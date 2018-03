Vida y milagros

Sigue dando de qué hablar la 90° entrega del Oscar







Aunque ya todo está dicho acerca de la entrega de los premios Oscar, los que no escribimos diario también podemos dar nuestro punto de vista aunque sea unos días después y es que hay mucho que comentar. Por ejemplo, la presencia de México en esta ceremonia... ¿Cuándo nos íbamos a imaginar ver a tanto mexicano en ese impresionante escenario? ¡Nunca! Y menos que un paisano les ganara la codiciada estatuilla como Mejor Película. Aplausos y más aplausos para Guillermo del Toro. Me imagino ¡cómo se sentirá!... Qué emoción sentí al verlo rodeado de tanta celebridad festejando su triunfo. Sí me llamó la atención cuando lo vi llegar a la alfombra roja del brazo de una rubia muy guapa y no de su esposa Lorenza, con quién llevaba muchos años de casado. Después me enteré que se divorciaron en septiembre y que quien lo acompañaba era la escritora Kim Morgan, con quien parece anda noviando; aunque el tapatío se limitó a decir que estaban trabajando juntos.

También me dio mucho gusto ver ahí a una niña, y digo niña porque la conozco desde chiquita, a Eiza González, la hija de mi querida amiga Glenda Reyna quien la acompañó esta noche y que seguramente no cabía de orgullo de ver a su retoño conduciendo dos de las premiaciones. A esta hermosa mexicana se la acabaron nuestros mismos paisanos por el vestido que llevaba de color amarillo chillante y que provocó tantos memes, pero que a mí me pareció un atuendo juvenil propio para una joven de su edad. No podía ir tan recargada como Salma Hayek que se colgó todas las piedras carísimas encima, pero que para un evento de esta magnitud tampoco me pareció tan mal.

Gael García muy elegante y tampoco se salvó de las críticas por su desafinado canto, pero no dejo de pensar que fue una valentía de su parte atreverse a subir y aventarse el palomazo. Natalia Laforcade me cayó muy bien. Se vistió de un diseñador mexicano, se peinó de trenzas y le aplaudieron mucho. Bien por ella. Eugenio Derbez con un smoking gris muy juvenil y qué decir de su copetazo al estilo de su hijo Vadhir. Se aventó un chistorete que nadie entendió, pero que lo hizo bien. De las grandes estrellas la que me encantó cómo iba fue la gran Jane Fonda, con un elegante diseño de Balmain, que la hacía lucir regia. En general esta entrega me gustó mucho sobre todo porque sentimos que México se impuso gracias al talento de nuestra gente.





DE TELEVISIÓN

El próximo lunes veremos la nueva etapa del matutino Hoy, de hecho, este jueves se realiza el segundo ensayo con los integrantes confirmados y la nueva escenografía para medir tiros de cámaras, dinámicas y secciones. El lunes pasado hubo ya un primer encuentro con los conductores de esta etapa, entre ellos Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Martha Figueroa, Maca Carriedo, Jorge el Burro Van Rankin... sí, ellos se mantienen, pero estaban también Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Roxana Castellanos como su personaje Deyanira Rubí, Claudia Lizaldi con una sección de maternidad, Mohni Vidente y un chef en la cocina. Maribel Guardia también colaboró como invitada en este ensayo-grabación...

Mucho trabajo viene para Montserrat Oliver en los próximos meses. La bella regiomontana viajó el martes para las playas del caribe mexicano para la realización del reality Reto cuatro elementos: Naturaleza extrema, que inicia por canal 5 el próximo lunes 19 de marzo, pero en los cuatro meses que tendrá este programa ella estará simultáneamente trabajando en el nuevo talk show con Yolanda Andrade que se transmitirá por Unicable a partir de abril. Por el momento Montserrat no ha revelado el nombre de la nueva emisión que suple a MoJoe, pero adelanta que tendrá un tono ligero y que se burlarán de todo, hasta de ellas mismas. Por otro lado Oliver acaba de regresar de Rusia en donde estuvo grabando las cápsulas para el próximo Mundial de Futbol... ¡Hasta la próxima!