Vida y milagros

Una nueva temporada de Pequeños Gigantes se acerca

De Televisión

Empezamos con información de la programación dominical de Las Estrellas para los próximos meses. El éxito que ha tenido ¿Quién es la máscara? dejará el horario fuerte para las producciones que sigan y como sabemos, será una nueva temporada de La voz kids la sucesora en ese espacio y quienes estuvieron en las grabaciones dicen que la química que lograron Lucero, Carlos Rivera y Melendi como coaches fue muy buena, con una combinación de humor, emotivos mensajes para los niños que participan y un talento sobresaliente de cada concursante, que llegaron de diferentes ciudades de México y el extranjero. Pero lo nuevo hoy es que en los pasillos de Televisa San Ángel ya empezó la preparación del programa que seguirá después de La voz kids y este será una nueva temporada de Pequeños gigantes. A partir del mes de enero la producción de Rubén Galindo ya estará trabajando en los castings y en aspectos técnicos. Sobre los miembros del jurado, según versiones extraoficiales, se informó que hubo una gran posibilidad de contar nuevamente con Verónica Castro, pero dicen que ella se mantiene firme en su decisión de retiro. Ya veremos que sucede en los próximos meses ...

El canal de cable TLNovelas empezó con la grabación de nuevos contenidos. Tal y como dijimos aquí hace algunas semanas, viene una nueva temporada de Confesiones, el programa de entrevistas con Aurora Valle, pero este martes en el foro 4 de San Ángel se registró actividad para un nuevo programa que estará bajo la conducción de Cynthia Urías, o por lo menos es lo que se planea, pero ella estaba contenta en el foro y radiante. Por supuesto que hubo famosos en esa ocasión para diferentes emisiones, entre ellos Leticia Calderón, Salvador Pineda y Lucía Méndez, quien recién llegada de Zacatecas en donde se presentó ante siete mil personas, apareció en el foro para ser parte de esta nueva programación de TLNovelas como madrina de lujo. Antes de entrar al set, Lucía se encontró con Pineda, a quien saludó con afecto después de que ambos compartieron créditos en telenovelas como Colorina, Tú o Nadie, Marielena y Golpe Bajo ...

En más de telenovelas, las grabaciones de Cita a ciegas nos siguen dando material para escribir y ahora es momento de hablar de uno de sus protagonistas. De un momento a otro veremos al aire a Omar Fierro rapado, esto porque su personaje Ángel enfrenta un grave problema de salud y para dar credibilidad a las escenas, el actor aceptó quedar pelón en y fuera del set. Omar muestra tal cual su nueva imagen en los pasillos de San Ángel y afortunadamente fue poco el tiempo entre la grabación de la rapada y la transmisión del capítulo. En más de esta producción que se transmite a las 14:30 horas por Las Estrellas, tenemos que compañeros de elenco y staff felicitaron a Sofía Garza por su cumpleaños y pronto veremos escenas de acción en las que participarán Victoria Ruffo y Susana Alexander...

Para las nuevas telenovelas que se preparan en Televisa se ha recuperado en gran parte al elenco que se podría llamar tradicional. Ejemplos tenemos en producciones como Soltero con hijas, a los actores que se mencionan como tentativos para la historia de personajes con aspiraciones y familiar titulada Te doy mi vida, de la que hablaremos próximamente y el mismo caso en la historia de Vencer el silencio. Pero también los actores que entraron a la empresa en telenovelas recientes están siendo considerados para audiciones y un caso es el de Alejandra Ley. La actriz que lo mismo hace televisión, teatro y ha conducido programas con contenido de espectáculos en canales de TV Azteca, llegó a Televisa en Doña Flor y sus dos Maridos, pero ya está cómoda en la televisora porque ha asistido a eventos como el reciente especial Un solo México. Alejandra acaba de participar en dos castings y espera resultados para continuar trabajando en San Ángel.

De Música

Una propuesta diferente es la que el joven cantante norteamericano Markos D1 está presentando con una combinación de sus raíces latinas, ritmos y coros de un grupo coreano, sonidos atípicos y letras con mensaje. El artista visitó México para el lanzamiento de su material en el que se encuentra su reciente sencillo titulado Can't be me. En la letra de este tema que ya se puede escuchar en las conocidas plataformas de Internet habla que las marcas de diseñadores famosos no hacen la diferencia en la gente sino los valores que cada quien tenga como ser humano ... ¡Hasta la próxima!