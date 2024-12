Viajes y negocios / Thanksgiving con récord en viajes; ¿menos turismo a México en invierno?; milenials y Generación Z viajan solos; “Home Alone” y “Elf” películas favoritas a bordo…

La TSA reporta récord de viajeros durante el fin de semana de Acción de Gracias

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó que 3.09 millones de viajeros fueron revisados en los aeropuertos el domingo, lo que supone una mejora del récord anterior, de aproximadamente 74 mil. La TSA dijo que entre el 24 de noviembre y el Día de Acción de Gracias despegaron un récord de 232 mil vuelos y que la TSA revisó a 2.7 millones de pasajeros diariamente el martes y miércoles antes del feriado. Mientras tanto, las tormentas invernales en el Medio Oeste pueden complicar el viaje de regreso por carretera hoy.

Por baja demanda turística, hoteleros de Culiacán están a punto de la bancarrota

Con una pérdida de más de 100 millones de pesos en hospedaje del pasado 9 de septiembre a la fecha con el inicio de la ola de violencia, hoteles y moteles de Culiacán están al borde del cierre y ajustándose a cumplir pagos de impuestos. Juan Manuel de las Rivas Flores, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, aseguró que actualmente los hoteles no están sacando para cubrir los costos fijos del gasto operativo al no tener un punto de equilibrio y tener números rojos.

Se calcula menos turismo al país en invierno: Francisco Madrid

La mayor competencia de otros países, la percepción de inseguridad, la escasez de asientos de avión, la falta de promoción de los destinos y los problemas de visados provocarán que México reciba menos turismo internacional a fin de año, anticipa Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún (STARC, por sus siglas en inglés). Calcula que 10.3 millones de extranjeros ingresarán entre octubre y diciembre, volumen 8.6% inferior al mismo lapso de 2023. De cumplirse la previsión, será el primer tropiezo del turismo internacional en casi cuatro años, desde principios de 2021, cuando seguían las restricciones por la pandemia de Covid-19. Madrid recuerda que Estados Unidos es el principal mercado para el turismo en México: “No es que los estadounidenses estén viajando menos, pues entre enero y octubre incrementaron sus viajes al exterior por avión en más de 9%, pero no están viniendo a México. En verano, por ejemplo, viajaron de manera muy importante hacia Europa”.

Los viajes en solitario aumentan entre los millennials y la generación Z

Los viajes en solitario se perfilan como una tendencia importante para 2025, impulsada por los millennials y la generación Z que buscan experiencias personales y "tiempo para mí". El Informe de tendencias de viajes de ASA Luxury y el Informe de tendencias de viajes globales de American Express para 2024 destacan este cambio, señalando que el 76% de los viajeros más jóvenes planean viajes en solitario y a menudo optan por escapadas rápidas de fin de semana.

“Home Alone” y “Elf” encabezan las listas de favoritos a bordo

Las principales aerolíneas informan que los viajeros del Día de Acción de Gracias se inclinaron por las películas navideñas clásicas y el entretenimiento desenfadado. "Home Alone" fue la película más popular en JetBlue y estuvo entre las tres primeras en Southwest, mientras que "Elf" fue una de las favoritas en todas las aerolíneas y los pasajeros de Alaska Airlines también prefirieron la comedia "Friends".

Dallas apuesta por un centro de convenciones para retransmisiones del Mundial

Dallas está preparada para albergar el Centro Internacional de Transmisiones para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison. Un comité del ayuntamiento revisará una propuesta para asignar 15 millones de dólares al proyecto, cuya instalación comenzará en enero de 2026.

Los hoteles de aeropuerto prosperan al satisfacer las necesidades básicas de los viajeros

Los hoteles de aeropuerto, una industria de 13 mil millones de dólares, atienden a viajeros que buscan comodidad y servicios básicos, y a menudo sirven como refugio para quienes enfrentan problemas de viaje. Si bien los establecimientos más nuevos, como el TWA Hotel en el Aeropuerto JFK, ofrecen experiencias mejoradas, la mayoría de los hoteles de aeropuerto prosperan por ser "austeros y eficientes" con servicios limitados, dice Jan Freitag, de CoStar Group.

Muchos viajeros de negocios no tienen claras las políticas de viaje

Una encuesta de Booking.com for Business revela que, si bien más de tres cuartas partes de los viajeros de negocios creen que entienden las políticas de viajes de su empresa, aún quedan lagunas importantes, en particular en lo que respecta a la atención médica y el seguro de viaje. Estos malentendidos pueden provocar sobrecostos y gastos no cubiertos, lo que afecta la moral y la productividad. La encuesta también destaca que las pequeñas empresas y los empleados de mayor edad enfrentan más desafíos al usar herramientas modernas de gestión de viajes.

United Airlines lanza la opción de pagar con tarjeta para compras a bordo

United Airlines ha introducido una función de pago con solo tocar el botón para realizar compras a bordo en todos los aviones de la línea principal, lo que permite a los pasajeros utilizar teléfonos móviles, billeteras digitales y tarjetas con función de toque. Alaska Airlines y Delta Air Lines también ofrecen opciones de pago con solo tocar el botón a bordo.

Las "lunas de jubilación" se convierten en una tendencia de viajes histórica

Las "luna de miel" están ganando popularidad a medida que los jubilados celebran su nueva libertad con viajes importantes, una tendencia que se sustenta en una encuesta encargada por IHG Hotels & Resorts. "Las lunas de miel de jubilación son una oportunidad para comenzar un nuevo capítulo lleno de energía: un momento para invertir en uno mismo, cultivar relaciones y descubrir el mundo con un entusiasmo renovado", afirmó Jessica Trammell, vicepresidenta de marketing de EF Go Ahead Tours.

El índice de precios de viajes (IPT) indica señales positivas para los viajeros

Tras la última publicación del Índice de precios al consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales de EU, el Índice de precios de viajes de octubre de US Travel mostró niveles de inflación para los bienes relacionados con los viajes ligeramente superiores a los de la economía en general en términos mensuales. A largo plazo, la inflación de los precios de los viajes sigue siendo inferior a la de la economía estadounidense en general, tanto en términos anuales como en comparación con el período anterior a la pandemia de Covid-19.

