Vida y milagros

De Televisión

El final de la telenovela Cita a Ciegas llegó y mañana viernes a las dos y media de la tarde por Las Estrellas veremos el último capítulo de esta producción que marcó el regreso a la pantalla chica de Victoria Ruffo. Desde que empezamos a dar las primeras notas de esta realización destacaba un elenco con figuras consagradas como Juan Ferrara, Arturo Peniche, Susana Alexander, Omar Fierro, Luz María Jerez y Édgar Vivar junto a elenco joven que va avanzando en su carrera como Gonzalo Peña, Oka Giner, Adrián Di Monte, Sara Corrales, Begoña Narváez, José Manuel Lechuga y el lanzamiento protagónico de la regiomontana Sofía Garza como "Lucía", pero ahora vamos con los avances del final. Una escena que será importante es la muerte del personaje de "Ángel", interpretado por Omar Fierro, que veremos hoy jueves al aire y será muy emotivo. Para mañana nos espera la comentada boda de "Marina", la hermana de la protagonista, la ocasión en la que "Lucía" había apostado con su madre "Maura", el papel de Ruffo, que bajaría de peso y tendría novio, pero el desenlace va más allá de las apariencias y la actitud del papel interpretado por Sofía Garza dará un mensaje muy alentador al televidente, precisamente en una actualidad en la que las apariencias y la perfección que muchos pretenden mostrar en redes sociales es común. En los pasillos de Televisa San Ángel intentamos investigar si el elenco tenía planeada alguna reunión para ver la transmisión del episodio final, pero ... al parecer, nada. Esta producción de Pedro Ortiz de Pinedo captó una importante audiencia, la misma que se manifestó de muchas maneras con aquel polémico cambio de horario, pero su narrativa y propuesta visual sin duda tuvo identidad. A partir del lunes veremos en ese horario la repetición de la telenovela Qué Pobres tan Ricos ...

En redes sociales se ha hablado sobre el futuro del concepto Fábrica de Sueños y hasta se especula que se cambiará el número de capítulos de cada nueva versión de los clásicos del melodrama y que el elenco tendrá que ser encabezado por figuras consagradas. De esto no hay nada oficial y nuestras fuentes no dicen más, pero es un hecho que desde que terminaron las grabaciones de la versión de Rubí, no hemos tenido noticias concretas de otros títulos que se preparen. Por lo pronto, para las próximas semanas y meses vienen historias que salen de ese concepto para la programación de Las Estrellas y estas son Médicos que inicia el 11 de noviembre, además de las que se graban como Te Doy la Vida, Como Tú no hay Dos y la recientemente terminada de grabar Vencer el Silencio. También existe la posibilidad del regreso de Gabriela Spanic a los melodramas con una producción titulada tentativamente La Mexicana y el Gringo ... Las grabaciones de la telenovela Soltero con Hijas continúan el ritmo de trabajo necesario para tener el número de capítulos suficientes listos y con un muy buen ambiente laboral, precisamente porque les dieron la noticia a elenco y producción que su estreno fue lo más visto en la televisión abierta en el llamado prime time con un registro de 3.1 millones de televidentes. En esta semana veremos el desarrollo del conflicto que enfrenta "Nicolás", el personaje protagónico de Gabriel Soto, después de la muerte de su hermana y su cuñado y empezar una nueva vida con sus tres sobrinas huérfanas. El elenco continuará viajando al puerto de Acapulco para las grabaciones que se combinan con lo hecho en el foro de Televisa San Ángel.

De Teatro

Un espectáculo que lleva casi un par de meses en ensayos está a punto de tener su primera fecha. Este es el titulado Cincuenteando, que aunque ya ofreció un ensayo general a público en la Ciudad de México, ahora está por iniciar una gira. La producción está a cargo de Tony Balardi, quien cumple 50 años como comediante y además protagoniza el el montaje. Junto a Tony aparece Ferdinando Valencia, él ya retomando de lleno su carrera con Cincuenteando, además de su trabajo en las grabaciones de la teleserie Como Tú no hay Dos. En las rutinas de comedia y baile se cuenta con la participación de Raquel Garza, Sugey Ábrego, Isabel Madow, Sandy Rod y Lorena de la Garza. Las primeras plazas para visitar son el 15 de noviembre en San Luis Potosí, el 24 del mismo mes en Pachuca y días después, el sábado 30, en San Juan del Río.

De Música

La faceta como cantante de Alejandra Ávalos continúa y después de una propuesta en música regional mexicana el año pasado, ahora está preparando el lanzamiento de una producción en la que el género pop es la carta de presentación. La también actriz ya compartió el primer sencillo y la sorpresa es que es una nueva versión del éxito Te Quiero Así, el mismo que José José dio a conocer en el año 1982 haciendo un dueto con la intérprete estadounidense Lani Hall. En la versión de Alejandra se escucha la voz del "príncipe de la canción" junto a la de ella pero rompiendo con el tono original de balada para convertir esta letra en una canción con ritmo. Cabe recordar que Ávalos trabajó con el fallecido cantante en cine hace casi 25 años ... ¡Hasta la próxima!