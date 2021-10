De Televisión





El mes de octubre ya llegó y su primer lunes, tenemos aquí más información de la nueva telenovela titulada tentativamente Allá te Espero, la que es protagonizada por Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios. Los planes son que esta semana ya estén empezando las grabaciones de la producción a cargo de Angelli Nesma que estará al aire a partir del 17 de enero a las seis y media de la tarde por Las Estrellas. Las locaciones de la historia se realizarán en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, San Antonio, Texas y la Ciudad de México. Las novedades son la confirmación de más actores del reparto, entre ellos Eugenia Cauduro, Arturo Peniche, Pedro Sicard, José Elías Moreno, Ramiro Fumazzoni, Federico Ayos, Irina Baeva, Laura Vignatti, Marco Méndez, Lisardo, Lambda García, los niños Patricio de la Garza, Iker García, además de Ligia Escalante y Jéssica Mas, ella con una imagen que sorprenderá al televidente. Entre las características de la trama encontramos que habrá un paso del tiempo, lo que para los actores es un reto ya que grabarán los capítulos fuera el orden cronológico y deberán estar muy concentrados en la continuidad...

En la cadena Univisión, el melodrama Si nos Dejan está en sus últimos capítulos, pero aquí en México se acerca su estreno en el horario estelar de Las Estrellas el próximo 1 de noviembre. Como sabemos, la producción está estelarizada por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Marcus Ornellas, Gabriela Spanic, Susana Dosamantes y Carlos Said entre otros actores y fue la elegida para estar presente en España en el evento Iberseries Platino Industria, que se llevó a cabo en la ciudad de Madrid. Mayrín y Marcus estuvieron presentes en el evento, en donde explicaron a los medios de comunicación la premisa de la historia, en la que una esposa y madre de familia enfrenta la infidelidad de su marido y llega a su vida la posibilidad de una nueva relación con un hombre algunos años menor que ella...

El espacio estelar de los domingos en Las Estrellas ahora lo ocupará la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara? a partir de este próximo fin de semana. La producción a cargo de Miguel Ángel Fox presentará antes a los medios de manera virtual los detalles de esta entrega que ahora estará bajo la conducción de Adrián Uribe, pero aquí tenemos algunos adelantos. Hace unos días comentamos aquí que existía el plan de invitar a ganadores de temporadas anteriores de la emisión a la actual y ya es un hecho que veremos durante las próximas semanas a Vadhir Derbez y María León, cada uno en semanas distintas, como invitados al jurado que forman Yuri, Carlos Rivera, Mónica Huarte y Juanpa Zurita. También se rumora de la presencia de más invitados, entre ellos, Lorena Herrera y una aparición del conductor anterior, Omar Chaparro...

En temas de grandes producciones internacionales, en los últimos años, las series del universo The Walking Dead se han convertido en una de las más exitosas de la pantalla chica y hoy lunes es el estreno de una de sus divisiones. A través del canal AMC, a las diez de la noche se transmite sin cortes comerciales la segunda y última temporada de The Walking Dead: World Beyond, esto con solamente una diferencia de 24 horas con Estados Unidos. Con las actuaciones de Alyah Royale y Alexa Mansour, la historia continúa con la misión de cuatro amigos en Estados Unidos para descubrir más de ellos mismos.





De Teatro





La reactivación de los espectáculos en la Ciudad de México poco a poco se va dando, obviamente con los cuidados necesarios que ya llevamos en el último año y medio, pero tenemos dos casos. El primero fue en el primer estreno - porque viene otro - de la obra Perfectos Desconocidos, el que convocó a algunos famosos para su alfombra roja en un teatro de la avenida Barranca del Muerto. Entre las caras conocidas que llegaron estaban Édgar Vivar, Eduardo España, Yolanda Ventura, Sugey Ábrego y Christian Ramos entre otros. Antes de eso, el elenco de la obra encabezado por Claudia Ramírez, ofreció a los medios de comunicación un fragmento de la obra para grabar imágenes.

El segundo caso es en el recinto más importante de la avenida Reforma, que entre los eventos que ya tiene confirmados es el espectáculo infantil Bely y Beto, las estrellas regiomontanas que el próximo 24 de octubre ofrecerán dos funciones con un 75 por ciento de aforo. Los dos personajes son un éxito en Nuevo León, sur de Texas y en redes sociales y este espectáculo que produce Alejandro Pujol estaba pendiente en ese escenario desde antes de la pandemia... ¡Hasta la próxima!