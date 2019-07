Vida y Milagros     

La semana pasada en mi programa Con Permiso hice un comentario de que la protagonista de la telenovela Cuna de Lobos, la española Paz Vega, ya no se dirigía la palabra con la productora Giselle González, esto debido al carácter tan difícil de la actriz. Al menos esto me lo habían contado tal cual. Pues bueno, el comentario provocó mucha controversia y hoy jueves trataré de hablar tanto con Giselle como con Paz para que me cuenten su versión. Así que de lograr la entrevista con ambas, mañana viernes la estaré trasmitiendo en Con Permiso a las nueve de la noche por Unicable.





De Televisión

El elenco y equipo de producción de la exitosa teleserie Juntos el Corazón Nunca se Equivoca grabaron su último capítulo y hoy tenemos aquí varios detalles de lo que sucedió. Una de las escenas importantes fue un número musical con dos de sus protagonistas, ellos los jóvenes Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, por lo que hubo una convocatoria para que 400 personas pudieran asistir como público y extras a la locación de un teatro. De repente, el número de seguidores de la serie que llegó superó esa cantidad, en total fueron 500 pero el equipo de producción resolvió esto dividiendo a la gente en dos grupos y así todos pudieron ser testigos de esta parte culminante de la historia. Así como este detalle, la producción a cargo de Juan Osorio siempre se ocupó en cumplir con el auditorio y un tema que estaba pendiente era la presencia de nuestra diva Silvia Pinal en esta serie. Hace semanas nos encontramos a la primera actriz en los pasillos de Televisa y justo platicaba sobre su actuación especial en Juntos el Corazón Nunca se Equivoca. La presencia de la estrella fue del absoluto agrado del elenco, quienes se sintieron halagados de que la señora Pinal compartiera escenas con ellos. Para quienes quieran saber algo del esperado capítulo final que se transmite mañana viernes a las ocho y media de la noche por Las Estrellas, todos los personajes tendrán las recompensas que merecen, pero para algunos como "Ubaldo Ortega", el rol de Sergio Séndel, habrá cuentas que pagar. El papel de "Polita", interpretado por Gabriela Platas y que en la trama muere, para el capítulo final continuarán las apariciones que ella ha tenido estos días como espíritu a manera de homenaje por el gran trabajo de la actriz y la conexión que logró con los televidentes. Mención aparte merecen las actuaciones de Helena Rojo, Leticia Calderón, Laura Flores, y Nuria Bages, figuras consagradas de la pantalla chica y que dan peso a cada escena y se agradece su presencia. Otro de los logros de Juntos, el Corazón Nunca se Equivoca fue el impacto que lograron en redes sociales colocándose en tendencia, además de los mensajes sobre superación, la unión familiar, la amistad y lealtad. Para los jóvenes Emilio Osorio y Joaquín Bondoni este trabajo fue dar un paso más hacia la popularidad y destaca el buen manejo que ambos mostraban a los cuestionamientos de la prensa sobre temas polémicos. Sin duda, esta teleserie ganó en pocas semanas un lugar dentro de las producciones en estos años. Todo un trabajo de equipo en el que también recordaremos la participación de Arath de la Torre, Víctor González y Ale Müller entre otros ...

El inicio de grabaciones de la nueva telenovela que se desarrollará en ambiente de hospitales está cerca y más nombres se van mencionando en los pasillos de Televisa San Ángel. Además de los mencionados aquí como José Elías Moreno, Luis Gatica y el ya casi probable Cristian de la Fuente, se suman otros como Livia Brito, Horacio Pancheri y Grettel Valdez. Esta producción de José Alberto Castro tiene una estructura de una historia base con casos médicos que se irán tratando a lo largo de la historia, así que seguramente veremos a muchos famosos con actuaciones especiales. La idea es estar al aire en el último trimestre de este año en el horario estelar de Las Estrellas.

De Teatro

La mancuerna profesional de Consuelo Duval con Adrián Uribe ha sido una de las más exitosas en los años recientes. Desde su interacción en el programa La Hora Pico ambos actores han presentado diferentes trabajos y actualmente siguen compartiendo proyectos como el rodaje de la película Infelices para Siempre, la próxima gran producción para televisión ¿Quién es la Máscara? en donde ambos formarán parte del panel de investigadores y en los escenarios están desde el año pasado con el espectáculo cómico En Pareja Dos, con la que han recorrido ciudades de México y Estados Unidos. Pues precisamente este montaje se presentará en un gran teatro ubicado en el centro de la Ciudad de México el próximo 6 de septiembre ... ¡Hasta la próxima!