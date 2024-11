Viajes y negocios / Pueblos Mágicos; Wyndham en México; Morelia- Monterrey y Londres-Cancún, nuevos vuelos…

Inauguran el Festival de Pueblos Mágicos del Mar de Cortés

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, presidieron la inauguración del segundo Festival de Pueblos Mágicos del Mar de Cortés, que este 2024 se llevará a cabo en Ures, Sonora, del 6 al 9 de noviembre.

Acompañados también por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y por las y los secretarios de Turismo de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) resaltó la importancia de este festival para detonar los atractivos y desarrollo turístico, con una visión conjunta ante la riqueza y biodiversidad que representa el Golfo de California. Recordó que el Festival de Pueblos Mágicos del Golfo de California surge en el marco de La Alianza del Mar de Cortés, iniciativa integrada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, cuya primera edición se celebró el año pasado en el Pueblo Mágicos de Todos Santos. Asimismo, agregó que, a lo largo de los tres días del festival, cada uno de los estados mostrará el portafolio de actividades, servicios y experiencias que sus Pueblos Mágicos ofrecen a las y los viajeros, a través de exhibiciones, muestras culturales y gastronómicas de cada destino.

Nuevo vuelo Londres-Cancún

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció un nuevo vuelo que operará desde Londres a Cancún a través de la aerolínea Virgin Atlantic. Operará a finales de 2025. “Este éxito turístico traerá más prosperidad compartida que impulsa este gobierno humanista con corazón feminista, además que posicionará a Quintana Roo como uno de los destinos preferidos en el mundo” dijo la gobernadora.

Wyndham abrirá dos hoteles más en México

Wyndham Hotels & Resorts dio a conocer que las próximas aperturas que la compañía planea abrir en el país en 2024 son TRYP by Wyndham Cd. Guzmán, TRYP by Wyndham Tulum y Wyndham Garden Durango. Wyndham tiene actualmente más de 260 proyectos en operación en América Latina y el Caribe, con más de 43 mil habitaciones. De este total, 83 hoteles y más de 15,250 habitaciones se encuentran en México, están presentes en 40 ciudades del país y 15 de sus marcas presentes: Registry Collection, Wyndham Grand, Esplendor by Wyndham, Wyndham, TRYP by Wyndham, Trademark Collection by Wyndham, Wyndham Alltra, La Quinta by Wyndham, Wyndham Garden, Baymont by Wyndham, Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham, Microtel by Wyndham, Days Inn by Wyndham y Howard Johnson by Wyndham y tiene un pipeline con 18 nuevos contratos ya firmados en el país con aperturas estimadas por los próximos años.

PriceTravel Holding aumentará inversiones para 2025

PriceTravel Holding dio a conocer sus planes y estrategias de expansión que llevará a cabo en 2025, entre las que destaca incrementar la innovación tecnológica a través de mejoras en las herramientas que utiliza para sus clientes y agentes de viajes. “Esto es una propuesta de valor sumado a la expansión que proyectamos en diversos países de Sudamérica y en Estados Unidos, es decir no se limita sólo a la presencia física, sino que incorpora un amplio portafolio de productos y un servicio de la más alta calidad. Con plataformas de venta avanzadas, aseguramos ofrecer una experiencia de usuario excepcional, capaz de adaptarse a las tendencias de cada uno de estos mercados donde vemos un gran potencial”, dijo Rafael Durand, COO de PriceTravel Holding.

Nuevo vuelo de Volaris conecta a Morelia con Monterrey

El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Turismo, celebró la inauguración del vuelo directo Morelia-Monterrey, operado por Volaris. Contará con cuatro frecuencias semanales a bordo de un Airbus 320, que tiene capacidad para 186 pasajeros y el vuelo tendrá una duración de 85 minutos, permitiendo una conexión directa y más cómoda al reducir el tiempo, facilitando tanto los viajes de negocios como de turismo entre ambas regiones.

Lanzan Elektra Viajes, vía Despegar

Despegar anunció una alianza estratégica con Grupo Elektra. Este acuerdo dio lugar al lanzamiento de "Elektra Viajes". Esta colaboración es un paso significativo en la democratización del acceso a servicios turísticos en México. Despegar proporcionará su plataforma tecnológica para operar los quioscos de "Elektra Viajes", que se instalaron inicialmente en un proyecto piloto en seis tiendas Elektra, con un despliegue masivo planificado para los próximos 24 meses. Este esfuerzo conjunto permitirá a los clientes de Elektra acceder al portafolio completo de productos de Despegar, que incluye vuelos, hospedajes, paquetes turísticos y alquiler de autos, todo con la facilidad de poder financiar sus compras a través de préstamos Elektra.

