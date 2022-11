De Televisión

Hoy lunes empiezan las grabaciones de la telenovela Eternamente amándonos, el título definitivo de la historia que protagonizan Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho. Las primeras escenas se realizan en locaciones de la zona del Pedregal en la Ciudad de México y el foro 1 de Televisa San Ángel está en últimos detalles de la escenografía.

Después de las lecturas de libretos y sesión fotográfica la semana pasada, ahora toca dar vida a los personajes que además son interpretados por Ana Bertha Espín, Juan Martín Jáuregui, Dalilah Polanco, Gema Garoa, Omar Fierro, Daniel Gama, Alejandra Ley, Valentina Buzzurro, Germán Gutiérrez, Francisco Pizaña, David Caro Levy, Arantza Ruiz, Rossana Nájera, Patricio José y un elenco juvenil e infantil que reciben una gran oportunidad.

La historia se desarrolla en Morelia pero también habrá locaciones en playa. Un dato interesante es que la dirección de escena está a cargo de Rodrigo Cachero, quien deja por el momento su faceta como actor. Como avance de la trama, podemos decir que "Paula", el personaje de Alejandra Robles Gil, se desenvuelve en el ambiente de la música, por lo que la actriz toma clases de guitarra y piano. Eternamente amándonos ocupará el horario que deje Mi secreto a las 16:30 en la segunda quincena de febrero...

Con la confirmación de que Azela Robinson se integra a la telenovela Cabo como Lucía, el personaje de Rebecca Jones, sus grabaciones empezaron muy pronto. El diseño de imagen de Azela fue meteórico y cabe decir que gracias a la peluca que le colocaron, se logró cierto parecido con la Lucía original. En sus primeras horas de trabajo, Azela recibió la bienvenida de Eva Cedeño, quien como buena compañera salió a comer con ella en la cafetería de Televisa para apoyarla y darle toda la información necesaria para las escenas...

La semana anterior comentamos la llegada a España de la telenovela Diseñando tu amor, la que en 2021 vimos en nuestro país con las actuaciones de Gala Montes, Juan Diego Covarrubias y Ana Belena. Este estreno es importante porque con este hecho termina una pausa de ocho años en tierras españolas de transmisiones de melodramas mexicanos y la noticia es que el resultado en audiencia ha sido muy bueno. Con pocos días al aire, el interés del público ha sido mucho por lo que Diseñando tu amor ya está colocada en los primeros lugares de sintonía y esto tiene felices a los actores que viajaron a España para promocionarla...

Los actores y cantantes dejaron a un lado su vocación artística para enfocarse en el futbol este fin de semana, esto porque hubo muchas reuniones de famosos para ver el partido de México contra Argentina en el mundial de Qatar 2022. Aunque las reacciones por el resultado también las publicaron con un sentimiento de resignación, otra señal de esta fiesta del deporte es el registro de audiencia que logran las televisoras, así que aquí tenemos algunos datos de los partidos más recientes. Definitivamente, la pasión por el mundial ha alcanzado cifras altas, en los canales de TelevisaUnivision porque se tuvo un alcance de 21.5 millones de televidentes en tres partidos en vivo: Brasil vs Serbia, Portugal vs Ghana y Uruguay vs Corea del Sur. En la nueva era de tecnología, los dispositivos móviles tienen su lugar y 2.5 millones de personas se conectaron a la plataforma Vix para seguir la transmisión, lo que en conjunto, superan a la competencia por 51%.

Despedida para un grande

El medio artístico está de luto por la partida de Héctor Bonilla, quien murió el viernes a los 83 años de edad debido a cáncer de riñón. El Palacio de Bellas Artes será el recinto para que la tarde de este lunes se ofrezca un homenaje póstumo por su gran carrera organizado por la Secretaría de Cultura. Esta ocasión sería la única y formal, porque este fin de semana la familia guardó hermetismo respecto a los servicios funerarios, hasta en el mismo gremio de actores, sus compañeros desconocían detalles. La forma de guardar silencio en estos momentos fue voluntad del mismo primer actor, quien dijo en su momento que no quería mayores despedidas ni velorios públicos. Descanse en Paz....¡Hasta la próxima!