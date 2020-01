Vida y milagros

Lucía Méndez festeja en grande su cumpleaños

No cabe duda que Lucía Méndez sigue siendo noticia donde se pare. Mi paisana festejó su cumpleaños y el inicio de la repetición de una de sus grandes telenovelas, El extraño retorno de Diana Salazar que dirigió Carlos Téllez y que podremos ver por TLnovelas. A mi llegada al restaurante de la colonia Nápoles vi con asombro la cantidad de medios que se dieron cita para entrevistar a la festejada, que iba guapísima enfundada en un entallado atuendo. Lucía no cabía de gozo pues ahí estaba su retoño Pedro Antonio Torres, convertido en flamante productor. Entre los invitados se contaron la Reina de la Radio Maxine Woodside, Carla Estrada que no se pierde un festejo ya sea en México o en Los Ángeles donde su hijo Carlos López Estrada reside y está triunfando nada más y nada menos que en los Estudios Disney.

Llegaron los mariachis, quienes después de las tradicionales Mañanitas entonaron Caminos de Guanajuato, lo que provocó que tanto Lucía como su servidor no podíamos dejar de cantar recordando nuestro querido León. También por ahí Carmen Salinas, Cynthia Klitbo, la productora de Hoy, Magda Rodríguez, su hermana Andrea y su hija del mismo nombre, Mónica Marban y Paola Durante, quién me obsequió su libro titulado No es de color de rosa, donde narra aquella tragedia que fue la muerte de Paco Stanley y en la que injustamente se vio involucrada.

De Televisión

La telenovela Soltero con hijas está cerrando de la mejor manera sus grabaciones, pues continúa como líder de sintonía en su horario y en su recta final se integran dos elementos al elenco. La primera actriz Nubia Martí, como Arcadia y el joven Emilio Osorio Marcos. Son las últimas semanas al aire de esta producción de Juan Osorio ...

El canal TLnovelas, de Televisa Networks continúa creciendo y existe la posibilidad de aumentar una producción original a su oferta de contenidos. En una vuelta por el foro vimos a la primera actriz Ana Martín, lista para grabar una entrevista para este canal y comentó que tiene planes para el cine, aunque solamente compartió que será con un gran director ...

Un acontecimiento de la televisión en estos días es el anuncio de la transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por Televisa como emisora oficial, incluyendo las ceremonias de inauguración y clausura a partir del 24 de julio hasta el 9 de agosto. Todo el equipo de comunicadores y especialistas deportivos se preparan pero también tenemos los nombres de conductores que participan, entre ellos Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Eduardo España, Cecilia Galiano, Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Cynthia Urías ...

