Vida y Milagros          

El pasado lunes estuve como invitado en la grabación del programa Miembros al aire, emisión que pasará por Unicable el próximo 18 de julio. Hasta las instalaciones de la W llegué para encontrarme con mis queridos colegas, pero para mi sorpresa no estaban ni El negro Araiza ni Lalo Santamarina. El primero se ausentó porque no se sentía bien, mientras el segundo estaba grabando una serie, así que los anfitriones eran El Burro Van Rankin y Mauricio Mancera, pero invitaron para que los acompañaran esa noche a Juan Soler y el Bazooka. Total que la pasé muy bien y hablé de todo.

También estuvo como invitada la ahora súper rubia Cynthia Klitbo, quien me confesó que el casi blanco de su cabellera se debe a que cuando aparezcan las canas pues no tenga que recurrir tanto al peróxido. La guapa actriz quien está a punto de estrenar la puesta de El exorcista, compartió infinidad de extrañas anécdotas que les han sucedido a los actores que trabajan en esta terrorífica obra. También habló de su salida de la ANDA, el porqué y cómo, pero mejor no les cuento para que vean el divertido programa de este tan de moda canal televisivo en el que por cierto, mañana viernes a las 21:00 horas, para ser exactos, estará como invitada en mi programa Con permiso, mi querida Sylvia Pasquel donde seguramente hablará de los problemas familiares que está enfrentando la hija y la nieta de mi tan admirada Silvia Pinal. ¡No te lo pierdas! ...

Bueno, ya que estamos hablando de la pantalla chica el otro día zapeando canales di con uno que se llama Gourmet, y cuál sería mi sorpresa descubrir a Benito Taibo, el Benjamín de mi inolvidable amigo Paco Ignacio Taibo y Mary Carmen, con quienes tuve la suerte de realizar interesantes viajes por la madre patria. Benito tiene un programa muy entretenido o al menos este que vi me lo pareció ya que hacía un recorrido por las típicas fondas, neverías y pastelerías de la colonia Roma. Probó de todo y de una forma que ... ¡Daban ganas de ir a disfrutar de todas nuestras delicias que ofrece nuestra gastronomía mexicana!...

Las grabaciones de la versión serie de La usurpadora están a un mes de concluir y esta producción como las otras que forman el concepto Fábrica de Sueños serán la prioridad en Televisa en cuanto a temas de promoción, así que esperemos ver una buena cantidad de cápsulas y avances dentro de la programación de la televisora. Pero siguiendo con La Usurpadora que cuenta con las actuaciones de Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Arap Bethke , tenemos la noticia de que finalmente sí se contará con la aparición de Gabriela Spanic, la protagonista de la versión de 1998, en un cameo o breve participación. Esto fue gracias a la disponibilidad de la actriz venezolana y la idea de crear una conexión entre ambas producciones ...

Para las nuevas series de comedia que se preparan para el horario de Noche de Buenas que Las Estrellas tiene cuatro días a la semana, está la titulada Hasta que la herencia nos separe, la que actualmente se graba en los foros de Televisa San Ángel. Esta producción de Elías Solorio está protagonizada por Roxana Castellanos, Paul Stanley, Macaria y el primer actor Patricio Castillo, pero también tendrá invitados especiales. Quienes han estado en las grabaciones comentan que esta propuesta busca rescatar el estilo que la empresa marcó hace algunos años y el ambiente de trabajo es muy agradable. Mientras se da a conocer la fecha de estreno, cabe recordar que la trama se enfoca en Carlos, un hombre irresponsable que para heredar una gran fortuna deberá casarse.





De Teatro

El elenco de la puesta en escena Sugar ya está confirmado por lo que ya se anunció que en el mes de octubre esta comedia musical será estrenada en la Ciudad de México con las actuaciones de Cassandra Sánchez Navarro, Arath de la Torre y Ariel Miramontes, este montaje basado en la película Some like it hot cuenta la historia de dos músicos que huyen de la mafia y se disfrazan de mujeres para unirse a una banda de un hotel en Miami. Esta obra ya fue vista en México por otras generaciones hace 45 años con un elenco formado por Sylvia Pasquel, Héctor Bonilla y Enrique Guzmán ... ¡Hasta la próxima!