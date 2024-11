Viajes y negocios / Viajan menos a playas mexicanas: STARC; cabañas alpinas ¡en el Edomex!; cruceros “pet friendly”; Las Vegas se renueva…

Playas mexicanas pierden atractivo para el turismo extranjero

A unas semanas de que inicie el periodo vacacional de invierno, las principales playas del país han perdido atractivo por parte de los turistas internacionales.En los últimos meses, los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta reportan una baja en la llegada de turistas extranjeros. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el turismo extranjero aéreo cayó 3.6 por ciento a tasa anual en julio, mientras en agosto bajó 6.2 por ciento y septiembre se agravó la contracción en 6.4 por ciento.

Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), dijo que entre enero y octubre, los aeropuertos de Cancún y Los Cabos registraron bajas anuales en la llegada de viajeros extranjeros cercanas a tres por ciento a tasa anual. De acuerdo con el director del STARC, la caída en los visitantes internacionales tiene que ver con diversos factores, entre ellos la falta de promoción de México en el exterior, por lo que otros mercados están quitando participación al país, así como el clima de inseguridad en diversas regiones y la política restrictiva de visados con países sudamericanos, particularmente Brasil, Ecuador y Perú.

Reafirma Sectur su compromiso con el apoyo constante al sector turístico

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, fue invitada a la Asamblea de Hoteles de México, donde reafirmó el compromiso y apoyo al sector turístico, vital para el desarrollo económico y el bienestar de México. Acompañada por el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios Sánchez, abordó temas clave para el sector, con el objetivo de impulsar la industria turística de México, a través de la promoción, la implementación de plataformas digitales que consoliden el posicionamiento de los destinos en el mercado nacional e internacional.

Rodríguez Zamora enfatizó la importancia del trabajo coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para implementar un protocolo de 10 puntos en relación con las alertas de viaje emitidas por otros países, así como trabajar de manera sincronizada con acciones puntuales en la prevención de éstas. En el mismo sentido, resaltó la labor de la Secretaría de Turismo, en coordinación con Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, para consolidar las grandes obras de infraestructura en favor de la actividad turística.

En Edomex, un refugio vacacional sustentable diseñado por Michel Rojkind

Wander Cabins, la propuesta de cabañas conceptualizadas para reconectar con la naturaleza y salir de la rutina, anuncia la apertura de su nueva sede en Villa Alpina, cerca de Huixquilucan en el Estado de México. A solo una hora de la CDMX, los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un nuevo escape en medio de un bosque de pinos altos. El sitio se encuentra en lo más alto de la montaña, por lo que las cabañas ofrecen vistas panorámicas de los bosques que rodean la ciudad.

“Las cabañas diseñadas por Rojkind Arquitectos para Wander Cabins, redefinen la simplicidad y la conexión con la naturaleza. La forma de cápsula de la cabaña, fabricada con madera laminada, ofrece una fusión perfecta de forma y función”, subrayó Santiago García Rey, CEO de Wander Cabins. En los próximos meses, a partir del 15 de diciembre, a las cabañas Chimalli, Ollin, Tonal, Tlalpan y Amatl se sumarán otras 10, ampliando su oferta.

Margaritaville at Sea planea un crucero que admite perros

Margaritaville at Sea ofrecerá un crucero apto para perros desde Tampa, Florida, en noviembre de 2025, en el que 250 perros y sus dueños podrán disfrutar de actividades como exhibiciones caninas, sesiones de entrenamiento y concursos de disfraces. Cada camarote contará con un mayordomo para mascotas y los perros tendrán estaciones de descanso privadas en los balcones.

MGM Resorts trae exhibiciones festivas a Las Vegas

MGM Resorts International ha presentado exhibiciones y experiencias navideñas en sus propiedades de Las Vegas, incluida una exhibición temática "Twas the Night Before Christmas" en el Conservatory & Botanical Gardens del Bellagio y una pista de hielo con películas navideñas en The Cosmopolitan of Las Vegas. El Shark Reef Aquarium del Mandalay Bay presenta el evento "Santa in the Shipwreck", que ofrece a los niños fotos con Santa.

Los viajes de ocio y tiempo libre ganan popularidad y apoyo corporativo

Los viajes de ocio y negocios siguen ganando popularidad y la plataforma de gestión Navan informa de que las reservas que combinan viajes de negocios y ocio se han cuadriplicado año tras año. Las empresas están apoyando cada vez más esta tendencia para evitar el agotamiento y algunas están estableciendo políticas claras para los viajes combinados, afirma Cameron Spence de American Express Global Business Travel.

Las empresas de viajes buscan talento tecnológico

La industria de viajes se ha transformado en una potencia digital, lo que ha generado un aumento en la demanda de talento tecnológico. Empresas como eDreams ODIGEO están empleando ingenieros de software, analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial para mejorar las experiencias de viaje personalizadas.

Allegiant suma 44 rutas a ciudades desatendidas de EU

Allegiant Air ha anunciado 44 nuevas rutas a ciudades más pequeñas de Estados Unidos, en línea con su estrategia de servir a comunidades desatendidas. La expansión impulsará la conectividad fuera de los principales mercados y podría presionar a las principales aerolíneas a reducir los precios en las rutas de la competencia. "Nuestra investigación muestra que los clientes cada vez más quieren asequibilidad y comodidad cuando vuelan", dijo el director comercial de Allegiant, Drew Wells.

Optimismo a largo plazo para el turismo en Maine a medida que las reservas se extienden más allá del verano

El turismo en Maine disminuyó un 9% este verano en comparación con 2023, pero el gasto directo solo cayó un 0,4%, según la Oficina de Turismo de Maine. Becky Jacobson, directora ejecutiva de Hospitality Maine, dice que hay motivos para el optimismo a largo plazo, ya que las visitas están volviendo a los niveles previos a la pandemia y los hoteles informan que tienen una gran reserva hasta octubre, ya que la temporada de viajes se extiende más allá del verano.

Hawaii lanza programa para locales

Hawaiian Airlines ha presentado Huakaʻi by Hawaiian, un programa para residentes de Hawái que ofrece beneficios como el registro gratuito de una maleta y descuentos en vuelos entre islas. La iniciativa, similar al Club 49 de Alaska Airlines para residentes de Alaska, surge en un momento en que las dos aerolíneas están en proceso de fusión.

