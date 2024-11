Viajes y negocios / Nuevas formas de turistear en los Estados Unidos…

Carnival se va y termina la era de los cruceros en Charleston, Carolina del Sur

Con la finalización del contrato de Carnival a principios de 2025, los cruceros ya no comenzarán ni finalizarán sus viajes en Charleston, Carolina del Sur, un cambio que los residentes habían solicitado y que los funcionarios locales confirmaron recientemente en una reunión en mayo. Varias líneas de cruceros seguirán desembarcando pasajeros en Charleston para hacer escala en el puerto, pero su único barco residente, el Carnival Sunshine, se trasladará a Norfolk, Virginia.

American Airlines amplía la tecnología de las filas de embarque

American Airlines está ampliando su tecnología de embarque a más de 100 aeropuertos de Estados Unidos después de realizar pruebas exitosas del equipo que emiten un pitido si un pasajero intenta embarcar antes que su grupo asignado.

"La respuesta positiva inicial de los clientes y los miembros del equipo ha superado nuestras expectativas, por lo que estamos encantados de aprovechar esta tecnología para brindarles servicio antes del feriado de Acción de Gracias", dijo Julie Rath, vicepresidenta sénior de operaciones aeroportuarias, reservas y recuperación de servicios de American.

Marriott ve un fuerte crecimiento a pesar de los despidos

Marriott International está mostrando un sólido desempeño a pesar de los desafíos en China y los despidos recientes, dice el director ejecutivo Anthony Capuano, quien destaca que los ingresos por habitación disponible aumentaron un 3% en el tercer trimestre y la compañía informó un crecimiento neto de habitaciones del 6%. "Estamos funcionando a toda máquina en todas las geografías", dijo.

Expedia aprovecha la inteligencia artificial en operaciones y servicio al cliente

Expedia Group está integrando la IA en todas sus operaciones, desde el servicio de atención al cliente hasta el marketing, incluida Romie, una herramienta de inteligencia artificial para la planificación de viajes.

"Creo firmemente en construir puentes y prestar atención a lo que sucede en el mundo exterior, porque creo que así es como todos creceremos y haremos mejores cosas para los viajeros", dijo la directora ejecutiva Ariane Gorin en la Conferencia Phocuswright.

La industria de viajes del suroeste de Florida trabaja para recuperarse

La industria de viajes en el suroeste de Florida está trabajando para recuperarse después de que los huracanes Helene y Milton causaran daños significativos, y algunos negocios han vuelto a funcionar mientras que otros enfrentan un largo proceso de reconstrucción.

"Tuvimos daños por cientos de miles de dólares, especialmente en The Hub, The Beach Club y The Cottage, después de Helene", dijo Mike Granthon, uno de los propietarios de Above the Bar Hospitality Group, que opera varios restaurantes.

"El agua se mete en lugares donde simplemente destruye cosas y causa estragos en las paredes, el piso, el drenaje y la electricidad", agregó.

Encuesta destaca el papel de la tecnología en la reducción de la fricción en los viajes

Una encuesta de Amadeus muestra que los viajeros estadounidenses se enfrentan a diversas frustraciones, como retrasos y costes, y que los viajeros de negocios experimentan más fricciones que los viajeros de ocio.

El estudio destaca el papel de la tecnología para mitigar el estrés relacionado con los viajes, y las aplicaciones móviles y las herramientas digitales son muy valoradas. Sin embargo, los viajeros también desean la interacción humana, especialmente en los controles de seguridad del aeropuerto y durante la planificación del viaje.

Los pasajeros de primera clase de Delta podrán probar Shake Shack

Delta Air Lines se ha asociado con Shake Shack para ofrecer sus hamburguesas a los pasajeros de primera clase a partir del 1 de diciembre. Inicialmente disponibles en vuelos de más de 900 millas desde Boston, la asociación se ampliará a otros mercados nacionales el próximo año. La colaboración se alinea con los valores de ambas compañías de excelencia en el servicio y enriquecimiento de la comunidad, aunque se aleja de la estrategia típica de las aerolíneas de asociarse con chefs de alta cocina.

Los viajeros priorizan la longevidad y el bienestar

Las predicciones de viajes de Booking.com para 2025 destacan una tendencia hacia las vacaciones centradas en la longevidad, ya que el 52 % de los viajeros estadounidenses están dispuestos a pagar por viajes que mejoren la salud y alarguen la esperanza de vida con experiencias como la crioterapia y la terapia con células madre, así como destinos especializados en ofertas de bienestar.

"A medida que la gente empieza a investigar sobre la longevidad, la movilidad y el metabolismo, empieza a pensar a dónde puedo ir y a empezar a hacerlo de forma intensiva", afirmó Greg O'Hara, director ejecutivo de Certares.

La huelga hotelera, que se ha extendido por otros lugares, podría llegar a San Francisco

San Francisco es la última ciudad en la que los trabajadores de hoteles siguen en huelga, ya que la huelga de los trabajadores de los hoteles Hilton, Hyatt y Marriott entra en su segundo mes. Unite Here Local 2 advierte que los trabajadores de otros nueve hoteles podrían sumarse a la huelga pronto.

