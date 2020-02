Vida y Milagros | Julián Gil y David Zepeda, listos para participar en Médicos, línea de vida

Esta semana la empezamos con el seguimiento a las telenovelas que se graban en los foros de la televisora de San Ángel.

La primera parada es en el foro de Médicos, línea de vida, en donde trabajan a toda hora y varios sets para cerrar los últimos capítulos de esta producción que anunció una segunda temporada.

El elenco espera la llegada de Julián Gil y David Zepeda para integrarse a la trama, pero ellos con actuaciones especiales de sus personajes de abogados en Por amar sin ley. David ya fue visto en las instalaciones preparando sus primeras escenas que de nuevo unen las dos teleseries que produce José Alberto Castro. Respecto a la segunda temporada de Médicos, algunos actores del elenco se enteraron por las redes sociales y fue una gran sorpresa saber que cuando terminen las grabaciones de la tercera temporada de Por amar sin ley - una noticia que desde finales de 2018 dimos a conocer aquí - ellos continuarán. Por cierto, se espera que algunos de los actores de Médicos tengan alguna participación en Por amar sin ley, esto para mantener vivas las dos teleseries que prometen darnos material durante este año y el próximo.

El viernes por la tarde continuaban las pruebas con actores para las nuevas telenovelas La mexicana y el güero, además de Imperio de mentiras. En el primer caso se siguen llamando a actores de nueva generación para diferentes personajes, pero empezó a correr el rumor de que la protagonista ya no sería Silvia Navarro y ahora se menciona a Itatí Cantoral. Por otro lado, en Imperio de mentiras, el equipo de producción ahora busca a la actriz con características para personificar a la hermana menor de la protagonista Angelique Boyer.

La elegida tendrá que interpretar a una joven que mantiene una relación amorosa con un hombre mayor, digamos que uno de alrededor de 40 años. Para este mes tienen que confirmar al reparto completo porque las grabaciones de esta historia de corte dramático nunca antes vista en México empiezan en marzo.

El equipo del programa La rosa de Guadalupe está empezando al aire su año número 13. Para ellos fue una emotiva sorpresa saber que les otorgaron en la segunda entrega del Global TV Demand Award en Miami un reconocimiento en la categoría Most in Demand Export from Latin America, lo que lo consolida como un producto de impacto en el continente.

De Teatro

Una gran figura de nuestro país regresa a los escenarios. Hoy lunes se dará a conocer oficialmente en el Palacio de Bellas Artes la participación de Florinda Meza en la ópera en versión de concierto de La hija del regimiento, del autor Gaetano Donizetti. En este montaje, la actriz interpretará a la Duquesa de Crakrentorp, un personaje hablado.

El espectáculo será la celebración del décimo quinto aniversario del debut del tenor Javier Camarena en el recinto mencionado. ¡Hasta la próxima!