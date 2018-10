Vida y Milagros

* Daniela Romo brilla en la gran puesta en escena 'Hello, Dolly!"









De Televisión

Empezamos hoy jueves con lo que sucede en las grabaciones de la telenovela Mi marido tiene más familia. En estos días se esperaba conocer el nombre de una actriz que tendrá un gran personaje en esta producción que se extiende al aire hasta el mes de marzo y después de varios rumores, finalmente se sabe que es la mexicana Carla Carrillo quien se integra. La carrera de esta actriz inició en TV Azteca, donde hizo sus estudios de actuación y posteriormente tuvo varios personajes, uno de los más recientes en la serie El Chema, cuando Mauricio Ochmann era el protagonista. Cabe recordar que Carla se integra a esta telenovela junto a Gabriel Soto y el joven actor Germán Bracco. Por otro lado, cabe agregar que al igual que Zuria Vega, el protagonista Daniel Arenas también ya terminó sus grabaciones, pero regresará para el final ...



Estos días han sido de desenlaces y estrenos, así que aquí tenemos los resultados en audiencias de lo que se colocó como líder en su horario o programación. El final de la segunda temporada de La Piloto el domingo captó a 2 millones 930 mil televidentes en su transmisión por Las Estrellas y otros canales locales de Televisa superando a su competencia por un 108.24%. Ese mismo día, el segundo programa de La Voz México fue lo más visto en la programación dominical con 3 millones 887 mil personas y una ventaja del 60. 35% sobre la competencia, datos de IBOPE. Por otro lado, el lunes el estreno de Sin miedo a la verdad fue visto por más de tres millones de personas ...



Mañana viernes nos espera otro divertido programa de Con permiso. El invitado de esta ocasión es Eduardo Santamarina y con Martha Figueroa tenemos noticias que no se pueden perder y solamente aquí pueden enterarse. Nos vemos por Canal U a las nueve y media de la noche y la repetición el domingo a las seis de la tarde por la misma señal.





De Teatro

El musical Hello, Dolly! estrenó al público, pero antes de esto se ofrecieron funciones especiales de esta gran producción que protagoniza Daniela Romo con Jesús Ochoa, Marisol del Olmo, Mauricio Salas y Gloria Aura junto a un gran elenco, ensamble y músicos. La puesta en escena es espectacular; con la presencia y talento de Daniela con el personaje que antes tuvo nuestra diva Silvia Pinal, con una impecable escenografía llena de detalles y de primer nivel, un vestuario colorido y de calidad para cada uno de los integrantes, excelente iluminación y canciones muy bien montadas que provocaron una ovación de pie cuando terminó la obra. Con la producción de Morris Gilbert, Tina Galindo y Claudio Carrera, esta versión de Hello, Dolly! se presenta en un conocido teatro de la avenida Insurgentes yserá de lo más destacado en los escenarios en la próxima temporada...



Por otro lado, la puesta en escena que terminó su temporada en la Ciudad de México para empezar una gira por provincia y posiblemente regresar a la capital más adelante es Buenas personas. Con un mensaje profundo sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas y el contraste entre la clase que tuvo más privilegios y los que no los tienen, la trama pone a reflexionar al público con las excelentes actuaciones de Arcelia Ramírez, Odiseo Bichir, Montserrat Marañon, Concepción Márquez, Cuauhtli Jiménez y Fabrina Melón. La dirección de Diego del Río es excelente y se ve a Arcelia con el personaje de una mujer sencilla con grandes conflictos existenciales. Entre algunas caras conocidas que asistieron a una de las últimas funciones en el Teatro Milán se encontraban Raquel Garza, el periodista Ricardo Rocha y el actor y cantante Mauricio Martínez, quien ha triunfado en Estados Unidos con el musical On your Feet.





De Música

El concepto GranDiosas continúa triunfando. Además de la producción discográfica que se encuentra colocada en ventas, por otro lado, viene un concierto ya está programado para próximos días y con una noticia. La española Mónica Naranjo se integra a la versión sinfónica en la que forman parte Dulce, Manoella Torres, Ángela Carrasco y Marta Sánchez para una única presentación programada el 29 de octubre en un conocido teatro ubicado en el centro de la Ciudad de México. Cabe mencionar que anteriormente se pensaba realizar el concierto este sábado 13 de octubre, pero con el ingreso de Mónica se pospuso para la fecha del 29 ... ¡Hasta la próxima!