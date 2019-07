Vida y Milagros

Frida Sofía dispuesta a llegar un arreglo con su madre Alejandra Guzmán

Anoche se llevó a cabo la función para invitados de la puesta Jesucristo súper estrella, que dicen está espectacular. Ya les estaré contando ya que el productor Guillermo Wiechers me invitó amablemente. La verdad he escuchado muy buenos comentarios de todo el reparto sobre todo de Erik Rubín quien hace el papel de Judas, pero hasta que no la vea no les puedo dar opinión alguna...

También mi querida Cynthia Klitbo me invitó al estreno de El exorcista el pasado martes, pero por tener otro compromiso no pude asistir. Aunque le tengo algo de miedo a estos temas, iré después ya que la Klitbo es sin duda una de las mejores actrices que tenemos, no sé qué andaba haciendo metida en la política, lo único que consiguió fueron puros pleitos y dolores de cabeza ya que según ella, las cosas en la Asociación Nacional de Actores andan por los suelos. Con Cynthia estaremos hoy como invitados al programa Miembros al aire que se trasmite por Unicable a las 21:00 horas y donde los anfitriones fueron el Burro Van Rankin y Mauricio Mancera ya que los demás, el Negro Araiza y Lalo Santamarina, andaban haciendo otras diligencias ...

Cambiando de tema, quiero enviar un saludo a mi tocayo Juan Osorio porque por poco y no la cuenta, un grupo de ladrones se metieron a su casa el domingo en la noche, cuando el productor estaba muy tranquilo en su cuarto viendo la televisión. Una fuerte golpiza y el despojo de sus bienes fueron el resultado del asalto que, gracias a Dios, lo dejaron con vida...

Por otro lado, parece ser que las aguas se están calmando en la familia de nuestra gran diva mexicana Silvia Pinal, esto porque el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía podría llegar a un arreglo. Al menos eso dijo la también hija de Pablo Moctezuma, quien por cierto fue a verla acompañado de su esposa Beatriz Pasquel al debut de Frida en Los Ángeles.

De Televisión

En las novedades de la pantalla chica, tenemos que la próxima telenovela estelar que tratará sobre casos médicos tendrá un elenco muy balanceado entre primeros actores, otros jóvenes protagonistas y lanzamientos. En los primeros créditos aparece José Elías Moreno con un personaje que será central y merecido para su trayectoria. Otro papel importante es para el experimentado Luis Gatica y más adelante esteremos confirmando los nombres del resto del reparto. Las grabaciones de esta nueva producción a cargo de José Alberto Castro están programadas para empezar en agosto ...

Los próximos domingos las televisoras estarán peleando con sus grandes producciones por la audiencia, pero por lo visto, la comedia está sobre los formatos de competencia en cocina de Televisa y TV Azteca. Lo más visto el domingo pasado fue el inicio de la nueva temporada de Nosotros los guapos, que protagonizan Adrián Uribe y Ariel Miramontes, con un registro de toda la programación dominical con tres millones 169 mil personas ...

Este viernes en Con permiso, los esperamos con las noticias más importantes del espectáculo y nuestras primicias. La invitada es Lyn May, así que con Martha Figueroa nos vemos a las 21:00 horas por Unicable.

De Música

El guanajuatense José Alfredo Jiménez sigue siendo un orgullo para los mexicanos y es ahora el colombiano Pipe Bueno quien mañana ofrecerá un tributo al recordado cantautor con el lanzamiento del sencillo Pa'todo el año, realizado en Medellín. En este trabajo, el joven que es el primer cantante en combinar el género urbano con el regional, colabora con su compatriota Marbelle ... ¡Hasta la próxima!