Vida y milagros | Hoy es el estreno de la producción juvenil Like, la leyenda

El estreno de hoy en la pantalla chica es uno de los más cuidados, preparados y que más tiempo ha tomado para llegar a este día. A partir de las seis y media de la tarde por la señal de Las Estrellas conoceremos lo que sucede con los estudiantes del colegio Life´s Institute of Knowledege and Evolution, que se conoce por tener un sistema educativo supuestamente moderno y abierto pero en realidad es tradicional. El LIKE es de alto nivel pero cuando llega una nueva generación se enfrentan a rutinas tediosas que no entusiasman a nadie pero un profesor de nombre Gabo, quien también fue alumno de ahí, llegará a revolucionar el lugar, lo que provocará enfrentamientos entre padres y alumnos. En el elenco encontramos a actores con trayectoria y conocidos como Isela Vega, Rodrigo Murray, Christian Chávez, Bernie Paz, Amairaní Romero, Zoraida Gómez, Óscar Schwebel. Ceci de la Cueva, Candela Márquez y Gaby Zamora entre otros. En los protagonistas juveniles tenemos el lanzamiento de Macarena García, Carlos Said, Roberta Damián, Mauricio Abad y Santiago Achaga entre otros que ya iremos conociendo, aunque también se habla de actuaciones especiales como la de Maite Perroni. En una visita al foro de esta producción de Pedro Damián se puede apreciar un montaje perfecto en el que en cada rincón se siente que estamos en el colegio Like y las locaciones internacionales son otro punto para destacar de esta historia que desde hace varios meses se graba en Televisa San Ángel....

Una gran sorpresa fue ver el día de ayer la salida simultánea de Paul Stanley y Rommel Pacheco de la actual temporada de Mira quién Baila. En la recta final de esta producción de Reynaldo López quedan cuatro finalistas entre los que estará el ganador. Quedan Sara Corrales, Greeicy Rendón, Emmanuel Palomares y Santiago Ramundo, quien quedó en este grupo desde la semana pasada. Con la presencia de Lucero como invitada, la semifinal de Mira quién Baila fue de lo mejor de la temporada...

El actor Julián Gil combina su participación estelar en la nueva temporada de Por amar sin ley con ... ¡visitar en Springfield a Homero y Marge Simpson! Así es, los personajes de la exitosa serie animada que está por cumplir tres décadas son parte de unas cápsulas para promocionar la cuarta edición de las Fiestas de la calle Miami, en las que se celebran a la cultura y gente de Puerto Rico y Julián aparece en una versión animada para ayudar a Homero a conseguir el permiso de Marge para asistir al festejo.





De Música

Las figuras consagradas de nuestro país están dando a conocer sus nuevas producciones en estos días. Empezamos con el sencillo que lanzan Dulce y Rocío Banquells, el titulado Tu muñeca vs No soy una muñeca, la mezcla de sus respectivos éxitos que ambas ya han presentado al público y forma parte del disco GranDiosas en Vivo vol 2 y que ya se puede escuchar en plataformas digitales. Por otro lado, Jorge Muñiz presenta hoy su material que lleva por nombre Con la gente que me gusta, que incluye audio y video. Una de las canciones de esta producción que se dio a conocer fue una versión con toque flamenco de Despacito, el éxito que el año pasado colocó a Luis Fonsi y Daddy Yankee en la mira internacional...

Angélica María se recupera de la caída que tuvo hace algunas semanas en pleno concierto del espectáculo Juntos por última vez y continuará con la gira que junto con César Costa, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán tienen programada por México, por ejemplo, el pasado fin de semana en León y que hasta ahora tiene fechas hasta el 26 de enero en Monterrey. La voz de la llamada Novia de México no resultó afectada por la caída y ella hace su vida normal, un ejemplo fue lo que ella y su hija Angélica Vale compartieron en sus redes sociales cuando ambas asistieron a la celebración del Día de la Policía y Día del Bombero en Hollywood, en el que ellas personalmente sirvieron la comida a los festejados.





De Teatro

La bella Laura Carmine se integra a la gira de la comedia Una pareja de tres. La puesta en escena en la que actúan Gabriel Soto, Sebastián Rulli y Michelle González recorrerá ciudades del estado de Texas a partir de la próxima semana, en específico Dallas, Houston y la fronteriza McAllen. Por ahora Laura solamente estará formando parte de este tour en Estados Unidos y estamos en espera de su próxima aparición en televisión desde su actuación especial en la primera temporada de la telenovela Por amar sin ley ... ¡Hasta la próxima!