Vida y Milagros | Están cerca nuevas temporadas de programas unitarios, de entrevistas y hasta telenovelas.

De Televisión

Empezamos con la información este jueves con los próximos estrenos en programas unitarios. El más inmediato es de formato de entrevistas con los famosos y es la cuarta temporada de Confesiones, el programa que conduce y escribe Aurora Valle, que para esta entrega empezó grabaciones desde la última semana de febrero en el foro 4 de Televisa San Ángel. Las nuevas entrevistas las veremos a partir del domingo 29 de mayo a las 16:30 por su canal base, Tlnovelas. Por otro lado, el unitario Esta historia me suena ya prepara el lanzamiento de su llamado Volumen cinco y será el 13 de junio a las 18:30 por Las Estrellas, en el mismo espacio que deje Amor dividido. Las grabaciones de esta quinta temporada empezaron desde el mes de agosto del año pasado y las canciones en las que están inspiradas cada una de las tramas del programa incluyen clásicos con mariachi como Cruz de olvido, pero también otras pop como los éxitos de OV7. En las actuaciones están Ivonne Montero y Mariana Ochoa entre muchas otras figuras...

Es oficial el lanzamiento de las nuevas producciones en telenovelas y programas que Televisa y Univision estrenarán los próximos meses y varias ya se esperaban. Destacan la nueva versión de La madrastra, con Aracely Arámbula y Andrés Palacios; la segunda parte de La desalmada, con Livia Brito y José Ron; las que ya se graban como la continuación de Corona de lágrimas, Mujer de nadie y Vencer la ausencia, además de la bioserie de Gloria Trevi. Por otro lado, se anuncia una nueva historia titulada Perdona nuestros pecados, aún sin protagonistas; el programa de variedades De Noche pero sin sueño, con la conducción de Adrián Uribe y nuevas temporadas de El retador y Reto 4 Elementos. En esta lista no se menciona la nueva versión de El maleficio, lo que aumenta las sospechas de que se posponga, tal y como mencionamos aquí hace días...

La telenovela Corazón guerrero prepara un segundo especial este fin de semana para poner al día al público sobre su trama y escenas más destacadas que se transmitirá el próximo sábado a las 21:00 por Las Estrellas con dos horas de duración. El melodrama protagonizado por Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Diego Olivera se ha colocado como lo más visto en su horario y aunque faltan meses al aire de esta historia, en el foro ya solamente queda mes y medio de grabaciones. Uno de los aciertos de esta historia fue incluir en el elenco a Natalia Esperón, quien ha disfrutado mucho su regreso después de una ausencia de 10 años. La actriz, quien interpreta a Guadalupe, adelanta que su personaje guarda muchas sorpresas, entre su pasado amoroso y la batalla que enfrenta con las antagonistas Victoriana y Carlota, los papeles de Sabine Moussier y Altair Jarabo, respectivamente. Natalia comenta que aunque su retiro fue por causas personales y nunca fue su intención abandonar la actuación, ahora estará buscando nuevos proyectos para estar más presente en su carrera, la que despuntó hace más de 25 años cuando protagonizó la teleserie juvenil Agujetas de color de rosa...

Y terminamos con lo que sucede en la pantalla chica con el avance de lo que nos espera mañana viernes en una nueva edición de Con permiso. Ahora transmitiremos desde un conocido restaurante de la zona de Polanco y entre las noticias que preparamos con Martha Figueroa tenemos lo que viene en espectáculos, proyectos de televisión y algo de la vida amorosa de los famosos. Los esperamos a las 21:30 por Unicable…

De Cine

El actor Kuno Bécker retoma su carrera en Hollywood y ahora presenta la película Green Ghost and the masters of the stone, que se desarrolla en el ámbito de luchadores y superhéroes. La producción es un experimento en la comedia sin grandes pretensiones y de alguna manera pone en burla a esos personajes poderosos de la ficción. La cinta dirigida por Michael Olmos ya fue estrenada en salas de cine Estados Unidos aunque se podrá ver también en una plataforma. Para su papel de nombre Marco, Kuno tuvo que prepararse para las escenas de acción, aunque fue apoyado por dobles porque él reconoce que no es lo suyo. En el elenco también participa Danny Trejo... ¡Hasta la próxima!