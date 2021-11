Vida y Milagros | Esperemos buenas noticias de Carmen Salinas

No saben en verdad que tristeza me da lo que le está pasando a mi querida Carmen Salinas. Una mujer tan trabajadora, tan animada, tan caritativa, tan cariñosa, etc etc... Pero ni modo, así es la vida. Ojalá y pronto nos den una buena noticia y que quede bien. Cómo es y ha sido ella. Seguiremos orando por su estado de salud ¡y que sea lo que Dios quiera!

Cambiando de tema, el otro día viendo la televisión, llegué al canal De Película, hacía mucho que no veía películas por este canal, pero me llamo la atención ver que pasan todavía películas en blanco y negro. Qué maravilla. Ver a todos esos actores que ya no están y que fueron nuestras grandes estrellas. ¡Porque esas sí fueron estrellas! Pasaban Los Perversos y para serles franco, el título fue lo que más me atrajo. El elenco era maravilloso. Ver a Marga López y a Arturo de Córdova fue increíble. Una pareja que hizo historia por el intenso amor que vivieron y nunca se casaron. Y luego descubrí a Fanny Cano, una hermosa mujer que falleció en un trágico accidente aéreo. A Blanca Sánchez con quien tuve una muy buena amistad. De todo el elenco solamente sobreviven Claudia Islas y Alicia Bonet. Esta última es la madre de los dos hijos de Juan Ferrara. Fue en verdad un agasajo ver esa película y recordar a nuestras grandes luminarias que llenaron las pantallas de aquellos enormes cines que al igual que ellas desaparecieron.

De Televisión

Precisamente, de aquellas épocas del cine llegó en 1968 la historia Corona de Lágrimas, la que sigue vigente en 2021 y de la que tenemos las últimas noticias de los preparativos de la segunda parte de la versión telenovela. Hoy jueves continúan las pruebas con el elenco confirmado y entre los nombres que se esperan están el de Victoria Ruffo, pero también el de Geraldine Bazán, quien todo indica que está confirmada como la nueva "Olga", el papel que tuvo Adriana Louvier en la primera parte de hace casi diez años. Otros actores de la entrega de hace casi diez años que están terminando los detalles de su contratación son Mane de la Parra y José María Torre, dos de los tres hijos de "Refugio", el papel de Victoria. Las grabaciones de la segunda parte inician el 6 de diciembre y falta un rato para el estreno, porque se menciona el próximo mes de agosto para que ocupe el horario de las seis y media de la tarde por Las Estrellas...

Una de las telenovelas que actualmente vemos al aire por Las Estrellas terminó sus grabaciones, así que si quieren saber los detalles de lo que sucedió el último día de trabajo, la respuesta está en una nueva edición del programa Con Permiso. Mañana viernes, desde un restaurante de la colonia Polanco, tendremos con Martha Figueroa información de teatro, de algunos famosos que ya perdieron el piso, los estrenos más espectaculares en teatro y las polémicas más sonadas de estos días. Los esperamos a las nueve y media de la noche por Unicable.

De Cine

Uno de los estrenos más esperados para 2022 es la secuela de la película Sexo, Pudor y Lágrimas, la que hace más de dos décadas tuvo mucho éxito y fue nombrada entonces parte del movimiento del nuevo cine mexicano. Entre los protagonistas está Jorge Salinas, quien ya compartió con los medios de comunicación su emoción por el proyecto y en el que estará dedicado en la promoción con todas las actividades que se necesitan. El actor considera que el trabajo hecho hace ya dos años merece un buen resultado y cabe mencionar que en esta segunda parte se contará también con la participación de José Ángel Bichir, quien en la trama será hijo del personaje de su tío en la vida real, Demián Bichir, el ausente del elenco de 1999 ... ¡Hasta la próxima!