Vida y Milagros          

Tal como lo anuncié hace unos días, mañana llega a su fin el programa Intrusos en el que participé por casi un año en compañía de Martha Figueroa, Atala Sarmiento y Aurora Valle bajo la producción de Carmen Armendariz.

¿El motivo? Nunca nos lo dijeron, sólo que se terminaba y tan tan. Así tal cual. La emisión era transmitida a las 15:00 horas por Canal 9 y también por el de TLNovelas, gracias a este llegábamos a infinidad de países, y digo llegábamos porque me escribían desde Guatemala hasta Argentina y también de España y de alguno que otro país no tan conocido, pero que nos veían por allá.

A mi me parecía que era un buen programa, y al público le gustaba, ya que todos recibimos muestras de descontento porque lo quitaban. Pero así son las cosas en la televisión, hoy estás y mañana no. Nosotros, me refiero tanto a la producción como a los conductores, nos vamos con la frente en alto, porque seguros estamos de haber hecho un buen trabajo, limpio honesto y veraz.

Con la desaparición de Intrusos he llegado a pensar seriamente en mi retiro de las cámaras, aunque todavía tengo el programa de Con permiso en Unicable qué pasa todos los viernes a las 22:00 horas y en una semana más cambiamos al de las 21:00 horas.

Ahí pienso durar un poco más, si no es que también lleguen y me digan que desaparece y ni modo, a mi querido León de regreso. Y no crean que estoy triste o enojado, no. Me da tristeza por tanta gente que se queda sin trabajo y con familias que mantener. Eso es triste. Ojalá y pronto encuentren chamba.

Pero bueno, quiero por este medio, agradecer a todas las personas que nos favorecieron con su audiencia y con sus elogios hacia nuestro equipo. A todos mis compañeros gracias por su cariño, me los llevo en el corazón.

De Televisión

Cambiamos de tema con las noticias de la pantalla chica en estos días y empezamos con el regreso de nuestra diva Silvia Pinal a los foros de grabaciones. Como antes dijimos aquí, la primera actriz estaba contemplada para una participación especial en las nuevas temporadas de la serie de comedia Una familia de diez y justamente esta semana fue posible en la recta final de las grabaciones de la tercera. Pero además, la señora Pinal recibió la invitación para una actuación especial en la nueva teleserie Juntos, el corazón nunca se equivoca, que por cierto, el pasado martes se llevó a cabo una convivencia con medios de comunicación para presentar un tema musical interpretado por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni...

En el canal Telehit inició una nueva etapa en uno de sus programas. El conductor Kristoff regresó en grande a esta señal en el programa La casa Telehit al lado de Andy García con un contenido divertido e invitados. En esta emisión hay rotación de conductores y actualmente entre ambos existe buena química y aplican su experiencia en televisión, él en diferentes producciones y Andy como periodista de espectáculos en radio y televisión durante casi una década. La casa Telehit se transmite de lunes a viernes a las 15:00 horas y cabe mencionar que ambos conductores también participan en el programa Poison que se transmite los miércoles a las 20:00 por el mismo canal...

Esta semana iniciaron en los foros de Televisa San Ángel las grabaciones del programa de concursos Familias frente al fuego, un formato con recetas de cocina que conduce Inés Gómez Mont. El plan es que las grabaciones de la primera temporada que consta de seis programas semanales se realice en quince días en jornadas de más de doce horas. El estreno está programado para el 14 de julio por Las Estrellas... ¡Hasta la próxima!