Vida y milagros

Cambia la fecha de estreno de la telenovela Tenías que ser tú

De Televisión

El próximo mes será de cambios en la televisión y eso afectará hasta las fechas de estreno de las telenovelas. Como comentamos aquí la semana pasada, la nueva etapa del matutino Hoy con la producción de Magda Rodríguez será de lo más esperado, esto a partir del 12 de marzo, la misma fecha que estaba contemplada para el estreno de Tenías que ser tú, pero de última hora se cambia para una semana después, por lo que Papá a toda madre aumenta su duración al aire. Las grabaciones del melodrama protagonizado por Maite Perroni y Sebastián Rulli ya terminaron, pero por lo visto se cuenta con material suficiente para estos capítulos extras. Ahora el inicio de Tenías que ser tú será el 19 de marzo a las ocho y media en la señal de Las Estrellas con las actuaciones de Ariadne Díaz, Andrés Palacios, Grettell Valdez y Fernando Alonso. Esto no se detiene aquí porque otro estreno para marzo es el reality Cuatro elementos: Naturaleza extrema, el programa deportivo y de retos que se transmitirá por Canal 5 y que esta semana inicia con la grabación de sus promocionales...

Al parecer, los nuevos programas de comedia que se planeaban para el horario de Noche de buenas tendrán que esperar. Aquí habíamos informado que se preparaban títulos como Simón dice, Lorenza, Julia contra Julia y las siguientes temporadas de Vecinos y Renta congelada, pero fuentes cercanas a los involucrados comentan que de repente se suspendieron las labores. En estos nuevos programas estaban trabajando actores como Arath de la Torre y Nora Salinas, ellos en Simón dice; Bárbara Torres en Lorenza, Consuelo Duval en Julia contra Julia y el elenco conocido de los otros dos programas...

El canal TNT nuevamente nos traerá en vivo y en directo la entrega del Oscar, este año el próximo domingo 4 de marzo desde las cinco y media de la tarde con un preshow en el que Liza Echeverría participa en la conducción. En la 90° edición está nominada en 13 categorías la película La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro, quien compite con otras producciones notables como Call me by your name, Darkest hour y Three Billborads entre otras. Para ver la máxima ceremonia de Hollywood, el canal ofrece una transmisión en español y una alterna en el idioma original a través de TNT Series...

Y hoy es el estreno de Hijas de la Luna, el melodrama que marca el regreso a Televisa de Omar Fierro y cuenta con un elenco formado por Cynthia Klitbo, Michelle Renaud, Alexis Ayala, Eugenia Cauduro, Arcelia Ramírez, Danilo Carrera, Mario Morán, Jonathan Becerra, Gonzalo Peña y Mariluz Bermúdez, entre otros. El horario que tiene esta producción de Nicandro Díaz será el de las seis y media de la tarde por Las Estrellas, el espacio que ahora tendrán historias de corte juvenil.

De Cine

En los estrenos de la pantalla grande, este viernes será el turno de Cómplices, una comedia romántica protagonizada por Arath de la Torre y Jesús Zavala. La trama se enfoca en Juan, un seductor de bellas mujeres que tiene un buen amigo y cómplice de nombre Luis con el que planea un viaje a República Dominicana. De pronto, Luis enferma por lo que Juan se verá obligado a viajar con su sobrino Mau de 20 años de edad quien está deprimido por perder a su primer amor.

Y ... ¡Algo más!

Cada tarde vemos la actuación estelar de Luz Elena González en los capítulos de la telenovela Sin tu mirada, pero esta semana ella anunciará a los medios su faceta como empresaria. La actriz presentará sus diseños de accesorios para bolsas en una colección en conjunto con Jaime Ibiza. Esta idea tiene ya tiempo en la mente de Luz Elena y después de trabajo y planeación ya es una realidad ... ¡Hasta la próxima!