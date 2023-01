Vida y Milagros | Empieza la búsqueda de actores para nueva telenovela estelar

En la primera semana de 2023, las noticias de la pantalla chica ya se están generando y empezamos con el destape de una nueva producción para melodramas pero antes hacemos un poco de historia. Como sabemos, el año pasado se dio a conocer que la segunda parte de la telenovela La desalmada se posponía, por lo que la idea de ver pronto una trama que se desarrolle en el campo quedaba descartada. Pero, al parecer ya se buscan actores para que el vacío que deja por lo pronto la parte dos de La desalmada se llene y es la misma producción a cargo de José Alberto Castro, que ahora que ya terminó con las grabaciones de Cabo, se dedique al proyecto de corte similar.

Hablando de La desalmada, su galán José Ron estará a partir de mañana viernes de nuevo en la plataforma Vix+ con la tercera y última temporada de la serie La mujer del diablo. Como mencionamos aquí hace meses, las grabaciones de esta producción en la que también actúan Carolina Miranda, Adriana Louvier y Mónica Dionne se realizaron seguidas, pero se han lanzado con meses de diferencia. En los nuevos 10 episodios conoceremos el manejo de la venganza de Natalia, el personaje de Carolina, para liberarse de sus ataduras y a Cristo, el papel de gran delincuente de Ron, vivirá al límite por su lucha de poder y amor. El avance ya está en internet en el que se aprecia el nivel de producción y las fuertes escenas que han caracterizado a La mujer del diablo...

En las novedades de series de comedia, en este año esperamos la llegada de dos títulos: Bola de locos y ¿Es neta, Eva? Ambas producciones están grabadas y son para la programación de Noche de Buenas en Las Estrellas. En la primera se contará con la participación de varios comediantes y como madrinas estarán Victoria Ruffo y Maribel Guardia en esta producción de Alexis Núñez. La segunda serie está protagonizada por Mayrín Villanueva que trata sobre una mujer recién divorciada que se hace cargo de sus tres hijos y está bajo la producción de Elías Solorio. Estas dos series estarán al aire próximamente...

El próximo 14 de enero se realizará la edición número 71 del certamen Miss Universo en la ciudad de Nueva Orleans y será transmitido por la cadena Telemundo. Una vez más se contará con la conducción de Jacqueline Bracamontes, un terreno muy conocido para ella. En esta ocasión, la tapatía estará compartiendo el micrófono con el actor Christian de la Fuente. Con este gran evento, Jacqueline ya lleva dos conducciones para Telemundo en estas semanas; el anterior fue el especial de año nuevo de la televisora...

De Música

A partir de este mes, Lucía Méndez empieza los preparativos para la realización de su nueva producción discográfica que estará a cargo del reconocido cantautor Alejandro Jaén. Las nuevas canciones son de los géneros bolero y ranchero, lo que la cantante conoce muy bien en discos anteriores, además la grabación se realizará en estudios de Miami. Aunque Lucía ha estado vigente en los últimos años lanzando sencillos como Feel My Body, Mi México y Se te acabó tu fiesta, será en 2023 cuando ya tenga un álbum completo para ofrecer al público. Por otra parte, ella también está contenta por la llegada a los cinco millones de vistas en internet del video de su canción No me importa... ¡Hasta la próxima!