Vida y Milagros | Inician las grabaciones de Como tú no hay dos

De Televisión

Para empezar hoy lunes, vamos a recordar que hace un mes y días mencionamos aquí que el equipo de producción que ha llevado a la pantalla chica teleseries como Amar a Muerte, La Piloto y próximamente Rubí en versión 2019, estaba buscando a Adrián Uribe para ofrecerle una historia romántica con toques de comedia para que él la protagonizara. Pues ya se dio a conocer al elenco que acompañará al actor en esta trama que se titula Como tú no hay Dos. El reparto se completa con Claudia Martín, quien ahora interpreta un personaje de nombre "Natalia" y con el que regresa a trabajar a este mismo equipo de Lemon Films y W Studios. También está Ferdinando Valencia, él ya había declarado que estaba listo para retomar sus actividades profesionales después de la muy lamentable pérdida de su hijo Dante. En Como tú no hay Dos se cuenta con actores experimentados como Azela Robinson, Gerardo Murguía, Alejandro Ávila, Mayra Rojas y jóvenes talentos como Carlos Said, Juan Pablo Gil, Gabriela Carrillo, además de María Fernanda García, Aylin Mujuca, José Carlos Femat, María de la Fuente y Leticia Huijara entre otros. Las primeras escenas fueron grabadas en locaciones de la Ciudad de México ...

Otra nota relacionada con Adrián Uribe, quien en estos días se parte en dos para estar en Como tú no hay Dos y las grabaciones del programa Cien Mexicanos Dijieron, es sobre este formato de concursos, porque en ese foro siguen llegando famosos para las conocidas competencias de esta adaptación del programa que originalmente conducía Marco Antonio Regil con el título gramaticalmente correcto. Pero bueno, a veces las combinaciones que se logran aquí con los artistas invitados son interesantes porque a varios los llevan a los recuerdos. Un caso fue el del primer actor César Bono con Mauricio Garza, quienes volvieron a coincidir en un foro después de grabar en Miami la teleserie Betty en NY hace pocos meses. También César se reencontró con Raquel Garza, con quien compartió escena en la puesta Sexy Laundry y en la telenovela Muchacha Italiana viene a Casarse hace 5 años. Otros invitados a las grabaciones ese día fueron Laura Carmine, Arleth Terán y Jéssica Mas, pero aquí cabe destacar que César se repone de algunas complicaciones en su salud recientemente, pero él pone todo su empeño para seguir ...

La facetas como cantante y actor de Pablo Montero las podrá lucir en su actual trabajo. El coahuilense empezó con las grabaciones de la telenovela Soltero con Hijas que se estrena el próximo lunes 28 de octubre a las ocho y media de la noche por Las Estrellas; ahí él interpreta a "Rodrigo Montero" y además podrá escucharse en los capítulos de la historia su nuevo sencillo con título Yo Busco una Mujer, una composición de Horacio Palencia. El personaje de Pablo tendrá un juego muy importante con los de los protagonistas Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. Por cierto, son ya 21 años los que han transcurrido desde el debut del cantante en los melodramas; su incursión fue en Vivo por Elena ...

Este próximo miércoles a las diez de la noche se transmitirá por el canal Distrito Comedia el especial de aniversario del programa Más Noche. La información que nos llega es que la emisión celebra su décimo segundo, pero aunque esto nos haga pensar que el tiempo pasa muy rápido, en realidad, se toman en cuenta todos los programas en los que su titular, Israel Jaitovich, lleva al aire de forma ininterrumpida. Más noche fue estrenado hace más de un año, pero antes recordamos Desmadruga2, después Estrella2 seguido en 2016 con Doble Sentido. En este tiempo se ha contado con más de mil 500 invitados y varios de ellos como Gloria Trevi, Cristian Castro, Yuri y Sebastián Rulli aparecerán en este especial que tiene una repetición el próximo sábado por Las Estrellas a las once de la noche.

De Teatro

El día de hoy será recordado en la historia de los escenarios en nuestro país porque se llevará a cabo una importante develación. En este caso por los 25 años de la obra La Dama de Negro, la que con esta marca se convierte en el montaje con el mayor número de años en la cartelera en México. La puesta de suspenso y terror ha contado con un gran número de figuras que han actuado, pero para esta ocasión se invitaron a 25 personalidades del ámbito artístico, político, periodístico y producción teatral como padrinos de honor para develar la placa en la Ciudad de México. La lista menciona nombres como los de nuestra diva Silvia Pinal, Pati Chapoy, Lupita Jones, Maxine Woodside, Carmen Salinas, Sergio Mayer, el cineasta Guillermo Arriaga, productores como Sergio Gabriel, Claudio Carrera, Morris Gilbert, Alejandro Gou, además de Maca Carriedo, Fred Roldán y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas entre otros ... ¡Hasta la próxima!