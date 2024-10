Viajes y negocios / Sectur se distancia de Fitur 2025; la F1 Fan Zone en CDMX; Taylor Swift, Disney, viajeros con discapacidad y mucho más…

México deja la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2025 por tensión política con España

México no será país socio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en su edición de 2025, sino hasta 2026, según confirmó la Secretaría de Turismo federal del ramo en un comunicado oficial. La decisión se toma en medio de las tensiones políticas entre México y España, que han generado diversas reacciones en el sector. De acuerdo con el Tourism and Society Think Tank (TSTT), será Brasil quien ocupará el lugar de México como país socio en la edición 45 de la feria, a celebrarse en enero de 2025; el nombramiento será oficializado en los próximos días por los organizadores de Fitur y el Ministerio de Turismo de Brasil. México sí participará como todos los años, con un stand. Lo anterior para fortalecer la presencia de México, no sólo con los países participantes en esta importante feria turística, sino a todo el mundo, con miras a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y consolidar a México como una potencia turística.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México participará en el F1 FAN ZONE

De esta forma, los aficionados al automovilismo deportivo podrán gozar del Gran Premio de México en el F1 FAN ZONE, el evento oficial de la F1, pues se transmitirá en vivo y en alianza con Fox Sports Premium, el Gran Premio Mexicano.En esta ocasión, el F1 FANZONE se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre en el Parque Bicentenario, ubicado en la avenida 5 de Mayo No. 290, en la Refinería 18 de Marzo, alcaldía Miguel Hidalgo, en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El escenario principal será el corazón del evento, al ser el centro de la transmisión en vivo del Gran Premio Mexicano, permitiendo a los aficionados disfrutar de toda la acción y adrenalina en pantalla gigante.

Taylor Swift impulsa la industria de viajes en Miami

Dos tercios de los hoteles del condado de Miami Dade tienen todas las entradas agotadas para el fin de semana de octubre, cuando Taylor Swift ofrecerá tres conciertos, afirma Jennifer Díaz Azuri, de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami. "Nuestros restaurantes, atracciones y teatros están creando una programación en torno a Taylor Swift para llevar la energía de Swift a todo el mundo", afirma Azuri.

Las vacaciones en la playa siguen siendo la primera opción de los viajeros internacionales

Pero el ecoturismo está ganando popularidad, especialmente entre los viajeros más jóvenes, según un informe de la consultora Kearney. "La conciencia de la sostenibilidad es ahora una tendencia generalizada, no una preocupación de nicho", afirma Mauricio Zuazua, autor principal del estudio, que revela que el 75% de los encuestados afirma que el impacto medioambiental desempeña al menos algún papel en sus decisiones de viaje y el 32% afirma que desempeña un papel importante.

Disney estrenará el nuevo pase Lightning Lane Premier

Disney está lanzando un nuevo pase Lightning Lane Premier de primer nivel en sus parques Disneyland Resort y Walt Disney World Resort, que permite a los titulares ahorrar tiempo en la fila sin especificar horarios de llegada. El pase, cuyo precio oscila entre $129 y $449 según el parque y los días de mayor afluencia, ofrece una experiencia premium pero está disponible en cantidades limitadas. Esta iniciativa es parte de la estrategia de Disney para gestionar los largos tiempos de espera y mejorar las experiencias de los visitantes.

Chicago afirma que la convención demócrata tuvo un impacto de 371 millones de dólares

Según un informe de Choose Chicago, la Convención Nacional Demócrata generó unos 221 millones de dólares en gastos directos para Chicago, incluidos los gastos de los visitantes y los gastos operativos de la convención, lo que supone un impacto económico total de unos 371 millones de dólares. Unos 50.000 visitantes viajaron a Chicago para la convención de agosto.

Está en puerta el Baco Fest

Baco Fest 2024, que celebrará su 15ª edición los días 26 y 27 de octubre en el Rancho St. Vincent, ubicado en Santa Cruz Chignahuapan, Lerma, Estado de México. En Baco Fest 2024, los asistentes podrán disfrutar de más de 100 etiquetas de vinos de bodegas nacionales e internacionales, catas guiadas, maridajes de charcutería, quesos gourmet y una selección de platillos de alta cocina. El evento también contará con un bazar artesanal, música en vivo con géneros como jazz, pisado de uvas y actividades para los más pequeños, incluyendo talleres y juegos. Además, habrá un desfile de modas de Pineda Covalín y un espectáculo único de catrinas. La entrada es libre, pero para quienes deseen una experiencia completa, está disponible un kit de bienvenida que incluye una copa conmemorativa y cupones para 10 degustaciones de vino. El precio del kit es de 450, y se adquiere en la página de Wine Not o el día del evento.

El parque temático Epic Universe abrirá pronto en Florida

El nuevo parque temático Epic Universe en Universal Orlando Resort en Florida podría abrir a partir del fin de semana de Memorial Day en 2025. La venta de entradas podría comenzar este mes, con planes de ofrecer paquetes de varios días para evitar aglomeraciones durante la fase de apertura. El parque temático tendrá más de 50 atracciones en cinco áreas temáticas.

Encuesta señala tendencias en observación de estrellas, bienestar y aventura

Según una encuesta encargada por Booking.com, los encuestados de mayor edad afirman que planean gastar la herencia de sus hijos en viajes y están más interesados en viajes de aventura, mientras que casi la mitad está interesada en viajes centrados en la longevidad y más de una cuarta parte de los encuestados masculinos expresaron interés en viajes solo para hombres centrados en el bienestar y la superación personal. Más de la mitad de los encuestados dijeron que estaban interesados en viajes centrados en actividades nocturnas como la observación de estrellas.

Asociación aeroportuaria emplea a personas con discapacidad

El Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington emplea a unas 300 personas con discapacidades gracias a una asociación con la organización sin fines de lucro Chimes. "No sé cómo nos compararíamos con otros aeropuertos si no tuviéramos los profesionales dedicados que tenemos en Chimes", dijo Ricky Smith, director ejecutivo y CEO de la Administración de Aviación de Maryland, que opera el BWI.

Alaska Airlines actualiza su programa de fidelización

Alaska Airlines está renovando su programa de fidelidad Mileage Plan, añadiendo nuevas formas de ganar puntos para alcanzar el estatus de élite, incluidos viajes con billetes de premio, y ofreciendo la posibilidad de reservar billetes de premio para viajes en múltiples aerolíneas asociadas. "Estamos en un viaje de varios años para hacer que el programa de fidelidad más generoso de la industria sea aún más gratificante", dijo Brett Catlin, vicepresidente de fidelidad de Alaska, quien dijo que la aerolínea anunciará "nuevas y más innovadoras características" en los próximos meses mientras trabaja para unirse a los programas de fidelidad como parte de la fusión con Hawaiian Airlines.

La TSA implementa biometría en ocho aeropuertos más de EU

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) está intensificando la implementación de equipos de reconocimiento facial en los aeropuertos, ofreciendo a los pasajeros la opción de un control de seguridad más rápido. La semana pasada, la TSA agregó la tecnología en Seattle; Portland, Oregón; Anchorage, Alaska; y cinco aeropuertos en Montana.

David Neeleman analiza el futuro de las aerolíneas de bajo coste

El fundador de JetBlue, David Neeleman, comparte sus ideas sobre el futuro de las aerolíneas de bajo coste, destacando los avances de la industria y el crecimiento de Breeze Airways. Analiza la decisión de Southwest de adoptar asientos asignados y la lucha de Spirit por competir con aerolíneas más grandes. Neeleman sugiere una fusión entre Spirit y Frontier para sobrevivir y critica la dependencia de combustible de aviación sostenible, proponiendo soluciones ambientales alternativas.





turismo@elsoldemexico.com.mx