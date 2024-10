Viajes y negocios / Promoción de la cultura, digitalización de la oferta turística y viajes de lujo, las tendencias…

La promoción del turismo cultural será una acción relevante para el gobierno federal: Sectur

Acude la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora a la conmemoración del 50 aniversario de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, resaltó que, a 50 años de su creación y con una matrícula de 4 mil 100 alumnos, la EST se posicionó como la mejor escuela de México en el sector. El director general de la Lotería Nacional, Marco Antonio Mena Rodríguez, destaca la emisión de un billete alusivo a esta escuela para su Sorteo Mayor No. 3949 del 29 de octubre. Al conmemorar el 50 aniversario de la Escuela Superior de Turismo (EST) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y en compañía del director general de esta casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la promoción del turismo cultural será una de las acciones relevantes para el Gobierno federal, así como rescatar las tradiciones de los pueblos que dan identidad a México, el trabajo de las y los artesanos, desde una visión de sostenibilidad turística, que priorice el medio ambiente, la generación de empleos y a la sociedad en su conjunto.

Guanajuato apuesta por la digitalización del turismo y la regulación de hospedajes en plataformas

La Secretaria de Turismo e Identidad en el estado, María Guadalupe Robles León dijo que uno de los objetivos en su gestión es la digitalización del turismo, además de buscar una regularización del servicio de hospedaje que se oferta a través de plataformas digitales. En entrevista señaló que dentro de las líneas de trabajo recientemente al asumir la dependencia estatal se encuentra el mejorar la calidad de los servicios, así como acercarlos a los ciudadanos. Comentó que como parte de la estrategia de la actual administración estatal encabezada por Libia Dennise García Muñoz Ledo tiene que ver con “Guanajuato Digital” donde le apuesta a la educación tecnológica con el uso de internet e inteligencia artificial. Por lo anterior, dijo que la Secturi hará una difusión de la oferta cultural y turística a través de aplicaciones móviles interactivas, con lo que se contará con guías turísticas, mapas y recomendaciones personalizadas basadas en preferencias y perfil del usuario. Destacó que en la dependencia estatal se cuenta con TuriBot (turibot.guanajuato.gob.mx) una asistente digital que integra capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial, y el cual ha sido de gran ayuda para la automatización de la comunicación y la atención en línea de la Secturi.

México, importante destino de inversión hotelera: CBRE

Al cierre de agosto del 2024, México abrió más de 4 mil nuevos cuartos, cifra que ya supera por 172% a la nueva oferta anual del 2023. Del total nacional de aperturas, Cancún participa con 2,900 cuartos (68%); Mazatlán con 900 (20%) y Los Cabos con 400 (10%). Dentro de los factores que motivan la reactivación de la construcción, han estado la demanda de hoteles en destinos de sol y playa, así como el ingreso de turistas internacionales al país. De enero a julio del 2024, se registraron 25.8 millones de llegadas de turistas internacionales, cifra 5.3% mayor a la del mismo periodo del 2023 (24.5 millones de llegadas de turistas internacionales). La Encuesta sobre las Intenciones de los Inversionistas Hoteleros a nivel regional 2024 realizada por CBRE, destaca que alrededor del 64% de los inversionistas aseguran que los hoteles de lujo seguirán obteniendo buenos resultados en 2024, ya que las tendencias de viajes de lujo han aumentado aún más tras la pandemia de Covid-19. La ocupación reportada por DataTur en su monitoreo de los 70 destinos turísticos, registró un promedio acumulado de enero a julio 2024 del 60.2%, cifra que no presenta variación anual respecto al 2023. Durante el mismo periodo, se reportaron 48.9 millones de llegadas de turistas a cuartos de hotel, los turistas nacionales participaron con el 72.1%.

Las tendencias de viajes de Expedia se centran en las compras y los "desvíos"

Las predicciones de viajes de Expedia para 2025, basadas en encuestas y datos de reservas, indican que las redes sociales están impulsando a los viajeros a visitar lugares donde pueden comprar productos y alimentos únicos o lujosos, y que agregar tiempo adicional en una atracción cercana como "desvío" de un destino conocido está ganando popularidad. Otras tendencias nuevas o en curso destacadas en el informe incluyen restaurantes de hoteles dirigidos por chefs famosos, viajes basados en fenómenos naturales como cielos oscuros o plancton bioluminiscente y viajes que llevan a los viajeros al escenario de películas o programas de televisión.

Convoca la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes a diálogo a Sectur

Alicia Mejía, presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (Metro), señaló que “cada nuevo gobierno llega con políticas y regulaciones que pueden afectar directa o indirectamente el sector turístico. Es fundamental que estemos listos no sólo para adaptarnos, sino para liderar el diálogo con las autoridades centrales”. La presidenta de la Metro dijo a los socios reunidos durante el 6° Encuentro de Promoción Turística, que “debemos asegurar que las necesidades de nuestra industria estén en el centro de la agenda pública y para lograrlo, necesitamos unir nuestras voces como asociación”.

Gobernador de Texas: los viajes ayudan a impulsar la economía del estado

El sector de los viajes contribuye a impulsar directamente la economía de Texas y también desempeña un papel clave en el aumento de su población, dijo el gobernador Greg Abbott en un foro organizado por el director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, y señaló que la Fórmula 1 y el festival de música Austin City Limits por sí solos inyectan 1.500 millones de dólares a la economía de esa ciudad. "Las empresas no se trasladan sin que alguien las visite primero", dijo Abbott a los asistentes. "Los viajes son realmente esa incubadora de otros gastos que se producen", dijo Abbott, ya que "las empresas no se trasladan sin que alguien las visite primero" y "la gente no compra una segunda casa sin visitarla primero".

United Airlines reporta sólido tercer trimestre

United Airlines informó de 14,840 millones de dólares en ingresos en el tercer trimestre, superando las expectativas de ingresos y ganancias por acción, y pronosticó un sólido cuarto trimestre, destacando que las aerolíneas han comenzado a reducir la capacidad, mejorando la rentabilidad. United dijo que los ingresos corporativos aumentaron un 13% en el tercer trimestre, los ingresos por asientos premium aumentaron un 5% y las ventas de boletos de clase económica básica aumentaron un 20%. "Las perspectivas, tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta, son realmente buenas para el futuro", dijo el director ejecutivo Scott Kirby.

Atlanta será sede del Super Bowl 2028

Atlanta será la sede del Super Bowl en 2028, la cuarta vez que la ciudad acoge el partido más importante de la NFL. "Es un gran honor para la ciudad de Atlanta y el estado de Georgia haber sido elegidos como anfitriones del Super Bowl LXII", dijo Arthur Blank, propietario de los Atlanta Falcons.

Indianápolis se prepara para recibir a los fans de Swift

Una pancarta con la imagen de Taylor Swift se colocará en el JW Marriott en el centro de Indianápolis, mientras la ciudad se prepara para recibir a más de 200.000 visitantes que vendrán a ver sus conciertos los días 1, 2 y 3 de noviembre. Se estima que el 80% de los poseedores de entradas provienen de fuera de la ciudad.

Hilton se asocia con una aplicación para huéspedes con discapacidad visual

Hilton se ha asociado con Be My Eyes, una aplicación para viajeros con discapacidad visual, para ayudarlos a completar reservas y mejorar su estadía, ayudándolos a navegar por el hotel y a hacer cosas como ajustar termostatos y preparar café. "Como empresa hotelera líder, Hilton se compromete a crear una experiencia que sea acogedora para cada huésped, en cada hotel, en todo momento", dijo Mike Gathright, vicepresidente sénior de excelencia e innovación del cliente.

Tami Reist promociona la diversidad del norte de Alabama

Los proyectos actuales de la Asociación de Turismo de los Lagos de Montaña de Alabama incluyen capacitación para empleados de la industria hotelera e iniciativas para reclutar jóvenes para carreras en la industria de viajes, dijo Tami Reist, su presidenta y directora ejecutiva. "Nos gusta usar la frase 'De los cohetes y el espacio a las montañas y los lagos'", dijo Reist, señalando que el norte de Alabama está ubicado al comienzo de las montañas Apalaches y también cuenta con el Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos y el estudio de grabación Muscle Shoals.

Una ola de talentos de personal senior se suma a US Travel

US Travel da la bienvenida a tres nuevos líderes senior mientras la asociación prepara una agenda audaz, una nueva estructura de membresía y una propuesta de valor refinada. Los puestos fueron creados para abordar las necesidades cambiantes de la industria y complementar las capacidades crecientes de la asociación. US Travel anunció a Allison O'Connor, vicepresidenta senior de comunicaciones estratégicas; Kevin Hinton, director general de viajes grupales; y Courtney Mesmer, vicepresidenta de programación y experiencia de eventos.

