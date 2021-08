Vida y Milagros | Encuentros interesantes en la telenovela Vencer el pasado

De Televisión

Empezamos la semana con información de una de las telenovelas más exitosas actualmente al aire. Esta es Vencer el Pasado, la que aún nos tiene mucho por presentar los próximos meses pero ya se encuentra en su recta final al aire. En los últimos días, esta producción protagonizada por Angelique Boyer ya ha estado despidiendo a los actores que están terminando su participación, pero otros que han aparecido en la saga Vencer están regresando. Empezamos por Arcelia Ramírez, quien fue una de las protagonistas de Vencer el Miedo con el personaje de "Inés", pero ahora rompe la barrera de las historias para una actuación especial. Ya existe una imagen de ella grabando en las redes sociales. Por otro lado, otra de las protagonistas de esta trilogía es Daniela Romo, por lo que investigamos un poco con la producción pero supimos que la también cantante se encuentra ocupada en otros asuntos y no pudo, por ahora, aceptar la invitación para una aparición especial. Por último, es un hecho que seguiremos viendo caras muy conocidas y estelares en Vencer el Pasado, la que aún guarda secretos que nos sorprenderán...

Las grabaciones de la nueva versión de la telenovela Los Ricos También Lloran están por iniciar y aún se hacen pruebas para completar el elenco de esta producción a cargo de Carlos Bardasano. La historia original tiene muchos personajes en dos etapas divididas por el paso de dieciocho años, así que muchos actores tendrán cabida aquí. En los últimos días se ha dicho sobre las pruebas para uno de los personajes masculinos importantes y los nombres de los actores que han trascendido son Juan Pablo Gil, Emmanuel Palomares, Mario Morán y Sian Chiong. Por otro lado, existe el rumor de que en este elenco que encabeza Claudia Martín también pueda estar Guillermo García Cantú, a quien vimos anteriormente en Te Acuerdas de Mí. Por último, solamente queda recordar que de buenas fuentes cercanas a esta producción nos enteramos que ahí también existe un personaje que le ofrecieron a Marcus Ornellas...

La nueva telenovela S.O.S. Me estoy Enamorando sigue dando detalles de los personajes de sus protagonistas mientras se acerca su estreno. Uno de ellos es "Sofía", el interpretado por Irán Castillo, quien será una sicóloga madre de un niño de nombre "Fede". Ella es una mujer que trabaja para salir adelante porque el padre de su hijo ya no está con ella, lo que le traerá algunas complicaciones pero de repente llegará a su vida "Alberto", el papel de Daniel Arenas, con quien tendrá, para empezar, una gran amistad alimentada porque su hijo "Fede", al que le da vida Leonardo Herrera, y se dará una gran complicidad. Entre los escenarios de esta producción a cargo de Lucero Suárez están un taller de serigrafía, una fundación para apoyar a las mujeres víctimas de violencia y un hospital. S.O.S. Me estoy Enamorando inicia el lunes 6 de septiembre a las seis y media de la tarde por Las Estrellas...

Y en producciones de reality, en la cadena Telemundo continúan anunciando a los rostros que formarán parte de La Casa de los Famosos, el concepto que Endemol ha manejado desde hace años como Big Brother VIP. Los dieciséis habitantes de esa casa son una mezcla de actores con trayectoria en las telenovelas y otros personajes que tienen popularidad por las redes sociales o por polémicas, pero nos enfocamos en los más conocidos como la ya mencionada Gabriela Spanic, el cantante Pablo Montero, Verónica Montes, Christian de la Campa, Gisella Aboumrad y Roberto Romano, él reapareciendo en los medios después de una supuesta acusación de una expareja que él negó. En México no podremos ver el programa por televisión, solamente por redes sociales llegarán alguna información, pero el inicio de La Casa de los Famosos será el 24 de agosto en Estados Unidos con la conducción de Héctor Sandarti y Jimena Gállego. El premio al ganador será de 200 mil dólares...





De Música

El reciente concierto de GranDiosas en la Arena Monterrey podrá ser visto nuevamente a través de las plataformas de straming el próximo 25 de septiembre. Este evento se llevó a cabo justo antes del cambio a semáforo rojo por la pandemia del Covid-19 en el estado de Nuevo León y la asistencia fue calculada en 3 mil 500 personas. En esa ocasión, el espectáculo estuvo a cargo de las cantantes Dulce, María Conchita Alonso, Ángela Carrasco y María del Sol. Ellas tienen en promedio cuatro décadas o más de carrera, por lo que había éxitos de sobra para el show que tuvo casi tres horas de duración y contó con la participación de bailarines, multimedia y 25 cambios de vestuario. El plan es que esta producción de Hugo Mejuto continúe en la medida de lo posible, en una gira por nuestro país con todas las medidas de seguridad...¡Hasta la próxima!