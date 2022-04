El fin de semana estuve en Aguascalientes, ¡está la Feria de San Marcos en todo su apogeo! El viernes estuvo en el palenque Carlos Rivera pero no lo fui a ver porque ya lo he visto mucho. El sábado sí fui a ver a Edith Márquez que me encanta. Como siempre, me recibió en su camerino y estuvimos charlando a gusto. Esta guapísima. ¡El palenque lleno le aplaudió a tan completa intérprete!...

El domingo me tocó Christian Nodal. La verdad, no era santo de mi devoción y no se me antojaba mucho ir, pero bueno, quería comprobar el por qué de tanto éxito del ex de Belinda. También le saludé en su camerino y me pareció muy sencillo para ser tan exitoso. Me impresionó la cantidad de tatuajes que tiene por todos lados. El palenque a reventar. No cabía ni un alma. Trae como 20 músicos entre grupo y mariachis. ¡Qué bárbaro! Es impresionante el ver a todo mundo interpretando sus canciones. Se las saben todas. Él canta y canta sin parar. Duró casi tres horas sin parar. Aparte de sus éxitos canta canciones de Joan Sebastián y de Juan Gabriel. La verdad enloqueció al público. Salí encantado de su show y más por haber comprobado el por qué se ha convertido en la estrella del momento. Fue un fin de semana muy divertido y agradecido con el dueño del palenque Roberto Muñoz y su esposa Martita por todas sus atenciones…

De Televisión

Del palenque nos vamos a los foros de telenovelas porque en la continuación de Corona de lágrimas ya están difundiendo más imágenes de sus grabaciones con información de sus personajes. Aunque sabemos que el estreno de este melodrama que protagoniza Victoria Ruffo está programado para el próximo mes de agosto, al parecer, esta historia siempre está viva por los recuerdos de la primera parte, las repeticiones y las publicaciones en redes sociales de su elenco que son muy comentadas. Uno de los elementos interesantes de la historia será el regreso de Roxana Castellanos a las telenovelas, esto después de 19 años. La actriz está feliz con su nuevo personaje de nombre Leonarda que tendrá a la amistad como un valor clave en su vida y será un apoyo para Lucero, interpretada por África Zavala. Al igual que sus compañeros, Roxana ya grabó las entradas de la telenovela que se realizaron en el foro 15 de Televisa bajo la producción de Pedro Torres...

La trama de Corazón guerrero cobrará más fuerza a partir de esta semana. Empezando con la esperada aparición de Gabriela Spainc como Elisa, a quien sus hijos la creían muerta y que sorprenderá con su caracterización. Por otro lado, estamos a punto de ver al aire unas escenas en las que Mariluz, el personaje de la protagonista Alejandra Espinoza, acepta la petición de matrimonio de su novio Isaías, interpretado por Cristian Gamero; lo que la va a separar de Jesús, el papel de Gonzalo García Vivanco. Para realizar esas tomas, se llamó a una buena parte del elenco al foro 1 de Televisa para representar la fiesta de pedida de mano, entre ellos a Ana Martín, Natalia Esperón, René Casados, Pablo Valentín, Yekaterina Kiev y Sabine Moussier, quien llegó con su personaje antagónico para desanimar la fiesta y lograr unas buenas escenas. A pesar de que fueron varios los actores y extras que se llamaron, la grabación se hizo en poco tiempo...

Mañana viernes tenemos una nueva edición de Con permiso, después de un descanso por las vacaciones. Por supuesto que ya estamos preparando toda la información que les traemos con Martha Figueroa y que les platicaremos desde un conocido restaurante de la colonia Polanco. Los esperamos a las 21:30 horas por Unicable y la repetición el 16:30 por el mismo canal…

De Música

El grupo Matute prepara su Quinceañera world tour, que inicia en la Ciudad de México el 21 de mayo y que recorrerá varias plazas de nuestro país y otras de Norte, Centro y Sudamérica. Como su nombre lo indica, el motivo de esta gira es para celebrar los quince años que sus integrantes llevan de trayectoria, en la que han cumplido sueños, han crecido y mantienen el entusiasmo del primer día. En una conferencia de prensa en la Arena Ciudad de México, los integrantes Tana, Jorge D'Alessio, Nacho, Pepe, Irving y "el Oso" compartieron que para el nuevo espectáculo conservaron muy poco de los anteriores y que el repertorio de sus canciones incluye ahora éxitos que puedan conectar en todos los países que visiten. Otro plan es grabar un DVD en vivo en su presentación en Monterrey y acercarse a una de las integrantes del grupo Timbiriche que en 1987 grabaron el conocido tema Quinceañera, el que se escuchó en la telenovela del mismo nombre, pero hasta el momento sigue en pláticas... ¡Hasta la próxima!