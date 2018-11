Vida y milagros | Cancelan el programa Esta historia me suena

El imponente Club de Banqueros ubicado en las calles de 16 de septiembre, en pleno centro de la Ciudad de México, fue escenario para el homenaje que recibí por mis más de cuarenta años dentro del mundo del periodismo. Se dice fácil, pero han pasado cuatro décadas desde que comencé en mi natal León. La verdad no me puedo quejar; me ha ido muy bien, gracias a Dios. Recuerdo cuando decidí venir a la capital en busca de una oportunidad, sin imaginarme que fuera a llegar a tener mis propios programas de radio y televisión. El periodismo escrito nunca lo he dejado. En esta casa editora ya tengo casi treinta años, desde que don Mario Vázquez Raña (QEPD), me nombró Jefe de la Sección de Sociales, mediante una comida que jamás olvidaré.

Pero bueno, volviendo al homenaje organizado por Pedro Montiel, un joven y emprendedor hombre de negocios que anteriormente distinguió con este reconocimiento a tres muy queridas mujeres: Carla Estrada, Talina Fernández y Cristina Pacheco, le encargó a la destacada escultora guerrerense, Delia González, mi presea hecha de plata de Taxco que es una verdadera joya de arte. Entre los invitados estuvieron Laura Bozzo, que iba que caía de catrina; Erika Buenfil, Claudia Lizaldi, Arlette Pacheco, Lorena Velázquez, Fernando Carrillo, Martha Figueroa, Sergio Corona, Maca Carriedo, entre un prolongado etcétera.

DE TELEVISIÓN

Una de las noticias que más se han comentado en la semana es la cancelación del programa unitario Esta historia me suena, el que ya había iniciado grabaciones y estaba contemplado para estrenarse el próximo 12 de noviembre por Las Estrellas. Los motivos de esta medida no se han dado a conocer...

En la televisión actual hay muy pocos espacios para la música, ante este vacío, el experto productor Luis de Llano presentó un proyecto y espera que se autorice. En este programa piloto se contó con la conducción de Karla Iberia Sánchez, Altair Jarabo, Natalia Sosa y Regina Orozco y en la parte musical participaron Aleida Núñez, Dulce María, Arianna, Gualberto Castro, Yoshio, Kenny y los Eléctricos y María José...

Uno de los eventos más importantes que se realizaron en Televisa San Ángel fue el Upfront 2018-19 Creando Conexiones, en el que asistieron clientes, anunciantes, inversionistas y ejecutivos de la televisora. Fue mucho lo que se dio a conocer, entre los números de audiencia, presencia de la empresa en el mundo, resultados en el pasado Mundial Rusia 2018, plataformas digitales y los próximos estrenos que ya hemos mencionado aquí como la bioserie Silvia Pinal frente a tí, El último dragón, La reina soy yo, Amar a Muerte y Doña Flor y sus dos maridos, la que por cierto todo indica que estará protagonizada por Ana Serradilla...

Juan Soler será nuestro invitado mañana en Con Permiso. Junto con Martha Figueroa los esperamos a las 20:00 horas por Unicable con la información más importante del espectáculo y las primicias que solamente aquí podemos revelar. También en la repetición del domingo tenemos nuevo horario, ahora a las 22:00 horas por el mismo canal... ¡Hasta la próxima!