Vida y milagros

Grandes estrellas en la Feria de León.

Apenas estamos iniciando este 2020 y ya comienzan las fiestas. Sí, mañana viernes 10 de enero a las 12:00 del mediodía se inaugura la Feria de mi querido León, Guanajuato.

Yo estaré presente en este evento ya que el flamante Presidente del Patronato, Juan Carlos Muñoz Márquez, tuvo a bien invitarme como Padrino de la Feria Estatal, lo cual, como buen leonés es un honor el que se hayan fijado en su servidor para presidir los festejos del aniversario de mi ciudad natal. Después del acto inaugural que estará a cargo del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se hará un recorrido por las instalaciones de la feria que es sin lugar a dudas la más grande de la República Mexicana. Estas fiestas son famosas por todos los atractivos que ofrecen en sus instalaciones, pero la principal diversión para los más reventados es el palenque, que noche a noche brinda la mejor de las variedades. Quién abre tan mexicanísimo lugar es nada menos que el tan de moda Carlos Rivera, seguido de un gran elenco de la talla de Gloria Trevi, mi tocayo Pepe Aguilar, Emmanuel y Mijares, Edith Márquez, María José, Bronco y el infaltable año con año, el queridísimo Alejandro Fernández que atiborra el palenque las dos noches de su presentación.

También el Teatro del Pueblo presenta buenos artistas y en esta ocasión estarán Belinda, Moderatto, Lupillo Rivera, Kalimba e Intocable entre otros. Bueno pues esto es nada más una probadita de lo que podremos gozar de lo que es, si no la mejor, para no sonar muy petulante, ¡una de las mejores ferias de nuestro México lindo y querido!!

¡A otra cosa!





Cambiando de tema, nunca me imaginé que fuera a causar tanto revuelo la noticia que di en el programa Hoy de que me retiraba de la televisión. Todos los medios hablaron de eso. A todos les causó una gran sorpresa. Les cuento: obviamente no me voy de la noche a la mañana. En primer lugar, porque no acostumbro hacer eso; en segundo, porque estoy en el programa Con permiso en el que colaboran casi cuarenta personas a las que estimo y respeto y no las voy a dejar sin trabajo; pero estarán de acuerdo conmigo que hay que saber decir “hasta aquí” cuando todavía no estás tan tirado a la calle y no en la decadencia total. Así que he decidido en un no muy lejano tiempo retirarme de lo que hasta hoy ha sido mi vida y mi orgullo: el mundo de la farándula. Ustedes se enterarán cuando será mi despedida por este medio al que quiero y respeto desde hace más de dos décadas.

De Televisión





Para este año se espera que algo interesante suceda con el género de las telenovelas. Después de un intento por hacer series con otros temas, fotografía, elencos y con influencias de Sudamérica, en 2020 algo pasa al reconsiderar el género y lo vemos con las propuestas a cargo de realizadores que lograron éxitos en las décadas recientes y de las que ya hablamos en estos semanas aquí…

En el canal de cable TL Novelas vemos un esfuerzo en rescatar el melodrama con programas originales y retransmisiones de clásicos como las recientes de Cuna de lobos, Bajo el mismo rostro en esta semana y el próximo 13 de enero Amor bravío, después el 27 de enero con El extraño retorno de Diana Salazar y Abrázame muy fuerte, esta el 1 de febrero. El desenlace de La usurpadora protagonizada por Gabriela Spanic hace pocas semanas registró altos números para el canal y superó a otros internacionales de televisión de paga...

Y como dije que seguimos trabajando, ya estamos en los preparativos para el programa número 89 de Con permiso. Traemos tanta información con Martha Figueroa que en esta ocasión no hay invitado para poder comentar todo. Desde una locación de la colonia Roma, tenemos una cita mañana viernes por Unicable a las 21:00 horas y la repetición el domingo a las 14:30 de la tarde por el mismo canal... ¡Hasta la próxima!