Vida y Milagros | Este domingo llega su final "S.O.S. Me Estoy Enamorando"

De Televisión

El próximo domingo a las ocho y media de la noche se transmitirá el gran final de la telenovela S.O.S. Me Estoy Enamorando. La fecha fue una sorpresa porque el elenco y equipo de producción estaba con la idea de que sería mañana viernes el día de la despedida al aire, pero debido al aumento de niveles de sintonía que han tenido recientemente y que había material para completar capítulos, la costumbre de ver finales dominicales revivió. Por el momento no hay planes de alguna reunión para ver el final, empezando por la nueva ola de contagios y además porque el equipo de actores terminaron grabaciones hace casi dos meses. En los últimos capítulos estamos viendo el ingreso al reparto de la joven Maya Ricote, Mauricio Abularach y de un momento a otro aparecerá la gran Queta Lavat. En cuanto a lo que sucede actualmente con los protagonistasen la vida real, tenemos que Irán Castillo está a punto de tener a su segundo hijo, Daniel Arenas se encuentra en Colombia desde noviembre, César Évora ya empezó con sus grabaciones en la bioserie El Hijo del Pueblo, la dedicada a Vicente Fernández; Jorge Salinas está por presentar la segunda parte de la película Sexo, Pudor y Lágrimas y por su lado Marcelo Córdoba estaba por confirmar este mes su siguiente proyecto. S.O.S. Me Estoy Enamorando es una producción de Lucero Suárez y el elenco lo completaron Yolanda Ventura, Norma Lazareno, Ana Patricia Rojo, Nuria Bages, Lourdes Reyes, Dari Romo, Leonardo Herrera, Pedro Prieto, Juan Martín Jáuregui, Pierre Angelo, Luz Edith Rojas, Candela Márquez y Pierre Louis entre otros...

Las grabaciones de la continuación de Corona de Lágrimas continúan en foro y locación. Entre las novedades está que Geraldine Bazán ya empezó con su participación como "Olga", el papel que antes tuvo Adriana Louvier. La actriz ya llegó al foro 15 de Televisa San Ángel para realizar sus primeras escenas y entre los compañeros con los que ha compartido el set se encuentran Lola Merino y Carlos Velasco. Por cierto, hablando de los sets, la producción de José Alberto Castro ha cuidado todos los detalles y han logrado unas escenografías excelentes de casas lujosas...

La telenovela Mi Fortuna es Amarte sigue dando de qué hablar y ahora lo hace con la marca de audiencia que lograron esta semana con 4.6 millones de personas. Esas cifras eran las que tenía La Desalmada en su últimos capítulos pero el detalle aquí es que la historia protagonizada por Susana González y David Zepeda aún tiene mucho por dar porque termina al aire hasta marzo, así que ya veremos lo que suceda. Además de la trama, el repunte de sintonía fue por el ingreso de María Rojo interpretando el personaje "Magos" que tenía Carmen Salinas...

Mañana viernes nos espera otra nueva edición de Con Permiso, la que ya estamos preparando con mucha información. Con Martha Figueroa los esperamos a las nueve y media de la noche por Unicable y como un adelanto tenemos el destape de actores que tendrán importantes personajes en las producciones de televisión que vienen.

De Música

Uno de los eventos más exitosos de los últimos días en la Ciudad de México fue la tercera presentación en el Auditorio Nacional del espectáculo infantil de Bely y Beto. Los regiomontanos se están colocando como los nuevos ídolos para los niños y esto lo pudieron comprobar las miles de personas que llenaron el recinto el domingo. Desde afuera se veía llegar a muchas niñas vestidas como Bely y a niños y hasta papás como "Beto", pero cuando llegó el momento del inicio del show, la euforia del público se manifestó. El buen espectáculo a cargo de la producción de Alejandro Pujol, fue con concepto de circo, y durante los dos actos, chicos y grandes disfrutaron de un continuo desfile de canciones y personajes que ya son conocidos en el norte de nuestro país y que gracias a su canal de internet ha llegado a más personas. Además de recorrer el país, El Show de Bely y Beto está por visitar Nueva York y otras tres ciudades cercanas, además de haberse presentado antes en California y en su tierra natal abarrotaron la Arena Monterrey ...¡Hasta la próxima!