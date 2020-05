Victoria constitucional

Por: Geovanna Bañuelos

La creación del Estado moderno se concibió absolutista. El monarca detentaba la soberanía y dictaba la ley; el pueblo obedecía con total sumisión. Con el devenir del tiempo, gracias a teorías de soberanía popular y representación política, como las expresadas por Rousseau, Sieyès, Kelsen o Stuart Mill y a la propia sociedad que se mostró inconforme y alzó la voz, la soberanía nacional transitó al pueblo.

Nuestra Constitución General así lo establece: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” Los servidores públicos, como el caso de los gobernadores, no deben olvidar este principio medular.

La ley Bonilla, oprobiosa en grado sumo, que afectó no solo a la Constitución local del estado de Baja California, fraguada desde el Congreso mismo del estado, sino que también repercutió, lo más grave y delicado, en la voluntad soberana de la ciudadanía expresada en las urnas a través del voto libre, secreto y directo. El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la llamó un verdadero fraude a la Constitución y al sistema democrático. Debemos tener siempre presente el principio de certeza jurídica y el tan histórico de no reelección.

Pero vayamos inclusive más allá. Todo poder público, como el Congreso de Baja California, se instituye para beneficio del pueblo y no para una sola persona. Semejante simulación legislativa, so pretexto de su facultad y competencia para legislar sobre su organización política y electoral, no debe quedar impune. El mandato de Jaime Bonilla, se asienta, concluye el 31 de octubre de 2021 y no como se pretendía prolongar hasta el 2024. Los principios englobados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así lo establecen.

Celebramos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la defensa férrea y con argumentos que realizaron los ministros para privilegiar el Estado de Derecho Constitucional. Nadie puede estar por encima de la ley y todos bajo su imperio. Recordemos que la SCJN se legitima a través de sus sentencias y éstas, por antonomasia, siempre deben velar por el interés público, haciendo valer los mandatos supremos de la Constitución.

La democracia, como bien señala Amartya Sen, es un valor universal que enriquece la vida de los ciudadanos y de los propios Estados. Es una forma de vida que privilegia las libertades, los derechos humanos, el diálogo constructivo, el respeto por las instituciones y los resultados de las elecciones. Es, por ende, el gran logro de las sociedades.

Senadora por el PT