Vida y Milagros | Hoy lunes los esperamos en el estreno  de “Intrusos"

De Televisión





No hay plazo que no se cumpla y hoy se nos llegó la hora de estar en vivo de lunes a viernes en el programa Intrusos, por el renovado canal nueve de Televisa. La producción de este programa correrá a cargo de la talentosa Carmen Armendáriz a quien tengo más de veinte años de conocer ya que justamente ella fue la encargada de la producción de Ventaneando. La hija del inolvidable Pedro Armendáriz, logró reunir para esta emisión a tres de los que años atrás formamos parte del programa de Pati Chapoy, y somos Martha Figueroa, Aurora Valle y el que esto escribe. También llamó a Maca Carriedo para que se integrara siendo ella la más joven de los conductores. A decir verdad, yo ya no pensaba estar en un programa diario ya que mis ocupaciones son otras que nada tienen que ver con la televisión a excepción de Con Permiso que es semanal y que también comparto con la Figueroa, pero cuando Carmen me invitó a Intrusos me llenó de emoción de estar nuevamente con la mujer que también producía La Botana y estuvimos juntos por casi siete años. Y bueno, ya se llegó la hora y esta tarde, en punto de las seis estaremos al aire para llevar hasta ustedes el entretenimiento y la información de todo lo que sucede en el mundo de los espectáculos, así que Dios nos acompañe al igual que ustedes y que nos agarre confesados ...



La semana pasada comentamos sobre los preparativos de la nueva temporada de Mira Quien Baila, esta coproducción de Televisa y Univision que veremos a partir del domingo 29 de julio en México y Estados Unidos. La mayoría de los famosos concursantes ya están ensayando sus rutinas y ya tenemos nuevos nombres para agregar a los mencionados antes, entre ellos Rossie Rivera, quien realizó sus promocionales y sesión fotográfica sola. Pero aún se espera la llegada de otra famosa y viene directamente desde Rusia; ella es Irina Baeva, quien después de su trabajo en el Mundial de Fútbol se incorpora a partir del 19 de julio a los ensayos …



Aunque tiene pocas semanas al aire, las grabaciones de la segunda temporada de La Piloto están en su recta final, pero hoy tenemos noticias de los resultados que ha tenido la primera más allá de nuestras fronteras. La Piloto I fue estrenada con éxito el 27 de junio en Colombia por la cadena Caracol y se colocó como líder de audiencia con 41.2 puntos de share y una ventaja sobre el competidor directo del 96 %. Este logro se agrega a los buenos resultados obtenidos en México y Estados Unidos, además del estreno de La Piloto II en México el 18 de junio que fue lo más visto en la televisión abierta en el momento.



Y terminamos en temas de televisión con otro estreno este lunes, el de la telenovela Mi Marido Tiene más Familia, por lo que el elenco encabezado por Zuria Vega, Daniel Arenas y Silvia Pinal organizan hoy en el foro 11 de Televisa San Ángel una reunión para ver el primer capítulo con un evento que podrá verse por las plataformas digitales de Las Estrellas.





De Música



El dueto Ha Ash continúa con su gira y grabando videoclips para los sencillos que se desprenden de su actual producción discográfica titulada 30 de Febrero. Las hermanas Hanna y Ashley preparan el lanzamiento de su tema Eso no va a Suceder, que ya cuenta en internet con un video con letra que ha sido muy bien recibido, pero el próximo mes veremos otro de mayor producción del mismo tema en el que se contará con la aparición de Renata Notni, Natalia Téllez y otras comunicadoras de redes sociales. La filmación se llevó a cabo durante estos días en locaciones del Estado de México y el concepto del material es divertido y será una sorpresa para sus muchos seguidores. Por otro lado, Ha Ash se prepara para su regreso a los escenarios de Estados Unidos, Sudamérica, cinco fechas en España y otras plazas de México … ¡Hasta la próxima!