evitar la emisión anual de 35,200 toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalente a la circulación de aproximadamente 7,100 vehículos en un año. La energía será suministrada a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y está alineada con la estrategia de descarbonización de Iberdrola en México. La empresa también adquirirá Certificados Internacionales de Energía Renovable (IREC), lo que garantiza que la energía contratada esté vinculada a la producción de sus parques eólicos y fotovoltaicos.

El sector de cruceros registra una fuerte demanda, pero ¿durará?

La industria de los cruceros está viviendo una "época dorada" con volúmenes de reservas récord, niveles de precios elevados y una mayor demanda, en particular de viajeros más jóvenes, y compañías como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line están invirtiendo en nuevos barcos y destinos privados para aprovechar esta popularidad. Sin embargo, los analistas advierten de posibles desafíos, como la sobresaturación de los barcos, la desaceleración económica y los conflictos geopolíticos.

El "Martes de Viajes" cobra impulso

El "Martes de viajes" (la búsqueda de ofertas de viajes en línea el martes posterior al Día de Acción de Gracias) parece estar ganando terreno. El interés de búsqueda por "Martes de viajes" aumentó más del 500 % entre 2021 y 2023 y las reservas de hoteles, aerolíneas y cruceros por parte de viajeros estadounidenses aumentaron ese día en 2023, según un informe de McKinsey & Company.

Los trabajadores de Boeing aceptan la oferta y ponen fin a una costosa huelga

Los trabajadores de Boeing, representados por la Asociación Internacional de Maquinistas, han votado a favor de aceptar una oferta de contrato, poniendo fin a una huelga que comenzó en septiembre y que ha sido la más costosa en Estados Unidos en más de 25 años, en un momento en el que el fabricante de aviones también se enfrenta a otros desafíos. El acuerdo incluye un aumento inmediato del 13%, un aumento del 9% en los próximos dos años, un aumento del 7% en el cuarto año y una bonificación de ratificación de 12 mil dólares.

US Travel solicita ayuda federal para casos de desastre

La Asociación de Viajes de Estados Unidos ha pedido a los legisladores que aprueben un proyecto de ley de ayuda en caso de desastre tan pronto como el Congreso vuelva a reunirse después de las elecciones para ayudar a las regiones devastadas por los huracanes Helene y Milton, señalando que la industria de viajes en esos estados sustenta más de 2 millones de puestos de trabajo, 282 mil millones de dólares en gastos de los viajeros y más de 20 mil millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales. "Los huracanes anteriores demuestran que se necesitan un promedio de 6 a 12 meses antes de que el gasto en viajes vuelva a los niveles iniciales", dijo el director ejecutivo de US Travel, Geoff Freeman, en una carta a los líderes del Congreso, añadiendo que el oeste de Carolina del Norte "puede perder 2.100 millones de dólares en gastos de los visitantes solo este otoño".

Los pases diarios ofrecen a los hoteles una fuente de ingresos adicional

Cada vez más hoteles, especialmente en los destinos turísticos más populares como Florida y Hawái, buscan una nueva fuente de ingresos alquilando piscinas, cabañas, spas y espacios de oficina a personas que no se alojan allí durante la noche. "La gente busca formas diferentes de escaparse durante medio día, y para los hoteles y complejos turísticos, las cosas no se están volviendo más baratas", dijo el consultor hotelero y ex gerente de hotel Anthony Melchiorri.

Los clientes respaldan la política liberal de Carnival sobre tatuajes

Cuando un pasajero le escribió a John Heald, embajador de la marca Carnival, para quejarse de la política de la compañía de permitir que los miembros del personal tengan tatuajes visibles, la respuesta en línea apoyó abrumadoramente la política. "Permitimos que la tripulación tenga tatuajes, y siempre que no sean ofensivos de ninguna manera, no tienen que cubrirlos", escribió Heald.





