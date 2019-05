Vida y milagros

* Inicia la grabación de la teleserie "Juntos, el Corazón nunca se Equivoca".

Tan pronto termine la telenovela Doña Flor y sus dos Maridos, ese horario en la señal de Las Estrellas posiblemente será ocupado por la teleserie Juntos, el Corazón nunca se Equivoca, una historia familiar que entre sus personajes se encuentran dos de la exitosa Mi Marido tiene más Familia. Ellos son los llamados "Aristemo", interpretados por Emilio Osorio Marcos y Joaquín Bondoni, quienes en la nueva trama, ellos salen de Oaxaca para llegar a la Ciudad de México e interactuar con las nuevas familias que veremos en los capítulos. Las grabaciones de esta producción de Juan Osorio ya iniciaron esta semana en foro y locación también con las actuaciones de Helena Rojo, Nuria Bages, Leticia Calderón, Sergio Séndel, Laura Flores, Alejandra Müller, Mauricio Abad y uno de los nuevos ingresos es el de Víctor González, quien regresa a Televisa después de La Candidata y ya fue visto en los foros y pasillos de Televisa San Ángel con una imagen de un pelo más largo y plateado de lo que nos tiene acostumbrados. En el guión se destaca el manejo de los valores y por el momento la idea es que Juntos, el Corazón nunca se Equivoca tenga una duración de 22 capítulos. El inicio de grabaciones de esta teleserie está enmarcado en un muy buen momento debido a que los jóvenes actores Emilio y Joaquín recibieron en Nueva York el premio GLAAD para la telenovela Mi Marido tiene más Familia ...

Mientras unas producciones empiezan grabaciones, como es lógico, otras terminan. Próximamente veremos al aire el estreno de la serie titulada tentativamente Los Protegidos, una de las nuevas propuestas que tiene Televisa de la que ya habíamos hablado aquí. En locaciones de la Ciudad de México, el elenco encabezado por Sara Maldonado, Carlos Ferro y Macarena García rodaron la última escena de los 70 capítulos que componen la trama. En comentarios de los involucrados, tenemos que los temas de poderes de los personajes como el mover los objetos sin tocarlos, el lanzar rayos de energía para un propósito y otras habilidades serán del interés para el público más joven ...

La nueva temporada del programa de concursos Cien Mexicanos Dijieron continúa grabándose con la presencia de famosos invitados que hacen equipo con personas del público. Entre las últimas caras conocidas que han ido al foro de esta emisión que conduce Adrián Uribe interpretando a su personaje "el Vítor" tenemos a Ernesto Laguardia, Agustín Arana y Alexis Ayala. Cabe aclarar que lo que actualmente vemos al aire los fines de semana por Las Estrellas son repeticiones y la nueva temporada está programada para iniciar en un mes y medio los domingos, pero la noticia es que también se considera que Cien Mexicanos Dijieron se transmita posteriormente de lunes a viernes para recuperar el espacio de concursos diario en la televisión abierta ...

En este apartado tenemos de todo. En cine tenemos que continúa el éxito de la película No Manches Frida 2, la comedia protagonizada por Martha Higareda y Omar Chaparro que ya se coloca como la tercera película mexicana más taquillera de la historia; el último balance indica que ha recaudado 307 millones 714 mil 446 pesos. En música, el dato es que el concepto de Caballeros Cantan prepara otra presentación en la Ciudad de México este sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral; aquí participan los también actores Agustín Arana, Lisardo, Manuel Landeta, Chao, Ricardo Crespo y Luis "Potro" Caballero. Y en temas de plataformas, a partir de hoy jueves estarán disponibles en el sitio oficial del nuevo programa Esta Historia me Suena los primeros cinco episodios antes de su estreno el lunes por televisión; los títulos de estos capítulos son Adelante Corazón, Reggaetón Lento, Yo no sé Mañana, Despacito y Diecisiete Años ... ¡Hasta la próxima!