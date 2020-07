Vida y milagros | Aparecen en pantalla los personajes de "La Mexicana y el Güero

De Televisión





El elenco estelar de la nueva telenovela La Mexicana y el Güero fue visto en la pantalla por primera vez. Esto por la transmisión por varios medios del segundo promocional, ya con la aparición de Itatí Cantoral, Sabine Moussier, Luis Roberto Guzmán, Montserrat Marañón y Gala Montes, ellos como sus personajes quienes están tramando un montaje para engañar al personaje de Juan Soler para obtener beneficio económico. Por otro lado, además de la grabación de los promocionales, los actores realizaron sesiones fotográficas y continúan avanzando con los capítulos para estar listos para su estreno el próximo 17 de agosto a las ocho y media de la noche por Las Estrellas. Por otro lado, en esta semana el actor Horacio Pancheri se integró a esta producción de Nicandro Díaz con una actuación especial, en la que compartirá escena con Juan Soler. El argentino tenía tres años de no aparecer en alguna producción de Televisa, la anterior fue En Tierras Salvajes, aunque el año pasado estuvo a punto de integrarse a Médicos, línea de Vida ...

En una situación muy parecida que el caso anterior se encuentran las grabaciones de Vencer el Desamor, ellos en la cuarta semana de grabación en la que además de avanzar con las escenas, adelantaron su sesión fotográfica. El elenco encabezado por Daniela Romo, David Zepeda, Claudia Álvarez y Juan Diego Covarrubias mantiene una muy buena relación y una muestra fue el reciente festejo en un descanso del cumpleaños de su compañero Emmanuel Palomares. Por la conocida situación de contingencia, han quedado suspendidos las celebraciones de cumpleaños en los sets con medios de comunicación invitados, por lo que las publicaciones en redes sociales es la manera en que una producción lo comparte. Otro caso similar pero en otra telenovela fue en el foro de Imperio de Mentiras, con el reciente cumpleaños de Leticia Calderón. Cabe recordar que hay avisos en las puertas de cada foro en el que se pide que ninguna persona ajena al equipo de trabajo tenga acceso ...

Este próximo fin de semana es el estreno de la temporada 2020 del programa de concursos Minuto para Ganar VIP. Durante las últimas dos semanas, el conductor Héctor Sandarti ha estado grabando en el foro 14 las primeras emisiones en las que veremos a un buen número de famosos. El primer programa se contará con la presencia de Irina Baeva y Gabriel Soto, pero en la semanas siguientes veremos a José Ron, Eva Cedeño, Mariluz Bermúdez, Carlos Ferro, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Yordi Rosado, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez, Michelle Renaud, Danilo Carrera, María León y Carlos Ferro entre otros, quienes competirán representando a una familia que quiere cumplir un sueño y que podrán ganar hasta dos millones de pesos. Cada domingo, a partir de las nueve de la noche, se transmitirán dos episodios por Las Estrellas ...

Las grabaciones de la tercera temporada del unitario Esta Historia me Suena continúan con la participación de muchos actores, pero hay un asunto que hasta ahora está pendiente. De un momento a otro sabremos si para esta nueva etapa se contará con la conducción de la titular María José. Como sabemos, la cantante se encuentra al aire en la actual temporada de La Voz a través de la señal de Azteca Uno, aunque ella antes estuvo en el programa México tiene Talento, otra producción de la televisora del Ajusco, y después regresó a Televisa para la segunda temporada de este unitario el año pasado. Por ahora, no se considera segura la aparición de María José en Esta Historia me Suena y siguen las pláticas ...

Y terminamos por hoy con la información de la pantalla chica con el recordatorio de nuestra cita semanal en el programa Con Permiso. Mañana viernes, a las nueve y media de la noche por Unicable los esperamos con Martha Figueroa para hacer un recorrido por las noticias más destacadas del espectáculo ... con nuestro estilo. Tal y como lo hemos hecho casi en todos los programas desde hace cuatro meses, estaremos solamente con información y desde casa. La repetición de Con Permiso es el domingo a las seis de la tarde por el mismo canal.





De teatro





Los actores siguen con la dura espera para regresar a los escenarios, pero mientras tanto muchos planean sus puestas en escena. Un caso es el de los experimentados Ricardo Margaleff y Ricardo Fastlicht, ellos con el montaje de comedia Ricar2 sin Calzones. El libreto es de corte familiar y aunque obviamente no existe fecha de estreno en un teatro, ambos anunciaron en esta semana que como avance ofrecerán una función vía plataforma digital de paga el próximo 30 de julio a partir de las ocho y media de la noche. Cabe recordar que Ricardo Fastlicht estuvo en la obra Toc Toc antes de esta pandemia y por su lado Margaleff ha estado muy presente en televisión con el programa Cuéntamelo Ya al Fin, la exitosa telenovela Te doy la Vida y actualmente está grabando una nueva temporada de Una Familia de Diez ... ¡Hasta la próxima!