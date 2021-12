De Televisión





Este lunes empiezan las grabaciones de la segunda parte de la telenovela Corona de Lágrimas, la que a partir de hora la llamaremos como la continuación, esto por el manejo que la producción de José Alberto Castro le ha dado. En las últimas semanas hemos dado seguimiento aquí de las pruebas y las confirmación de esta clásico que en su versión más reciente ha protagonizado Victoria Ruffo, pero las sorpresas siguen. Antes de realizar la primera escena, el equipo de producción y los actores se reunieron en el foro 15 de Televisa San Ángel para escuchar el mensaje del productor y la bienvenida a todos para empezar con la mejor energía el trabajo. En el numeroso grupo de actores se encontraban quienes formaron parte de la primera parte que se realizó hace prácticamente diez años como la misma Victoria, Mane de la Parra, Alejandro Nones, José María Torre, Arturo Carmona, Raquel Garza, Amairaní Romero, Ulises de la Torre, y la sorpresa de ver a África Zavala, quien habían dicho que no estaría en esta continuación, pero ella comentó que precisamente ese el plan de mantener el secreto. También vimos a los actores que se integran, como Lisardo, Sharis Cid, Roxana Castellanos, Humberto Elizondo y también sabemos que se integran René Strickler, Sebastián Poza, Ana Belena y la niña Lara Campos. Cabe mencionar que algunos actores que no pudieron asistir se conectaron por videollamada, por ejemplo, Geraldine Bazán. Además, aclaramos que aunque no estuvieron presentes, Maribel Guardia y Ernesto Laguardia, ellos con personajes claves en la primera entrega, también siguen...

Otro nuevo melodrama es el titulado La Herencia, el que no tarda en dar a conocer su elenco completo, pero mientras tanto, en los pasillos de Televisa se ve actividad que nos da para comentar. Además de su protagonista Michelle Renaud, quien ya fue al área de diseño de imagen para los detalles de su personaje, también fue visto por ahí el actor Matías Novoa, quien aunque no ha confirmado nada públicamente, con su presencia en la empresa es fácil adivinar que también está en el elenco. Por cierto, en el caso de Michelle, se dice que su personaje tendrá que montar a caballo, así que en estos días la actriz está tomando clases...

El próximo mes inician las grabaciones de Corazón Guerrero, el melodrama que protagonizan Alejandra Espinoza, Rodrigo Guirao y Gonzalo García Vivanco y del que su productor Salvador Mejía está trabajando en los últimos detalles y ha sido visto en los pasillos de la empresa acompañado por su equipo de trabajo. Pero en este elenco existe una primera actriz y ella es Ana Martín, quien ya confirmó su participación ante las cámaras. Aunque prefiere que su productor sea quien revele los detalles, ella adelantó que está muy contenta con su personaje que es de su total agrado porque es lo que busca en su crecimiento como actriz, además de que nada tendrá que ver con el que hizo en La Desalmada. Por cierto, falta un poco más de un año para que Ana cumpla seis décadas de trayectoria artística...

La telenovela Mi Fortuna es Amarte se mantiene como líder de audiencia en televisión abierta. Entre sus aciertos está la identificación con gran parte del público debido a la variedad de temas y personajes que presenta, además de que todavía falta mucho por ver. Quienes siguen la trama, saben que el personaje de "Lucía", interpretado por Adriana Fonseca, marcó la historia desde el primer capítulo debido a que muere en el asalto a un banco, pero la actriz sigue con llamados y actividades con el elenco de la producción a cargo de Nicandro Díaz. Pues en una plática con ella, nos enteramos que quedan algunos secretos por descubrir, por lo que seguiremos viendo a "Lucía" al aire para explicar algunos sucesos del pasado. Aunque le quedan como ocho llamados, Adriana está feliz participando en Mi Fortuna es Amarte, porque está aplicando la experiencia actoral adquirida cuando trabajó fuera de México en los años recientes.





De Cine





En diversos espacios y en internet ya se exhibe el avance de la película de terror titulada Karem: la Posesión. Esta es una producción mexicana que será estrenada el próximo 30 de diciembre con las actuaciones de Dominika Paleta, Daniel Martínez y la muy joven Raquel Rodríguez, ella como "Karem", quien lleva gran parte del peso de la historia. La trama está basada en hechos reales que empezaron en el año 1902 en el estado de Durango, pero después de esta introducción, la película nos transporta al año 1984 cuando una familia llega por motivos de trabajo del padre, a una casa que esconde un secreto terrible. En la cinta encontraremos efectos especiales, suspenso, temas de bullyng y momentos que provocarán emoción al espectador y aunque los conocedores podrán opinar que tenga algunas situaciones y escenas en común con otras producciones, el desenlace rompe con lo tradicional...¡Hasta la próxima!