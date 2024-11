Viajes y negocios / No aumentar impuesto a visitantes, pide CNET; se aproxima fuerte temporada vacacional

Pide CNET al Legislativo no elevar cobro a turistas extranjeros

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) lanzó un llamado al Poder Legislativo para que reconsidere la propuesta del Ejecutivo, de aumentar en un 20 por ciento el monto que pagan los visitantes extranjeros por ingresar al país en calidad de turista, toda vez que le restaría competitividad a los destinos turísticos mexicanos.

“Los empresarios turísticos de México compartimos la preocupación gubernamental por impulsar una prosperidad compartida y así lo manifestamos a la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, en nuestra pasada Asamblea del CNET".

Añadió que el turista ya es sujeto del pago de un amplio abanico de impuestos, derechos y aprovechamientos por parte de los tres órdenes de gobierno, por lo que incrementar estas contribuciones supone arriesgar sin razón los beneficios que hoy reciben millones de familias mexicanas.

Sinaloa, con todo el apoyo de Sectur

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo en Mazatlán, Sinaloa, donde aseguró que, con trabajo coordinado este destino turístico, testigo de la riqueza de nuestra cultura y de la fuerza transformadora del turismo, seguirá brillando.

Acompañada por el secretario de Turismo del estado, Ricardo Velarde Cárdenas, y por la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) sostuvo un encuentro con 40 empresarios del sector turístico de Sinaloa para dar a conocer las políticas públicas que el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aplicará para el adecuado desarrollo del turismo.

La conferencia de viajes de EU destaca la innovación

Los participantes de la cuarta conferencia anual sobre el futuro de la movilidad en los viajes organizada por la Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association) en Washington, DC, destacaron la necesidad de invertir en infraestructuras e innovar en materia de seguridad, ya que en el evento se debatieron sistemas basados en inteligencia artificial y soluciones biométricas para mejorar la experiencia de viaje y los asistentes exploraron tecnologías emergentes en un centro de innovación.

"Es la oportunidad que tenemos ante nosotros, una década de eventos deportivos que convertirán a Estados Unidos en el destino más buscado", afirmó Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la US Travel Association.

"Es más importante que nunca que nuestros sistemas y procesos sigan el ritmo de la demanda y, para ello, no solo necesitamos ideas, necesitamos urgencia y acción".

Los hoteles se preparan para una fuerte temporada de viajes vacacionales

Según la AAA, los hoteles pueden esperar un aumento durante la temporada navideña, ya que 80 millones de estadounidenses viajarán solo para el Día de Acción de Gracias. Una encuesta de Morning Consult encargada por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos revela que el 52% de los estadounidenses planean viajes de ocio con pernoctación, y una encuesta de Deloitte revela que los viajeros planean gastar 3294 dólares en promedio en su viaje de vacaciones más largo, con los millennials y los viajeros de altos ingresos a la cabeza.

Southwest Airlines trabaja para adaptar su estrategia

Southwest Airlines ha descubierto que su estrategia, que siempre ha tenido éxito, de ofrecer tarifas bajas con menos tasas, a menudo en aeropuertos más pequeños cerca de grandes áreas metropolitanas y operar un único modelo de avión, no funciona tan bien en medio de los crecientes costes y los cambios en los viajes aéreos, lo que ha obligado a la aerolínea a abandonar los mercados de bajo rendimiento y a tomar medidas como la introducción de asientos asignados y premium.

"Todos los ojos están puestos en el futuro mientras trabajamos para preparar a Southwest para el éxito de las generaciones venideras", dijo el director ejecutivo Bob Jordan a los inversores.

NCL redistribuye barcos para la temporada 2025-26

Norwegian Cruise Line ha anunciado nuevos itinerarios para el Norwegian Jewel, el Norwegian Dawn y el Norwegian Star tras cancelar sus itinerarios para 2025-26. El Jewel navegará desde Miami hasta las Bahamas, el Caribe Sur y el Canal de Panamá. El Dawn ofrecerá cruceros por el Caribe Occidental y el Star visitará el Caribe Sur y las Bahamas; sus puertos de origen no han sido nombrados.

Las etiquetas electrónicas de Alaska Airlines: un diseño probado

En 18 meses de pruebas antes de que Alaska Airlines implementara su innovador sistema de etiquetas electrónicas para equipaje en todo el país, los comentarios de los clientes llevaron a la aerolínea a introducir una correa más flexible, mejorar la facilidad de activación y agregar una configuración "en blanco" para que las etiquetas puedan permanecer en el equipaje durante los vuelos no elegibles. Las etiquetas, que no requieren carga y se alimentan a través del teléfono inteligente del usuario, se pueden usar en vuelos de Alaska Airlines y Horizon Air en los EU, Canadá y Belice.

Los viajeros adoptan los viajes por carretera y el camping por simplicidad

Según una encuesta de Campspot, los viajeros recurren cada vez más a los viajes por carretera y a los campamentos para escapar de las presiones de la vida moderna y reconectarse con tiempos más sencillos. Los viajes por carretera suelen centrarse en recuerdos nostálgicos de la infancia, mientras que muchas familias ven el camping y las vacaciones en la naturaleza como una "desintoxicación digital".

Las líneas de cruceros apuestan fuerte por las experiencias inmersivas

Para conquistar a un público intergeneracional, los cruceros siguen añadiendo más y más grandes atracciones a bordo, como paredes de escalada, un bar temático con "fantasmas" de Disney y toboganes que rivalizan con algunos parques acuáticos.

"De repente, todo el mundo quería viajar en crucero y las líneas de cruceros estaban creando cada vez más equipos de entretenimiento, por lo que se podía hacer casi cualquier cosa en el mar", dijo Beci Mahnken, presidente y CEO de MEI-Travel y Mouse Fan Travel.

Comité del Senado de EU critica tarifas por equipaje y asientos de aerolíneas

Un informe de un subcomité del Senado sostiene que las aerolíneas ganan miles de millones de dólares cobrando más por el equipaje y la asignación de asientos (en particular, se informa que Spirit Airlines y Frontier Airlines pagan incentivos a los agentes para que detecten a los pasajeros con equipaje adicional o de gran tamaño, lo que los obliga a pagar más) y convocó a representantes de las aerolíneas para defender sus prácticas en una audiencia el 4 de diciembre.

"El subcomité claramente no aprecia el hecho de que hoy en día los viajes aéreos están democratizados, lo que permite que los estadounidenses de todos los niveles de ingresos viajen", dijo Airlines for America, "porque los estadounidenses tienen el poder de elegir pagar por los servicios que desean y renunciar a los que no desean".

