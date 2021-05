Vida y milagros

* Impactantes escenas en la recta final de "Fuego Ardiente".





La telenovela Fuego Ardiente se encuentra en su etapa final y unas escenas que sorprendieron a los televidentes fue la manera en como murió "Dante Ferrer", el personaje de Fernando Ciangherotti. El patriarca del emporio de aceites de oliva provocó la ira de su hijo "Joaquín", interpretado por Kuno Bécker por vender la propiedad familiar, así que de un abrazo mortal, le quitó la vida a su propio padre enfermo. Estas escenas que marcan al género del melodrama actual fueron grabadas en locaciones de Texcoco y también participaron Mariana Torres, Claudia Martín y Carlos Ferro. Fue tanto el realismo de las actuaciones que llamaron la atención de todos quienes estaban cerca y hasta pensaron que realmente Fernando se sentía mal. Fue un gran trabajo de los actores. La próxima semana comentaremos en este espacio más de la recta final de Fuego Ardiente...

El horario de las seis y media de la tarde de lunes a viernes que deje en Las Estrellas la telenovela Fuego Ardiente después del 4 de junio ya tiene planes. Primero veremos algunas semanas dos horas del exitoso unitario La Rosa de Guadalupe. Posteriormente, en julio, inicia la cuarta temporada de Esta Historia me Suena, en donde ahora se contará con la participación del grupo JNS interpretando el tema musical y entre las sorpresas del elenco se encuentra el regreso a Televisa de Ariel López Padilla después de veinte años de no trabajar en la televisora. En cuanto al melodrama siguiente para el horario, falta rato para ver el estreno de S.O.S. Me estoy Enamorando, la protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas, la que empieza sus grabaciones el próximo lunes...

El conteo para el estreno de la telenovela Si nos Dejan en Estados Unidos ya empezó. El elenco de esta producción de W Studios que se realiza en el foro 10 de Televisa San Ángel está muy ocupada grabando los saludos y otros mensajes en video para los televidentes de la cadena Univisión que los verán a partir del martes 1 de junio. Ya circulan imágenes de Maryrín Villanueva, Susana Dosamantes y otros de los actores haciendo la promoción. Pero en los pasillos de la televisora nos enteramos que el lunes en la tarde, la mayoría del elenco se reunió para ver antes que nadie el primer capítulo de la historia, así que encontramos a algunos de los integrantes emocionados ante la expectativa. Por ahí vimos a la bella Gabriela Spanic, muy contenta con el resultado de su trabajo y esperando en ese momento la indicación para ir al lugar donde se proyectaría el capítulo. También el protagonista Alexis Ayala llegó muy contento a la cita y con paso veloz para reunirse con sus compañeros. En cuanto a la fecha de estreno en México, la última noticia es que...no hay todavía una confirmada...

De San Ángel nos movemos a la avenida Universidad de la Ciudad de México para conocer lo que sucede en las instalaciones de Imagen Televisión y sus recientes producciones. Una de ellas es Acércate a Rocío, la que empezó al aire el 8 de marzo a las cinco de la tarde, pero su primera y actual temporada está en sus últimos días al aire. Pero esto no debe de asustar a los seguidores de su titular Rocío Sánchez Azuara, porque nos enteramos que ya está confirmada una continuación de este formato de talk show. El hecho de que este programa esté al aire es resultado de el esfuerzo de Rocío por estar al tanto de todos los detalles tanto de contenido y comercialización del espacio...

Y para terminar con la información de la pantalla chica, queda recordar nuestra cita de cada semana para enterarnos de lo más reciente sobre los famosos en el programa Con Permiso. Los esperamos con Martha Figueroa mañana viernes con noticias de lo que sucede detrás de las cámaras y escenarios a las nueve y media de la noche por Unicable y la repetición los domingos a las cuatro de la tarde por el mismo canal.

Y...¡Algo más!

Dentro de pocos días se estará cumpliendo el primer aniversario luctuoso de un grande del medio artístico mexicano. El 2 de junio de 2020 falleció el primer actor Héctor Suárez y hoy es su hijo, Héctor Suárez Gomís, quien le rinde un homenaje a través del libro titulado Gracias, Papá. Para lograr esta biografía novelada, Suárez Gomís trabajó durante siete meses, en los que recordó al maestro, tierno, amoroso, inteligente y espiritual; por supuesto que como él mismo dice, "lo conocí mejor que nadie". En el texto se habla desde los orígenes del primer actor, la presencia de su abuela Josefina, un personaje fundamental en su vida, pero también un encuentro en Madrid con don Mario Moreno "Cantinflas". Por otro lado, cabe recordar que en sus últimos días, don Héctor aún estaba planeando su regreso a la televisión con un formato de comedia bajo la producción de Luis de Llano...¡Hasta la próxima!