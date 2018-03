Vida y milagros

Las actrices mexicanas que han puesto en alto el nombre de nuestro país







Hoy quiero hablar de esas mujeres mexicanas que gracias a su belleza y talento han llegado a conquistar el mundo. Sí, esas mujeres que no contentas con lograr un lugar en nuestro país se lanzan a descubrir un mundo que a lo mejor solo había sido un sueño y se hizo realidad.

Remontándonos a algunos ayeres por no decir muchos, una mexicana y no solamente eso, fue la primera latina en ser nominada al Oscar. Se trata de Katy Jurado, quien también le robó el corazón nada más y nada menos que a Marlon Brando. Otra hermosa mujer que conquistó Hollywood fue Dolores del Río, que se codeaba con los grandes como Elvis Presley y Grace Kelly. A María Félix nunca le interesó la Meca del Cine, ya que decía que ella no era para que le dieran papeles de india, en cambio fue muy famosa en España y Francia, país al que consideró su segunda patria. Mi siempre admirada Silvia Pinal es la única en tener en su casa La Palma de Oro, el más preciado galardón que se entregaba en el Festival de Cannes, ganado por su película Viridiana de Luis Buñuel.

Después de estas luminarias como que se apagaron las estrellas mexicanas en el extranjero hasta que llegó Salma Hayek. Le costó trabajo a la veracruzana llegar a colocarse, pero ahora goza de fama mundial y se codea con la alta sociedad europea ya que está casada con uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo de la moda. Thalía también abandonó su tierra para radicar en Nueva York al lado de su famoso marido Tommy Mottola. A mí me tocó estar en Broadway viendo el musical Chicago y aplaudir de pie a la tamaulipeca Bianca Marroquín, una triunfadora de los escenarios gringos. Para Kate del Castillo no ha sido muy fácil pero ahí anda luchando al igual que Ana de la Reguera. Ahí la llevan. En cambio parece ser que a Eiza González le está resultando más fácil escalar los peldaños de la fama por aquellos lares y más después de aparecer en la premiación de los Oscar entregando dos estatuillas. Para todas ellas, mis respetos ya que no ha sido fácil abrirse camino en este difícil mundo del celuloide internacional.





DE TELEVISIÓN

Una nota de la telenovela Tenías que ser tú es que mañana viernes transmitirá el capítulo en el que los personajes de los protagonistas Ariadne Díaz y Andrés Palacios tienen su primer beso. Como adelanto de esa escena, tenemos que ambos actores grabaron en un parque de la zona de Coyoacán en una tarde. El manejo de los diálogos fue fácil para ellos porque resulta que con esa misma escena ambos habían hecho su prueba de imagen para la telenovela pocos meses antes. A partir de ahora Marisa y Micky tendrán una nueva situación en la trama...

Otra telenovela muy vista es Hijas de la Luna, que en sus recientes grabaciones en Mazatlán contó con la presencia del cantante Espinoza Paz. El cantautor que también se escucha en la canción de salida de episodio, aparecerá al aire próximamente porque Teresa, el personaje de Eugenia Cauduro, es fanática del artista y por un juego del destino ella podrá conocerlo porque él resulta ser pariente del papel que aquí tiene el actor Johnatan Becerra. En la historia habrá una tragedia que provocará que Espinoza Paz llegue para ayudar. Cabe agregar que esta telenovela protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera aún está por definir el número de capítulos que tendrá debido al éxito y a la transmisión del campeonato mundial de futbol de este año...

El estreno del programa Reto 4 Elementos, Naturaleza Extrema fue el programa más visto de toda la televisión abierta según datos de las empresas especializadas. En números lo podemos aterrizar con 3 millones 70 mil televidentes o 17.6 puntos de share. Estas cifras se suman a que el programa fue líder en tendencias en las redes sociales del lunes y respecto a la competencia en programas similares tenemos que Reto 4 Elementos superó a lo que tuvo en su momento el estreno de La Isla por un 167% y en el caso del Exatlón, la ventaja fue más del 70%... ¡Hasta la próxima!