Vida y milagros

Los cambios están llegando y con fuerza

Más estrellas llegan a las grabaciones de Amar sin ley

Parece que este 2018 viene fuerte, con muchos cambios. Empezando por este tabloide de El Sol de México que me gustó mucho. Más moderno y fácil de leer. Renovarse o morir, reza un refrán. Y en lo que a mí en lo personal respecta también hubo cambios. Se terminó Hacen y deshacen el programa que en Unicable tenía con mi querida Martha Figueroa, eterna compañera con quien he hecho la mejor de las mancuernas y miren que he trabajado con las mejores conductoras de la televisión mexicana como Pati Chapoy, Maxine Woodside, Verónica Gallardo, Adriana Riveramelo, Verónica Bastos, Montserrat Oliver, Aurora Valle, Claudia Lizaldi y Cynthia Urías.

MI CAMBIO

Es increíble cuando en tu vida te suceden cosas como lo que me pasó a mí; todavía no me decían que mi programa desaparecía cuando ya me estaban llamando de Telemundo para trabajar en esa televisora. Primero fue para hacer un especial a Julio César Chávez que bendito Dios gustó mucho. Luego uno para la serie de José José, que se sale al aire este lunes próximo. Y ahora que supieron que estaba sin programa me llamaron para otro, también para la misma televisora. Hice maletas y ya estoy en Miami. Todavía no puedo decir que ya me mudé del todo a esta florida tierra, pero ya estoy grabando lo que será el primer programa que se estrena este domingo a las siete de la noche con el nombre de Suelta la Sopa VIP. ¡Qué bendición! Gracias a Dios no le falta a uno trabajo. Seguiré queriendo y respetando a Televisa, empresa en la que he estado por más de veinte años y que tanto trabajo me ha dado, como La Botana, La Oreja, Derecho de Admisión, Hacen y deshacen y el matutino Hoy, bajo la batuta de mi querida Carla Estrada. Por lo pronto estaré yendo y viniendo hasta que el cuerpo aguante.

DE TELEVISIÓN

Es casi un hecho que el título de la nueva telenovela estelar de Las Estrellas sea Amar sin ley, sí la misma que hasta hace pocos días conocíamos como El despacho. Sabemos que en este melodrama que protagonizan Ana Brenda Contreras y David Zepeda se contará con la presencia de estrellas invitadas para actuaciones especiales y una de las más recientes es la de la primera actriz Jacqueline Andere, quien grabó en locaciones de la ciudad su participación interpretando a una mujer dueña de un emporio, pero con un conflicto familiar que la lleva a tener un trato con los abogados de la trama.

Las grabaciones de la telenovela Me declaro culpable están en la recta final y el equipo de producción y elenco se reunieron para hacer el anuncio oficial. En estas semanas se graban escenas en locaciones de cárcel y algunos personajes aún esperan leer los capítulos finales para conocer la manera como terminarán sus personajes. Entre las situaciones que nos esperan en estos días son la transformación que tendrá Gabriel el personaje del joven actor Mikel Mateos, debido a que en la trama padece leucemia y decide raparse. También habrá una boda en la que una de las antagonistas será la novia.

La próxima temporada del concepto Noche de Buenas podría ser la oportunidad para la actriz Bárbara Torres para protagonizar. La argentina que también lleva una carrera en teatro, telenovelas y programas como La Familia P.Luche prepara una emisión que lleva por título Lorenza, de la que más adelante daremos detalles. Otros programas que también están considerados para la comedia nocturna de Las Estrellas son Julia contra Julia (con Consuelo Duval), Simón dice y El privilegio de mandar... ¡Hasta la próxima!