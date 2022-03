Vida y Milagros | Empiezan las grabaciones de 'Mujer de Nadie'

De Televisión





Esta semana empezó la grabación de la telenovela Mujer de Nadie, la que aproximadamente en tres meses ocuparía el horario estelar de Las Estrellas. La nueva versión de Amarte es mi Pecado cuenta con las actuaciones de Livia Brito, Marcus Ornellas, Cynthia Klitbo, Azela Robinson, Plutarco Haza, Carmen Aub, María Penella, Verónica Merchant, Francisco Pizaña, Scarlet Gruber, Alle Müller y Arap Bethke entre otras figuras. En las primeras escenas participaron Azela, Verónica, Cynthia y Livia. Los planes son que esta producción a cargo de Giselle González continúe un par de semanas más en locaciones y posteriormente agregar a las jornadas las grabaciones en foro...

Es oficial el próximo estreno en la señal de Unicable del programa Secretos al Desnudo, el que estará bajo la conducción de Carmen Muñoz y producido por Alexis Núñez. Aunque las grabaciones se han hecho con hermetismo, sabemos que faltan varios meses de grabaciones en este programa que ocupará el horario vespertino del canal. Por otro lado, Carmen ha estado participando en su regreso a Televisa como invitada en algunos programas, uno de ellos en Más Noche, en el que hace un par de semanas grabó un sketch haciendo una especie de parodia de un talk show...

En más de la programación de Unicable, obviamente toca hoy el recordatorio para que mañana viernes estemos puntuales en nuestra cita de nuestro programa Con Permiso. Como avance de lo que hablaremos con Martha Figueroa tenemos que los famosos ya están ofreciendo más conciertos y asistiendo a más eventos, lo que nos da material para mucha información que transmitiremos desde un restaurante de la zona de Polanco. Los esperamos a las nueve y media de la noche y la repetición el domingo a las cuatro y media de la tarde por el mismo canal.

De Cine

La Asociación Mexicana de Cineastas Independientes llevó a acabo la entrega de su premio Claqueta a los realizadores de los recientes cortometrajes, videoclips y publicidad en las instalaciones de la Cineteca Nacional. La AMCI cumple 28 años de ofrecer homenajes a las grandes figuras de la pantalla grande y en este año la distinción fue para la gran Jacqueline Andere, quien lleva 66 años de trayectoria. La primera actriz llegó radiante a la sala 2 del lugar, también emocionada por el momento y esperando tener en sus manos el premio que lleva por nombre Ignacio López Tarso; pero la sorpresa fue que de repente, el mismo primer actor apareció ante los asistentes para ser personalmente quien entregara el galardón. Aunque con la siguiente información nos salimos del tema de la pantalla grande, don Ignacio recibió la ovación de todos y llegó con su humor de siempre, compartiendo después ante los medios que además de reponer la obra Una Vida en el Teatro, dentro de dos semanas empezará con las lecturas de una nueva puesta. Por su lado, Jacqueline está lista para el estreno del montaje 100 Metros o el Inconveniente, al lado de Ana Karina Guevara.

De Música

El reconocido pianista Raúl Di Blasio estuvo componiendo durante la pandemia. Como sabemos, en su carrera el músico ha ejecutado piezas de Bebu Silvetti y otros grandes compositores, pero también ha hecho sus propias composiciones como Corazón de Niño y acaba de presentar ante los medios el tema titulado New Life, producto de plasmar en cada compás una emoción o sentimiento creados en los duros y recientes dos años. New Life apenas está en etapas tempranas de preproducción, pero Di Blasio lo incluye en el espectáculo Se me Antoja tu Vida, en el que compartirá el escenario con Susana Zabaleta y Francisco Céspedes...¡Hasta la próxima!